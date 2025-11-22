GraphAI (GAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite GraphAI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte GraphAI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

GraphAI kainos prognozė
$0.0433
+1.64%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 23:00:20(UTC+8)

GraphAI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

GraphAI (GAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, GraphAI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0433 prekybos kainą 2025 m.

GraphAI (GAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, GraphAI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.045465 prekybos kainą 2026 m.

GraphAI (GAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GAI ateities kaina yra $ 0.047738 su 10.25% augimo norma.

GraphAI (GAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GAI ateities kaina yra $ 0.050125 su 15.76% augimo norma.

GraphAI (GAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.052631, o augimo norma – 21.55%.

GraphAI (GAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.055262, o augimo norma – 27.63%.

GraphAI (GAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. GraphAI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.090017 prekybos kainą.

GraphAI (GAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. GraphAI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.146629 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0433
    0.00%
  • 2026
    $ 0.045465
    5.00%
  • 2027
    $ 0.047738
    10.25%
  • 2028
    $ 0.050125
    15.76%
  • 2029
    $ 0.052631
    21.55%
  • 2030
    $ 0.055262
    27.63%
  • 2031
    $ 0.058026
    34.01%
  • 2032
    $ 0.060927
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.063973
    47.75%
  • 2034
    $ 0.067172
    55.13%
  • 2035
    $ 0.070531
    62.89%
  • 2036
    $ 0.074057
    71.03%
  • 2037
    $ 0.077760
    79.59%
  • 2038
    $ 0.081648
    88.56%
  • 2039
    $ 0.085731
    97.99%
  • 2040
    $ 0.090017
    107.89%
Trumpalaikės GraphAI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.0433
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.043305
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.043341
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.043477
    0.41%
GraphAI (GAI) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma GAI kaina yra $0.0433. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

GraphAI (GAI) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė GAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.043305. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

GraphAI (GAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.043341. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

GraphAI (GAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GAI kaina yra $0.043477. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė GraphAI kainų statistika

$ 0.0433
+1.64%

$ 0.00
0.00
$ 26.21K
--

Naujausia GAI kaina yra $ 0.0433. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.64%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 26.21K.
Be to, GAI turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti GraphAI (GAI)

Bandote įsigyti GAI? Dabar galite GAI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti GraphAI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti GAI dabar

GraphAI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje GraphAI, dabartinė GraphAI kaina yra 0.0433USD. Apyvartinė GraphAI (GAI) pasiūla yra 0.00 GAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.000699
    $ 0.0449
    $ 0.0419
  • 7 dienos
    -0.21%
    $ -0.012000
    $ 0.0624
    $ 0.0411
  • 30 dienų
    -0.68%
    $ -0.096200
    $ 0.1491
    $ 0.0411
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas GraphAI kaina pasikeitė $0.000699, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas GraphAI buvo prekiaujama aukščiausia $0.0624 ir žemiausia $0.0411. Kainos pokytis buvo -0.21%. Ši naujausia tendencija parodo GAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį GraphAI įvyko -0.68%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.096200 vertę. Tai rodo, kad GAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą GraphAI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą GAI kainų istoriją

Kaip veikia GraphAI (GAI) kainų prognozės modulis?

GraphAI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius GraphAI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti GraphAI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą GraphAI potencialą.

Kodėl GAI kainų prognozė yra svarbi?

GAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, GAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GAI kainų prognozė?
Remiantis GraphAI (GAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GAI 2026 m.?
1 vieneto GraphAI (GAI) kaina šiandien yra $0.0433. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GAI kaina 2027 m.?
GraphAI (GAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GraphAI (GAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GraphAI (GAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GAI 2030 m.?
1 vieneto GraphAI (GAI) kaina šiandien yra $0.0433. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GAI kainų prognozė 2040 metams?
GraphAI (GAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GAI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.