Robinhood xStock (HOODX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Robinhood xStock kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HOODX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Robinhood xStock kainos prognozė
$109.73
+6.37%
USD
Faktinis
Prognozė
Robinhood xStock Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Robinhood xStock (HOODX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Robinhood xStock galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 109.73 prekybos kainą 2025 m.

Robinhood xStock (HOODX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Robinhood xStock galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 115.2165 prekybos kainą 2026 m.

Robinhood xStock (HOODX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HOODX ateities kaina yra $ 120.9773 su 10.25% augimo norma.

Robinhood xStock (HOODX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HOODX ateities kaina yra $ 127.0261 su 15.76% augimo norma.

Robinhood xStock (HOODX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HOODX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 133.3775, o augimo norma – 21.55%.

Robinhood xStock (HOODX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HOODX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 140.0463, o augimo norma – 27.63%.

Robinhood xStock (HOODX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Robinhood xStock kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 228.1207 prekybos kainą.

Robinhood xStock (HOODX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Robinhood xStock kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 371.5847 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 109.73
    0.00%
  • 2026
    $ 115.2165
    5.00%
  • 2027
    $ 120.9773
    10.25%
  • 2028
    $ 127.0261
    15.76%
  • 2029
    $ 133.3775
    21.55%
  • 2030
    $ 140.0463
    27.63%
  • 2031
    $ 147.0486
    34.01%
  • 2032
    $ 154.4011
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 162.1211
    47.75%
  • 2034
    $ 170.2272
    55.13%
  • 2035
    $ 178.7386
    62.89%
  • 2036
    $ 187.6755
    71.03%
  • 2037
    $ 197.0593
    79.59%
  • 2038
    $ 206.9122
    88.56%
  • 2039
    $ 217.2578
    97.99%
  • 2040
    $ 228.1207
    107.89%
Trumpalaikės Robinhood xStock kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 109.73
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 109.7450
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 109.8352
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 110.1809
    0.41%
Robinhood xStock (HOODX) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma HOODX kaina yra $109.73. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Robinhood xStock (HOODX) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė HOODX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $109.7450. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Robinhood xStock (HOODX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HOODX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $109.8352. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Robinhood xStock (HOODX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HOODX kaina yra $110.1809. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Robinhood xStock kainų statistika

$ 109.73
$ 109.73$ 109.73

+6.37%

$ 3.59M
$ 3.59M$ 3.59M

32.70K
32.70K 32.70K

$ 59.27K
$ 59.27K$ 59.27K

--

Naujausia HOODX kaina yra $ 109.73. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +6.37%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 59.27K.
Be to, HOODX turi 32.70K apyvartą ir $ 3.59M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Robinhood xStock (HOODX)

Bandote įsigyti HOODX? Dabar galite HOODX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Robinhood xStock ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti HOODX dabar

Robinhood xStock istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Robinhood xStock, dabartinė Robinhood xStock kaina yra 109.73USD. Apyvartinė Robinhood xStock (HOODX) pasiūla yra 0.00 HOODX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3.59M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 2.2699
    $ 110.08
    $ 102.63
  • 7 dienos
    -0.10%
    $ -12.8299
    $ 124.57
    $ 102.63
  • 30 dienų
    -0.16%
    $ -22.2000
    $ 150.2
    $ 102.63
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Robinhood xStock kaina pasikeitė $2.2699, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Robinhood xStock buvo prekiaujama aukščiausia $124.57 ir žemiausia $102.63. Kainos pokytis buvo -0.10%. Ši naujausia tendencija parodo HOODX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Robinhood xStock įvyko -0.16%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-22.2000 vertę. Tai rodo, kad HOODX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Robinhood xStock kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą HOODX kainų istoriją

Kaip veikia Robinhood xStock (HOODX) kainų prognozės modulis?

Robinhood xStock Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HOODX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Robinhood xStock ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HOODX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Robinhood xStock kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HOODX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HOODX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Robinhood xStock potencialą.

Kodėl HOODX kainų prognozė yra svarbi?

HOODX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HOODX dabar?
Pagal jūsų prognozes, HOODX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HOODX kainų prognozė?
Remiantis Robinhood xStock (HOODX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HOODX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HOODX 2026 m.?
1 vieneto Robinhood xStock (HOODX) kaina šiandien yra $109.73. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HOODX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HOODX kaina 2027 m.?
Robinhood xStock (HOODX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HOODX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HOODX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Robinhood xStock (HOODX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HOODX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Robinhood xStock (HOODX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HOODX 2030 m.?
1 vieneto Robinhood xStock (HOODX) kaina šiandien yra $109.73. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HOODX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HOODX kainų prognozė 2040 metams?
Robinhood xStock (HOODX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HOODX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.