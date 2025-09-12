FLOKI (FLOKI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite FLOKI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FLOKI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte FLOKI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

FLOKI kainos prognozė
$0.00009987
+3.69%
USD
Faktinis
Prognozė
FLOKI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

FLOKI (FLOKI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, FLOKI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000099 prekybos kainą 2025 m.

FLOKI (FLOKI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, FLOKI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000104 prekybos kainą 2026 m.

FLOKI (FLOKI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FLOKI ateities kaina yra $ 0.000110 su 10.25% augimo norma.

FLOKI (FLOKI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FLOKI ateities kaina yra $ 0.000115 su 15.76% augimo norma.

FLOKI (FLOKI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FLOKI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000121, o augimo norma – 21.55%.

FLOKI (FLOKI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FLOKI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000127, o augimo norma – 27.63%.

FLOKI (FLOKI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. FLOKI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000207 prekybos kainą.

FLOKI (FLOKI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. FLOKI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000338 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000099
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000104
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000110
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000115
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000121
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000127
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000133
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000140
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000147
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000154
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000162
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000170
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000179
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000188
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000197
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000207
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės FLOKI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000099
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000099
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000099
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000100
    0.41%
FLOKI (FLOKI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FLOKI kaina yra $0.000099. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

FLOKI (FLOKI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FLOKI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000099. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

FLOKI (FLOKI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FLOKI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000099. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

FLOKI (FLOKI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FLOKI kaina yra $0.000100. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė FLOKI kainų statistika

$ 0.00009987
$ 0.00009987$ 0.00009987

+3.69%

$ 952.53M
$ 952.53M$ 952.53M

9.54T
9.54T 9.54T

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

--

Naujausia FLOKI kaina yra $ 0.00009987. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +3.69%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.45M.
Be to, FLOKI turi 9.54T apyvartą ir $ 952.53M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti FLOKI (FLOKI)

Bandote įsigyti FLOKI? Dabar galite FLOKI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti FLOKI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti FLOKI dabar

FLOKI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje FLOKI, dabartinė FLOKI kaina yra 0.000099USD. Apyvartinė FLOKI (FLOKI) pasiūla yra 0.00 FLOKI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $952.53M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.000002
    $ 0.000102
    $ 0.000095
  • 7 dienos
    0.10%
    $ 0.000008
    $ 0.000102
    $ 0.000088
  • 30 dienų
    -0.15%
    $ -0.000018
    $ 0.000123
    $ 0.000086
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas FLOKI kaina pasikeitė $0.000002, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas FLOKI buvo prekiaujama aukščiausia $0.000102 ir žemiausia $0.000088. Kainos pokytis buvo 0.10%. Ši naujausia tendencija parodo FLOKI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį FLOKI įvyko -0.15%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000018 vertę. Tai rodo, kad FLOKI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą FLOKI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą FLOKI kainų istoriją

Kaip veikia FLOKI (FLOKI) kainų prognozės modulis?

FLOKI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FLOKI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius FLOKI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FLOKI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti FLOKI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FLOKI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FLOKI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą FLOKI potencialą.

Kodėl FLOKI kainų prognozė yra svarbi?

FLOKI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FLOKI dabar?
Pagal jūsų prognozes, FLOKI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FLOKI kainų prognozė?
Remiantis FLOKI (FLOKI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FLOKI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FLOKI 2026 m.?
1 vieneto FLOKI (FLOKI) kaina šiandien yra $0.000099. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FLOKI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FLOKI kaina 2027 m.?
FLOKI (FLOKI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FLOKI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FLOKI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, FLOKI (FLOKI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FLOKI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, FLOKI (FLOKI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FLOKI 2030 m.?
1 vieneto FLOKI (FLOKI) kaina šiandien yra $0.000099. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FLOKI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FLOKI kainų prognozė 2040 metams?
FLOKI (FLOKI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FLOKI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.