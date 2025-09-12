Guru Network (GURU) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Guru Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GURU augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Guru Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Guru Network kainos prognozė
$0.001004
+3.29%
USD
Faktinis
Prognozė
Guru Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Guru Network (GURU) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Guru Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001004 prekybos kainą 2025 m.

Guru Network (GURU) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Guru Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001054 prekybos kainą 2026 m.

Guru Network (GURU) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GURU ateities kaina yra $ 0.001106 su 10.25% augimo norma.

Guru Network (GURU) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GURU ateities kaina yra $ 0.001162 su 15.76% augimo norma.

Guru Network (GURU) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GURU 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001220, o augimo norma – 21.55%.

Guru Network (GURU) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GURU 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001281, o augimo norma – 27.63%.

Guru Network (GURU) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Guru Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.002087 prekybos kainą.

Guru Network (GURU) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Guru Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.003399 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001004
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001054
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001106
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001162
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001220
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001281
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001345
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001412
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001483
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001557
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001635
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001717
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001803
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001893
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001987
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002087
    107.89%
Trumpalaikės Guru Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001004
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001004
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001004
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001008
    0.41%
Guru Network (GURU) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GURU kaina yra $0.001004. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Guru Network (GURU) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GURU, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001004. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Guru Network (GURU) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GURU, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001004. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Guru Network (GURU) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GURU kaina yra $0.001008. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Guru Network kainų statistika

$ 0.001004
+3.29%

$ 0.00
0.00
$ 80.84K
--

Naujausia GURU kaina yra $ 0.001004. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.29%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 80.84K.
Be to, GURU turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Guru Network (GURU)

Bandote įsigyti GURU? Dabar galite GURU įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Guru Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti GURU dabar

Guru Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Guru Network, dabartinė Guru Network kaina yra 0.001004USD. Apyvartinė Guru Network (GURU) pasiūla yra 0.00 GURU, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.03%
    $ 0.000029
    $ 0.001011
    $ 0.000957
  • 7 dienos
    -0.01%
    $ -0.000019
    $ 0.001051
    $ 0.000949
  • 30 dienų
    -0.39%
    $ -0.000663
    $ 0.001767
    $ 0.000899
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Guru Network kaina pasikeitė $0.000029, atspindinti 0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Guru Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.001051 ir žemiausia $0.000949. Kainos pokytis buvo -0.01%. Ši naujausia tendencija parodo GURU potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Guru Network įvyko -0.39%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000663 vertę. Tai rodo, kad GURU artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Guru Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą GURU kainų istoriją

Kaip veikia Guru Network (GURU) kainų prognozės modulis?

Guru Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GURU kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Guru Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GURU būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Guru Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GURU ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GURU pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Guru Network potencialą.

Kodėl GURU kainų prognozė yra svarbi?

GURU kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GURU dabar?
Pagal jūsų prognozes, GURU pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GURU kainų prognozė?
Remiantis Guru Network (GURU) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GURU kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GURU 2026 m.?
1 vieneto Guru Network (GURU) kaina šiandien yra $0.001004. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GURU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GURU kaina 2027 m.?
Guru Network (GURU) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GURU kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GURU kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Guru Network (GURU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GURU kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Guru Network (GURU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GURU 2030 m.?
1 vieneto Guru Network (GURU) kaina šiandien yra $0.001004. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GURU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GURU kainų prognozė 2040 metams?
Guru Network (GURU) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GURU kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:08:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.