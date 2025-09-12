Engines of Fury (FURY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Engines of Fury kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FURY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Engines of Fury kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Engines of Fury kainos prognozė
$0.02587
$0.02587
-7.20%
USD
Faktinis
Prognozė
Engines of Fury Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Engines of Fury (FURY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Engines of Fury galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.02587 prekybos kainą 2025 m.

Engines of Fury (FURY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Engines of Fury galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.027163 prekybos kainą 2026 m.

Engines of Fury (FURY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FURY ateities kaina yra $ 0.028521 su 10.25% augimo norma.

Engines of Fury (FURY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FURY ateities kaina yra $ 0.029947 su 15.76% augimo norma.

Engines of Fury (FURY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FURY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.031445, o augimo norma – 21.55%.

Engines of Fury (FURY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FURY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.033017, o augimo norma – 27.63%.

Engines of Fury (FURY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Engines of Fury kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.053781 prekybos kainą.

Engines of Fury (FURY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Engines of Fury kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.087605 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.02587
    0.00%
  • 2026
    $ 0.027163
    5.00%
  • 2027
    $ 0.028521
    10.25%
  • 2028
    $ 0.029947
    15.76%
  • 2029
    $ 0.031445
    21.55%
  • 2030
    $ 0.033017
    27.63%
  • 2031
    $ 0.034668
    34.01%
  • 2032
    $ 0.036401
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.038221
    47.75%
  • 2034
    $ 0.040132
    55.13%
  • 2035
    $ 0.042139
    62.89%
  • 2036
    $ 0.044246
    71.03%
  • 2037
    $ 0.046458
    79.59%
  • 2038
    $ 0.048781
    88.56%
  • 2039
    $ 0.051220
    97.99%
  • 2040
    $ 0.053781
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Engines of Fury kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.02587
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.025873
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.025894
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.025976
    0.41%
Engines of Fury (FURY) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FURY kaina yra $0.02587. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Engines of Fury (FURY) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FURY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.025873. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Engines of Fury (FURY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FURY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.025894. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Engines of Fury (FURY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FURY kaina yra $0.025976. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Engines of Fury kainų statistika

$ 0.02587
$ 0.02587

-7.19%

$ 1.24M
$ 1.24M

48.00M
48.00M

$ 262.64K
$ 262.64K

--

Naujausia FURY kaina yra $ 0.02587. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -7.20%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 262.64K.
Be to, FURY turi 48.00M apyvartą ir $ 1.24M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Engines of Fury (FURY)

Bandote įsigyti FURY? Dabar galite FURY įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Engines of Fury ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti FURY dabar

Engines of Fury istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Engines of Fury, dabartinė Engines of Fury kaina yra 0.02586USD. Apyvartinė Engines of Fury (FURY) pasiūla yra 0.00 FURY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.24M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.08%
    $ -0.00255
    $ 0.0293
    $ 0.0245
  • 7 dienos
    -0.08%
    $ -0.002460
    $ 0.03117
    $ 0.024
  • 30 dienų
    0.13%
    $ 0.00289
    $ 0.03237
    $ 0.01852
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Engines of Fury kaina pasikeitė $-0.00255, atspindinti -0.08% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Engines of Fury buvo prekiaujama aukščiausia $0.03117 ir žemiausia $0.024. Kainos pokytis buvo -0.08%. Ši naujausia tendencija parodo FURY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Engines of Fury įvyko 0.13%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.00289 vertę. Tai rodo, kad FURY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Engines of Fury kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą FURY kainų istoriją

Kaip veikia Engines of Fury (FURY) kainų prognozės modulis?

Engines of Fury Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FURY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Engines of Fury ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FURY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Engines of Fury kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FURY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FURY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Engines of Fury potencialą.

Kodėl FURY kainų prognozė yra svarbi?

FURY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FURY dabar?
Pagal jūsų prognozes, FURY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FURY kainų prognozė?
Remiantis Engines of Fury (FURY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FURY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FURY 2026 m.?
1 vieneto Engines of Fury (FURY) kaina šiandien yra $0.02587. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FURY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FURY kaina 2027 m.?
Engines of Fury (FURY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FURY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FURY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Engines of Fury (FURY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FURY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Engines of Fury (FURY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FURY 2030 m.?
1 vieneto Engines of Fury (FURY) kaina šiandien yra $0.02587. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FURY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FURY kainų prognozė 2040 metams?
Engines of Fury (FURY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FURY kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.