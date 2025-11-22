Robinhood Markets (HOODON) Kainos prognozavimas (USD)

Robinhood Markets kainos prognozė
Robinhood Markets Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Robinhood Markets (HOODON) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Robinhood Markets galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 110.07 prekybos kainą 2025 m.

Robinhood Markets (HOODON) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Robinhood Markets galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 115.5735 prekybos kainą 2026 m.

Robinhood Markets (HOODON) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HOODON ateities kaina yra $ 121.3521 su 10.25% augimo norma.

Robinhood Markets (HOODON) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HOODON ateities kaina yra $ 127.4197 su 15.76% augimo norma.

Robinhood Markets (HOODON) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HOODON 2029 m. tikslinė kaina yra $ 133.7907, o augimo norma – 21.55%.

Robinhood Markets (HOODON) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HOODON 2030 m. tikslinė kaina yra $ 140.4803, o augimo norma – 27.63%.

Robinhood Markets (HOODON) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Robinhood Markets kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 228.8276 prekybos kainą.

Robinhood Markets (HOODON) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Robinhood Markets kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 372.7360 prekybos kainą.

Trumpalaikės Robinhood Markets kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 110.07
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 110.0850
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 110.1755
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 110.5223
    0.41%
Robinhood Markets (HOODON) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma HOODON kaina yra $110.07. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Robinhood Markets (HOODON) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė HOODON, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $110.0850. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Robinhood Markets (HOODON) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HOODON, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $110.1755. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Robinhood Markets (HOODON) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HOODON kaina yra $110.5223. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Robinhood Markets kainų statistika

$ 110.07
$ 110.07$ 110.07

+6.75%

$ 393.75K
$ 393.75K$ 393.75K

3.58K
3.58K 3.58K

$ 61.58K
$ 61.58K$ 61.58K

--

Naujausia HOODON kaina yra $ 110.07. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +6.75%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 61.58K.
Be to, HOODON turi 3.58K apyvartą ir $ 393.75K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Robinhood Markets istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Robinhood Markets, dabartinė Robinhood Markets kaina yra 110.07USD. Apyvartinė Robinhood Markets (HOODON) pasiūla yra 0.00 HOODON, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $393.75K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.07%
    $ 7.1599
    $ 110.51
    $ 102.59
  • 7 dienos
    -0.12%
    $ -15.4699
    $ 127.13
    $ 102.02
  • 30 dienų
    -0.17%
    $ -22.8500
    $ 156.18
    $ 102.02
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Robinhood Markets kaina pasikeitė $7.1599, atspindinti 0.07% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Robinhood Markets buvo prekiaujama aukščiausia $127.13 ir žemiausia $102.02. Kainos pokytis buvo -0.12%. Ši naujausia tendencija parodo HOODON potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Robinhood Markets įvyko -0.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-22.8500 vertę. Tai rodo, kad HOODON artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Robinhood Markets kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą HOODON kainų istoriją

Kaip veikia Robinhood Markets (HOODON) kainų prognozės modulis?

Robinhood Markets Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HOODON kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Robinhood Markets ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HOODON būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Robinhood Markets kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HOODON ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HOODON pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Robinhood Markets potencialą.

Kodėl HOODON kainų prognozė yra svarbi?

HOODON kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HOODON dabar?
Pagal jūsų prognozes, HOODON pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HOODON kainų prognozė?
Remiantis Robinhood Markets (HOODON) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HOODON kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HOODON 2026 m.?
1 vieneto Robinhood Markets (HOODON) kaina šiandien yra $110.07. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HOODON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HOODON kaina 2027 m.?
Robinhood Markets (HOODON) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HOODON kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HOODON kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Robinhood Markets (HOODON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HOODON kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Robinhood Markets (HOODON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HOODON 2030 m.?
1 vieneto Robinhood Markets (HOODON) kaina šiandien yra $110.07. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HOODON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HOODON kainų prognozė 2040 metams?
Robinhood Markets (HOODON) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HOODON kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.