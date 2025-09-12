Outer Ring MMO (GQ) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Outer Ring MMO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GQ augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Outer Ring MMO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Outer Ring MMO kainos prognozė
$0.0000534
-1.83%
USD
Faktinis
Prognozė
Outer Ring MMO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Outer Ring MMO (GQ) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Outer Ring MMO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000053 prekybos kainą 2025 m.

Outer Ring MMO (GQ) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Outer Ring MMO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000056 prekybos kainą 2026 m.

Outer Ring MMO (GQ) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GQ ateities kaina yra $ 0.000058 su 10.25% augimo norma.

Outer Ring MMO (GQ) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GQ ateities kaina yra $ 0.000061 su 15.76% augimo norma.

Outer Ring MMO (GQ) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GQ 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000064, o augimo norma – 21.55%.

Outer Ring MMO (GQ) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GQ 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000068, o augimo norma – 27.63%.

Outer Ring MMO (GQ) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Outer Ring MMO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000111 prekybos kainą.

Outer Ring MMO (GQ) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Outer Ring MMO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000180 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000053
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000056
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000058
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000061
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000064
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000068
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000071
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000075
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000078
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000082
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000086
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000091
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000095
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000100
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000105
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000111
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Outer Ring MMO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000053
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000053
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000053
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000053
    0.41%
Outer Ring MMO (GQ) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma GQ kaina yra $0.000053. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Outer Ring MMO (GQ) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė GQ, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000053. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Outer Ring MMO (GQ) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GQ, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000053. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Outer Ring MMO (GQ) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GQ kaina yra $0.000053. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Outer Ring MMO kainų statistika

$ 0.0000534
-1.83%

$ 316.85K
5.93B
$ 57.47K
--

Naujausia GQ kaina yra $ 0.0000534. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.83%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 57.47K.
Be to, GQ turi 5.93B apyvartą ir $ 316.85K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Outer Ring MMO (GQ)

Bandote įsigyti GQ? Dabar galite GQ įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Outer Ring MMO ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti GQ dabar

Outer Ring MMO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Outer Ring MMO, dabartinė Outer Ring MMO kaina yra 0.000053USD. Apyvartinė Outer Ring MMO (GQ) pasiūla yra 0.00 GQ, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $316.85K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000000
    $ 0.000055
    $ 0.000051
  • 7 dienos
    0.10%
    $ 0.000004
    $ 0.000063
    $ 0.000048
  • 30 dienų
    -0.25%
    $ -0.000017
    $ 0.000103
    $ 0.000048
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Outer Ring MMO kaina pasikeitė $-0.000000, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Outer Ring MMO buvo prekiaujama aukščiausia $0.000063 ir žemiausia $0.000048. Kainos pokytis buvo 0.10%. Ši naujausia tendencija parodo GQ potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Outer Ring MMO įvyko -0.25%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000017 vertę. Tai rodo, kad GQ artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Outer Ring MMO kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą GQ kainų istoriją

Kaip veikia Outer Ring MMO (GQ) kainų prognozės modulis?

Outer Ring MMO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GQ kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Outer Ring MMO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GQ būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Outer Ring MMO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GQ ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GQ pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Outer Ring MMO potencialą.

Kodėl GQ kainų prognozė yra svarbi?

GQ kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GQ dabar?
Pagal jūsų prognozes, GQ pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GQ kainų prognozė?
Remiantis Outer Ring MMO (GQ) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GQ kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GQ 2026 m.?
1 vieneto Outer Ring MMO (GQ) kaina šiandien yra $0.000053. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GQ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GQ kaina 2027 m.?
Outer Ring MMO (GQ) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GQ kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GQ kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Outer Ring MMO (GQ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GQ kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Outer Ring MMO (GQ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GQ 2030 m.?
1 vieneto Outer Ring MMO (GQ) kaina šiandien yra $0.000053. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GQ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GQ kainų prognozė 2040 metams?
Outer Ring MMO (GQ) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GQ kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:54:36(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.