Hims Hers Health (HIMSON) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hims Hers Health kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek HIMSON augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hims Hers Health kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hims Hers Health kainos prognozė
$34.72
$34.72$34.72
+4.01%
USD
Faktinis
Prognozė
Hims Hers Health Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hims Hers Health (HIMSON) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hims Hers Health galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 34.72 prekybos kainą 2025 m.

Hims Hers Health (HIMSON) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hims Hers Health galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 36.456 prekybos kainą 2026 m.

Hims Hers Health (HIMSON) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. HIMSON ateities kaina yra $ 38.2788 su 10.25% augimo norma.

Hims Hers Health (HIMSON) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. HIMSON ateities kaina yra $ 40.1927 su 15.76% augimo norma.

Hims Hers Health (HIMSON) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HIMSON 2029 m. tikslinė kaina yra $ 42.2023, o augimo norma – 21.55%.

Hims Hers Health (HIMSON) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, HIMSON 2030 m. tikslinė kaina yra $ 44.3124, o augimo norma – 27.63%.

Hims Hers Health (HIMSON) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hims Hers Health kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 72.1803 prekybos kainą.

Hims Hers Health (HIMSON) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hims Hers Health kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 117.5742 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 34.72
    0.00%
  • 2026
    $ 36.456
    5.00%
  • 2027
    $ 38.2788
    10.25%
  • 2028
    $ 40.1927
    15.76%
  • 2029
    $ 42.2023
    21.55%
  • 2030
    $ 44.3124
    27.63%
  • 2031
    $ 46.5281
    34.01%
  • 2032
    $ 48.8545
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 51.2972
    47.75%
  • 2034
    $ 53.8621
    55.13%
  • 2035
    $ 56.5552
    62.89%
  • 2036
    $ 59.3829
    71.03%
  • 2037
    $ 62.3521
    79.59%
  • 2038
    $ 65.4697
    88.56%
  • 2039
    $ 68.7432
    97.99%
  • 2040
    $ 72.1803
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Hims Hers Health kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 34.72
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 34.7247
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 34.7532
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 34.8626
    0.41%
Hims Hers Health (HIMSON) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma HIMSON kaina yra $34.72. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hims Hers Health (HIMSON) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė HIMSON, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $34.7247. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hims Hers Health (HIMSON) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė HIMSON, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $34.7532. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hims Hers Health (HIMSON) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma HIMSON kaina yra $34.8626. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hims Hers Health kainų statistika

$ 34.72
$ 34.72$ 34.72

+4.01%

$ 210.01K
$ 210.01K$ 210.01K

6.05K
6.05K 6.05K

$ 100.30K
$ 100.30K$ 100.30K

--

Naujausia HIMSON kaina yra $ 34.72. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.01%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 100.30K.
Be to, HIMSON turi 6.05K apyvartą ir $ 210.01K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Hims Hers Health (HIMSON)

Bandote įsigyti HIMSON? Dabar galite HIMSON įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Hims Hers Health ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti HIMSON dabar

Hims Hers Health istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hims Hers Health, dabartinė Hims Hers Health kaina yra 34.73USD. Apyvartinė Hims Hers Health (HIMSON) pasiūla yra 0.00 HIMSON, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $210.01K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 1.0099
    $ 34.97
    $ 32.96
  • 7 dienos
    -0.07%
    $ -2.8299
    $ 38
    $ 32.52
  • 30 dienų
    -0.27%
    $ -13.2400
    $ 151.31
    $ 32.52
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hims Hers Health kaina pasikeitė $1.0099, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hims Hers Health buvo prekiaujama aukščiausia $38 ir žemiausia $32.52. Kainos pokytis buvo -0.07%. Ši naujausia tendencija parodo HIMSON potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hims Hers Health įvyko -0.27%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-13.2400 vertę. Tai rodo, kad HIMSON artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Hims Hers Health kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą HIMSON kainų istoriją

Kaip veikia Hims Hers Health (HIMSON) kainų prognozės modulis?

Hims Hers Health Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas HIMSON kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hims Hers Health ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą HIMSON būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hims Hers Health kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja HIMSON ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina HIMSON pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hims Hers Health potencialą.

Kodėl HIMSON kainų prognozė yra svarbi?

HIMSON kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į HIMSON dabar?
Pagal jūsų prognozes, HIMSON pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio HIMSON kainų prognozė?
Remiantis Hims Hers Health (HIMSON) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama HIMSON kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 HIMSON 2026 m.?
1 vieneto Hims Hers Health (HIMSON) kaina šiandien yra $34.72. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HIMSON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama HIMSON kaina 2027 m.?
Hims Hers Health (HIMSON) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 HIMSON kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė HIMSON kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hims Hers Health (HIMSON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė HIMSON kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hims Hers Health (HIMSON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 HIMSON 2030 m.?
1 vieneto Hims Hers Health (HIMSON) kaina šiandien yra $34.72. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, HIMSON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia HIMSON kainų prognozė 2040 metams?
Hims Hers Health (HIMSON) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 HIMSON kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.