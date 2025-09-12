Inferium AI (IFR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Inferium AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek IFR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Inferium AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Inferium AI kainos prognozė
$0.00278
$0.00278
-0.35%
USD
Faktinis
Prognozė
Inferium AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Inferium AI (IFR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Inferium AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.00278 prekybos kainą 2025 m.

Inferium AI (IFR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Inferium AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002919 prekybos kainą 2026 m.

Inferium AI (IFR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. IFR ateities kaina yra $ 0.003064 su 10.25% augimo norma.

Inferium AI (IFR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. IFR ateities kaina yra $ 0.003218 su 15.76% augimo norma.

Inferium AI (IFR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IFR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003379, o augimo norma – 21.55%.

Inferium AI (IFR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IFR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003548, o augimo norma – 27.63%.

Inferium AI (IFR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Inferium AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.005779 prekybos kainą.

Inferium AI (IFR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Inferium AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.009414 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.00278
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002919
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003064
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003218
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003379
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003548
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003725
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003911
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004107
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004312
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004528
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004754
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004992
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005242
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005504
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005779
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Inferium AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.00278
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.002780
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002782
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002791
    0.41%
Inferium AI (IFR) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma IFR kaina yra $0.00278. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Inferium AI (IFR) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė IFR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002780. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Inferium AI (IFR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė IFR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002782. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Inferium AI (IFR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma IFR kaina yra $0.002791. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Inferium AI kainų statistika

$ 0.00278
$ 0.00278

-0.35%

--
--

--
--

$ 1.82K
$ 1.82K

--

Naujausia IFR kaina yra $ 0.00278. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.35%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.82K.
Be to, IFR turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Inferium AI (IFR)

Bandote įsigyti IFR? Dabar galite IFR įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Inferium AI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti IFR dabar

Inferium AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Inferium AI, dabartinė Inferium AI kaina yra 0.00278USD. Apyvartinė Inferium AI (IFR) pasiūla yra 0.00 IFR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.07%
    $ -0.000220
    $ 0.003
    $ 0.00277
  • 7 dienos
    -0.16%
    $ -0.000560
    $ 0.00343
    $ 0.002
  • 30 dienų
    -0.50%
    $ -0.002869
    $ 0.00647
    $ 0.002
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Inferium AI kaina pasikeitė $-0.000220, atspindinti -0.07% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Inferium AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.00343 ir žemiausia $0.002. Kainos pokytis buvo -0.16%. Ši naujausia tendencija parodo IFR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Inferium AI įvyko -0.50%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002869 vertę. Tai rodo, kad IFR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Inferium AI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą IFR kainų istoriją

Kaip veikia Inferium AI (IFR) kainų prognozės modulis?

Inferium AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas IFR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Inferium AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą IFR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Inferium AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja IFR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina IFR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Inferium AI potencialą.

Kodėl IFR kainų prognozė yra svarbi?

IFR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į IFR dabar?
Pagal jūsų prognozes, IFR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio IFR kainų prognozė?
Remiantis Inferium AI (IFR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama IFR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 IFR 2026 m.?
1 vieneto Inferium AI (IFR) kaina šiandien yra $0.00278. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IFR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama IFR kaina 2027 m.?
Inferium AI (IFR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 IFR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė IFR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Inferium AI (IFR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė IFR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Inferium AI (IFR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 IFR 2030 m.?
1 vieneto Inferium AI (IFR) kaina šiandien yra $0.00278. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IFR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia IFR kainų prognozė 2040 metams?
Inferium AI (IFR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 IFR kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.