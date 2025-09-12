Ice Open Network (ICENETWORK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Ice Open Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ICENETWORK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Ice Open Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Ice Open Network kainos prognozė
$0.005124
+0.19%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:50:30(UTC+8)

Ice Open Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Ice Open Network (ICENETWORK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Ice Open Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005124 prekybos kainą 2025 m.

Ice Open Network (ICENETWORK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Ice Open Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005380 prekybos kainą 2026 m.

Ice Open Network (ICENETWORK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ICENETWORK ateities kaina yra $ 0.005649 su 10.25% augimo norma.

Ice Open Network (ICENETWORK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ICENETWORK ateities kaina yra $ 0.005931 su 15.76% augimo norma.

Ice Open Network (ICENETWORK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ICENETWORK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.006228, o augimo norma – 21.55%.

Ice Open Network (ICENETWORK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ICENETWORK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.006539, o augimo norma – 27.63%.

Ice Open Network (ICENETWORK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Ice Open Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.010652 prekybos kainą.

Ice Open Network (ICENETWORK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Ice Open Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.017351 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.005124
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005380
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005649
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005931
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006228
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006539
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006866
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007209
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.007570
    47.75%
  • 2034
    $ 0.007949
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008346
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008763
    71.03%
  • 2037
    $ 0.009201
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009662
    88.56%
  • 2039
    $ 0.010145
    97.99%
  • 2040
    $ 0.010652
    107.89%
Trumpalaikės Ice Open Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.005124
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.005124
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.005128
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.005145
    0.41%
Ice Open Network (ICENETWORK) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma ICENETWORK kaina yra $0.005124. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Ice Open Network (ICENETWORK) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė ICENETWORK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.005124. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Ice Open Network (ICENETWORK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ICENETWORK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.005128. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Ice Open Network (ICENETWORK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ICENETWORK kaina yra $0.005145. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Ice Open Network kainų statistika

$ 0.005124
$ 0.005124$ 0.005124

+0.19%

$ 33.96M
$ 33.96M$ 33.96M

6.62B
6.62B 6.62B

$ 175.25K
$ 175.25K$ 175.25K

--

Naujausia ICENETWORK kaina yra $ 0.005124. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.19%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 175.25K.
Be to, ICENETWORK turi 6.62B apyvartą ir $ 33.96M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Ice Open Network (ICENETWORK)

Bandote įsigyti ICENETWORK? Dabar galite ICENETWORK įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Ice Open Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ICENETWORK dabar

Ice Open Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Ice Open Network, dabartinė Ice Open Network kaina yra 0.005133USD. Apyvartinė Ice Open Network (ICENETWORK) pasiūla yra 0.00 ICENETWORK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $33.96M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000044
    $ 0.005206
    $ 0.005049
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.000037
    $ 0.005316
    $ 0.0048
  • 30 dienų
    -0.17%
    $ -0.001092
    $ 0.0065
    $ 0.004173
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Ice Open Network kaina pasikeitė $0.000044, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Ice Open Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.005316 ir žemiausia $0.0048. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo ICENETWORK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Ice Open Network įvyko -0.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001092 vertę. Tai rodo, kad ICENETWORK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Ice Open Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ICENETWORK kainų istoriją

Kaip veikia Ice Open Network (ICENETWORK) kainų prognozės modulis?

Ice Open Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ICENETWORK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Ice Open Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ICENETWORK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Ice Open Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ICENETWORK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ICENETWORK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Ice Open Network potencialą.

Kodėl ICENETWORK kainų prognozė yra svarbi?

ICENETWORK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ICENETWORK dabar?
Pagal jūsų prognozes, ICENETWORK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ICENETWORK kainų prognozė?
Remiantis Ice Open Network (ICENETWORK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ICENETWORK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ICENETWORK 2026 m.?
1 vieneto Ice Open Network (ICENETWORK) kaina šiandien yra $0.005124. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ICENETWORK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ICENETWORK kaina 2027 m.?
Ice Open Network (ICENETWORK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ICENETWORK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ICENETWORK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ice Open Network (ICENETWORK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ICENETWORK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Ice Open Network (ICENETWORK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ICENETWORK 2030 m.?
1 vieneto Ice Open Network (ICENETWORK) kaina šiandien yra $0.005124. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ICENETWORK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ICENETWORK kainų prognozė 2040 metams?
Ice Open Network (ICENETWORK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ICENETWORK kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.