Hakuto Metaverse (HKTM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hakuto Metaverse kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HKTM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hakuto Metaverse kainą
%

Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hakuto Metaverse kainos prognozė
$0.00119
$0.00119$0.00119
-0.83%
USD
Faktinis
Prognozė
Hakuto Metaverse Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hakuto Metaverse (HKTM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hakuto Metaverse galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.00119 prekybos kainą 2025 m.

Hakuto Metaverse (HKTM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hakuto Metaverse galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001249 prekybos kainą 2026 m.

Hakuto Metaverse (HKTM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HKTM ateities kaina yra $ 0.001311 su 10.25% augimo norma.

Hakuto Metaverse (HKTM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HKTM ateities kaina yra $ 0.001377 su 15.76% augimo norma.

Hakuto Metaverse (HKTM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HKTM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001446, o augimo norma – 21.55%.

Hakuto Metaverse (HKTM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HKTM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001518, o augimo norma – 27.63%.

Hakuto Metaverse (HKTM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hakuto Metaverse kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002473 prekybos kainą.

Hakuto Metaverse (HKTM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hakuto Metaverse kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.004029 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.00119
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001249
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001311
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001377
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001446
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001518
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001594
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001674
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001758
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001846
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001938
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002035
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002137
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002243
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002356
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002473
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Hakuto Metaverse kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.00119
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001190
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001191
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001194
    0.41%
Hakuto Metaverse (HKTM) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma HKTM kaina yra $0.00119. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hakuto Metaverse (HKTM) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė HKTM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001190. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hakuto Metaverse (HKTM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HKTM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001191. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hakuto Metaverse (HKTM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HKTM kaina yra $0.001194. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hakuto Metaverse kainų statistika

$ 0.00119
$ 0.00119

-0.83%

--
--

--
--

$ 1.51K
$ 1.51K

--

Naujausia HKTM kaina yra $ 0.00119. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.83%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.51K.
Be to, HKTM turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Hakuto Metaverse (HKTM)

Bandote įsigyti HKTM? Dabar galite HKTM įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Hakuto Metaverse ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti HKTM dabar

Hakuto Metaverse istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hakuto Metaverse, dabartinė Hakuto Metaverse kaina yra 0.00119USD. Apyvartinė Hakuto Metaverse (HKTM) pasiūla yra 0.00 HKTM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ -0.000029
    $ 0.00122
    $ 0.00118
  • 7 dienos
    -0.44%
    $ -0.000969
    $ 0.00216
    $ 0.00118
  • 30 dienų
    -0.51%
    $ -0.001259
    $ 0.00269
    $ 0.00118
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hakuto Metaverse kaina pasikeitė $-0.000029, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hakuto Metaverse buvo prekiaujama aukščiausia $0.00216 ir žemiausia $0.00118. Kainos pokytis buvo -0.44%. Ši naujausia tendencija parodo HKTM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hakuto Metaverse įvyko -0.51%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001259 vertę. Tai rodo, kad HKTM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Hakuto Metaverse kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą HKTM kainų istoriją

Kaip veikia Hakuto Metaverse (HKTM) kainų prognozės modulis?

Hakuto Metaverse Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HKTM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hakuto Metaverse ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HKTM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hakuto Metaverse kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HKTM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HKTM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hakuto Metaverse potencialą.

Kodėl HKTM kainų prognozė yra svarbi?

HKTM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HKTM dabar?
Pagal jūsų prognozes, HKTM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HKTM kainų prognozė?
Remiantis Hakuto Metaverse (HKTM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HKTM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HKTM 2026 m.?
1 vieneto Hakuto Metaverse (HKTM) kaina šiandien yra $0.00119. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HKTM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HKTM kaina 2027 m.?
Hakuto Metaverse (HKTM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HKTM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HKTM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hakuto Metaverse (HKTM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HKTM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hakuto Metaverse (HKTM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HKTM 2030 m.?
1 vieneto Hakuto Metaverse (HKTM) kaina šiandien yra $0.00119. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HKTM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HKTM kainų prognozė 2040 metams?
Hakuto Metaverse (HKTM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HKTM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.