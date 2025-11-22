GPTON (GPTON) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite GPTON kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GPTON augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

GPTON kainos prognozė
$0.00181
-2.16%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:01:04(UTC+8)

GPTON Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

GPTON (GPTON) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, GPTON galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.00181 prekybos kainą 2025 m.

GPTON (GPTON) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, GPTON galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001900 prekybos kainą 2026 m.

GPTON (GPTON) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GPTON ateities kaina yra $ 0.001995 su 10.25% augimo norma.

GPTON (GPTON) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GPTON ateities kaina yra $ 0.002095 su 15.76% augimo norma.

GPTON (GPTON) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GPTON 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002200, o augimo norma – 21.55%.

GPTON (GPTON) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GPTON 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002310, o augimo norma – 27.63%.

GPTON (GPTON) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. GPTON kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003762 prekybos kainą.

GPTON (GPTON) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. GPTON kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006129 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.00181
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001900
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001995
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002095
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002200
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002310
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002425
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002546
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002674
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002807
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002948
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003095
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003250
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003413
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003583
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003762
    107.89%
Trumpalaikės GPTON kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.00181
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.001810
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001811
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.001817
    0.41%
GPTON (GPTON) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma GPTON kaina yra $0.00181. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

GPTON (GPTON) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė GPTON, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001810. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

GPTON (GPTON) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GPTON, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001811. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

GPTON (GPTON) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GPTON kaina yra $0.001817. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė GPTON kainų statistika

$ 0.00181
-2.16%

$ 1.81M
1000.00M
$ 14.33K
--

Naujausia GPTON kaina yra $ 0.00181. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -2.16%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 14.33K.
Be to, GPTON turi 1000.00M apyvartą ir $ 1.81M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti GPTON (GPTON)

Bandote įsigyti GPTON? Dabar galite GPTON įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti GPTON ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti GPTON dabar

GPTON istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje GPTON, dabartinė GPTON kaina yra 0.00181USD. Apyvartinė GPTON (GPTON) pasiūla yra 0.00 GPTON, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.81M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ -0.000040
    $ 0.00192
    $ 0.0014
  • 7 dienos
    -0.86%
    $ -0.011120
    $ 0.01345
    $ 0.00056
  • 30 dienų
    -0.90%
    $ -0.017580
    $ 0.02261
    $ 0.00056
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas GPTON kaina pasikeitė $-0.000040, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas GPTON buvo prekiaujama aukščiausia $0.01345 ir žemiausia $0.00056. Kainos pokytis buvo -0.86%. Ši naujausia tendencija parodo GPTON potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį GPTON įvyko -0.90%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.017580 vertę. Tai rodo, kad GPTON artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą GPTON kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą GPTON kainų istoriją

Kaip veikia GPTON (GPTON) kainų prognozės modulis?

GPTON Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GPTON kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius GPTON ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GPTON būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti GPTON kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GPTON ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GPTON pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą GPTON potencialą.

Kodėl GPTON kainų prognozė yra svarbi?

GPTON kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GPTON dabar?
Pagal jūsų prognozes, GPTON pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GPTON kainų prognozė?
Remiantis GPTON (GPTON) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GPTON kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GPTON 2026 m.?
1 vieneto GPTON (GPTON) kaina šiandien yra $0.00181. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GPTON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GPTON kaina 2027 m.?
GPTON (GPTON) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GPTON kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GPTON kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GPTON (GPTON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GPTON kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GPTON (GPTON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GPTON 2030 m.?
1 vieneto GPTON (GPTON) kaina šiandien yra $0.00181. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GPTON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GPTON kainų prognozė 2040 metams?
GPTON (GPTON) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GPTON kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:01:04(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.