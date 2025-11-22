IShares Gold Trust (IAUON) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite IShares Gold Trust kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek IAUON augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

IShares Gold Trust kainos prognozė
$76.94
+0.40%
USD
Faktinis
Prognozė
IShares Gold Trust Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

IShares Gold Trust (IAUON) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, IShares Gold Trust galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 76.94 prekybos kainą 2025 m.

IShares Gold Trust (IAUON) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, IShares Gold Trust galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 80.787 prekybos kainą 2026 m.

IShares Gold Trust (IAUON) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. IAUON ateities kaina yra $ 84.8263 su 10.25% augimo norma.

IShares Gold Trust (IAUON) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. IAUON ateities kaina yra $ 89.0676 su 15.76% augimo norma.

IShares Gold Trust (IAUON) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IAUON 2029 m. tikslinė kaina yra $ 93.5210, o augimo norma – 21.55%.

IShares Gold Trust (IAUON) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, IAUON 2030 m. tikslinė kaina yra $ 98.1971, o augimo norma – 27.63%.

IShares Gold Trust (IAUON) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. IShares Gold Trust kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 159.9527 prekybos kainą.

IShares Gold Trust (IAUON) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. IShares Gold Trust kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 260.5461 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 76.94
    0.00%
  • 2026
    $ 80.787
    5.00%
  • 2027
    $ 84.8263
    10.25%
  • 2028
    $ 89.0676
    15.76%
  • 2029
    $ 93.5210
    21.55%
  • 2030
    $ 98.1971
    27.63%
  • 2031
    $ 103.1069
    34.01%
  • 2032
    $ 108.2623
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 113.6754
    47.75%
  • 2034
    $ 119.3591
    55.13%
  • 2035
    $ 125.3271
    62.89%
  • 2036
    $ 131.5935
    71.03%
  • 2037
    $ 138.1731
    79.59%
  • 2038
    $ 145.0818
    88.56%
  • 2039
    $ 152.3359
    97.99%
  • 2040
    $ 159.9527
    107.89%
Trumpalaikės IShares Gold Trust kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 76.94
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 76.9505
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 77.0137
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 77.2561
    0.41%
IShares Gold Trust (IAUON) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma IAUON kaina yra $76.94. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

IShares Gold Trust (IAUON) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė IAUON, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $76.9505. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

IShares Gold Trust (IAUON) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė IAUON, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $77.0137. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

IShares Gold Trust (IAUON) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma IAUON kaina yra $77.2561. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė IShares Gold Trust kainų statistika

$ 76.94
$ 9.19M
119.51K
$ 60.38K
--

Naujausia IAUON kaina yra $ 76.94. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.40%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 60.38K.
Be to, IAUON turi 119.51K apyvartą ir $ 9.19M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti IShares Gold Trust (IAUON)

Bandote įsigyti IAUON? Dabar galite IAUON įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti IShares Gold Trust ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti IAUON dabar

IShares Gold Trust istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje IShares Gold Trust, dabartinė IShares Gold Trust kaina yra 76.89USD. Apyvartinė IShares Gold Trust (IAUON) pasiūla yra 0.00 IAUON, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $9.19M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.179999
    $ 77.22
    $ 76
  • 7 dienos
    -0.00%
    $ -0.240000
    $ 78.32
    $ 75.45
  • 30 dienų
    -0.01%
    $ -1.2199
    $ 79.88
    $ 73.23
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas IShares Gold Trust kaina pasikeitė $0.179999, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas IShares Gold Trust buvo prekiaujama aukščiausia $78.32 ir žemiausia $75.45. Kainos pokytis buvo -0.00%. Ši naujausia tendencija parodo IAUON potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį IShares Gold Trust įvyko -0.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-1.2199 vertę. Tai rodo, kad IAUON artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą IShares Gold Trust kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Kaip veikia IShares Gold Trust (IAUON) kainų prognozės modulis?

IShares Gold Trust Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas IAUON kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius IShares Gold Trust ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą IAUON būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti IShares Gold Trust kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja IAUON ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina IAUON pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą IShares Gold Trust potencialą.

Kodėl IAUON kainų prognozė yra svarbi?

IAUON kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į IAUON dabar?
Pagal jūsų prognozes, IAUON pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio IAUON kainų prognozė?
Remiantis IShares Gold Trust (IAUON) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama IAUON kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 IAUON 2026 m.?
1 vieneto IShares Gold Trust (IAUON) kaina šiandien yra $76.94. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IAUON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama IAUON kaina 2027 m.?
IShares Gold Trust (IAUON) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 IAUON kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė IAUON kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, IShares Gold Trust (IAUON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė IAUON kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, IShares Gold Trust (IAUON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 IAUON 2030 m.?
1 vieneto IShares Gold Trust (IAUON) kaina šiandien yra $76.94. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, IAUON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia IAUON kainų prognozė 2040 metams?
IShares Gold Trust (IAUON) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 IAUON kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.