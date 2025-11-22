Futu Holdings (FUTUON) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Futu Holdings kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FUTUON augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Futu Holdings kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Futu Holdings kainos prognozė
$162.66
+3.12%
USD
Faktinis
Prognozė
Futu Holdings Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Futu Holdings (FUTUON) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Futu Holdings galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 162.66 prekybos kainą 2025 m.

Futu Holdings (FUTUON) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Futu Holdings galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 170.793 prekybos kainą 2026 m.

Futu Holdings (FUTUON) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FUTUON ateities kaina yra $ 179.3326 su 10.25% augimo norma.

Futu Holdings (FUTUON) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FUTUON ateities kaina yra $ 188.2992 su 15.76% augimo norma.

Futu Holdings (FUTUON) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FUTUON 2029 m. tikslinė kaina yra $ 197.7142, o augimo norma – 21.55%.

Futu Holdings (FUTUON) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FUTUON 2030 m. tikslinė kaina yra $ 207.5999, o augimo norma – 27.63%.

Futu Holdings (FUTUON) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Futu Holdings kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 338.1584 prekybos kainą.

Futu Holdings (FUTUON) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Futu Holdings kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 550.8244 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 162.66
    0.00%
  • 2026
    $ 170.793
    5.00%
  • 2027
    $ 179.3326
    10.25%
  • 2028
    $ 188.2992
    15.76%
  • 2029
    $ 197.7142
    21.55%
  • 2030
    $ 207.5999
    27.63%
  • 2031
    $ 217.9799
    34.01%
  • 2032
    $ 228.8789
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 240.3229
    47.75%
  • 2034
    $ 252.3390
    55.13%
  • 2035
    $ 264.9559
    62.89%
  • 2036
    $ 278.2037
    71.03%
  • 2037
    $ 292.1139
    79.59%
  • 2038
    $ 306.7196
    88.56%
  • 2039
    $ 322.0556
    97.99%
  • 2040
    $ 338.1584
    107.89%
Trumpalaikės Futu Holdings kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 162.66
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 162.6822
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 162.8159
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 163.3284
    0.41%
Futu Holdings (FUTUON) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma FUTUON kaina yra $162.66. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Futu Holdings (FUTUON) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė FUTUON, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $162.6822. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Futu Holdings (FUTUON) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FUTUON, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $162.8159. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Futu Holdings (FUTUON) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FUTUON kaina yra $163.3284. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Futu Holdings kainų statistika

$ 162.66
$ 1.10M
6.77K
$ 123.43K
--

Naujausia FUTUON kaina yra $ 162.66. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.12%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 123.43K.
Be to, FUTUON turi 6.77K apyvartą ir $ 1.10M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Futu Holdings (FUTUON)

Bandote įsigyti FUTUON? Dabar galite FUTUON įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Futu Holdings ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti FUTUON dabar

Futu Holdings istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Futu Holdings, dabartinė Futu Holdings kaina yra 162.59USD. Apyvartinė Futu Holdings (FUTUON) pasiūla yra 0.00 FUTUON, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.10M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.04%
    $ 6.1500
    $ 163.69
    $ 155.46
  • 7 dienos
    -0.04%
    $ -8.4399
    $ 176.37
    $ 151.34
  • 30 dienų
    -0.03%
    $ -5.7299
    $ 203.75
    $ 151.34
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Futu Holdings kaina pasikeitė $6.1500, atspindinti 0.04% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Futu Holdings buvo prekiaujama aukščiausia $176.37 ir žemiausia $151.34. Kainos pokytis buvo -0.04%. Ši naujausia tendencija parodo FUTUON potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Futu Holdings įvyko -0.03%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-5.7299 vertę. Tai rodo, kad FUTUON artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Futu Holdings kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą FUTUON kainų istoriją

Kaip veikia Futu Holdings (FUTUON) kainų prognozės modulis?

Futu Holdings Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FUTUON kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Futu Holdings ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FUTUON būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Futu Holdings kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FUTUON ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FUTUON pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Futu Holdings potencialą.

Kodėl FUTUON kainų prognozė yra svarbi?

FUTUON kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FUTUON dabar?
Pagal jūsų prognozes, FUTUON pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FUTUON kainų prognozė?
Remiantis Futu Holdings (FUTUON) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FUTUON kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FUTUON 2026 m.?
1 vieneto Futu Holdings (FUTUON) kaina šiandien yra $162.66. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FUTUON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FUTUON kaina 2027 m.?
Futu Holdings (FUTUON) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FUTUON kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FUTUON kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Futu Holdings (FUTUON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FUTUON kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Futu Holdings (FUTUON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FUTUON 2030 m.?
1 vieneto Futu Holdings (FUTUON) kaina šiandien yra $162.66. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FUTUON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FUTUON kainų prognozė 2040 metams?
Futu Holdings (FUTUON) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FUTUON kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.