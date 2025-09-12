FLOKI (FLOKI) Kainos prognozavimas (USD)
Gaukite FLOKI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FLOKI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.
*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.
FLOKI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)
Remiantis jūsų prognoze, FLOKI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000099 prekybos kainą 2025 m.FLOKI (FLOKI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)
Remiantis jūsų prognoze, FLOKI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000104 prekybos kainą 2026 m.FLOKI (FLOKI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)
Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FLOKI ateities kaina yra $ 0.000110 su 10.25% augimo norma.FLOKI (FLOKI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)
Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FLOKI ateities kaina yra $ 0.000115 su 15.76% augimo norma.FLOKI (FLOKI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FLOKI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000121, o augimo norma – 21.55%.FLOKI (FLOKI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FLOKI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000127, o augimo norma – 27.63%.FLOKI (FLOKI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)
2040 m. FLOKI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000207 prekybos kainą.FLOKI (FLOKI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)
2050 m. FLOKI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000338 prekybos kainą.
- 2025$ 0.0000990.00%
- 2026$ 0.0001045.00%
- 2027$ 0.00011010.25%
- 2028$ 0.00011515.76%
- 2029$ 0.00012121.55%
- 2030$ 0.00012727.63%
- 2031$ 0.00013334.01%
- 2032$ 0.00014040.71%
- 2033$ 0.00014747.75%
- 2034$ 0.00015455.13%
- 2035$ 0.00016262.89%
- 2036$ 0.00017071.03%
- 2037$ 0.00017979.59%
- 2038$ 0.00018888.56%
- 2039$ 0.00019797.99%
- 2040$ 0.000207107.89%
Trumpalaikės FLOKI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų
- September 12, 2025(Šiandien)$ 0.0000990.00%
- September 13, 2025(Rytoj)$ 0.0000990.01%
- September 19, 2025(Šią savaitę)$ 0.0000990.10%
- October 12, 2025(30 dienų)$ 0.0001000.41%
September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FLOKI, naudojant
Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FLOKI, naudojant
Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FLOKI kaina yra
Dabartinė FLOKI kainų statistika
+3.69%
--
Kaip įsigyti FLOKI (FLOKI)
Bandote įsigyti FLOKI? Dabar galite FLOKI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti FLOKI ir pradėkite MEXC dabar!Sužinokite, kaip įsigyti FLOKI dabar
FLOKI istorinė kaina
Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje FLOKI, dabartinė FLOKI kaina yra 0.000099USD. Apyvartinė FLOKI (FLOKI) pasiūla yra
- 24 valandos0.02%$ 0.000002$ 0.000102$ 0.000095
- 7 dienos0.10%$ 0.000008$ 0.000102$ 0.000088
- 30 dienų-0.15%$ -0.000018$ 0.000123$ 0.000086
Per pastarąsias 24 valandas FLOKI kaina pasikeitė
Per paskutines 7 dienas FLOKI buvo prekiaujama aukščiausia
Per pastarąjį mėnesį FLOKI įvyko
Peržiūrėkite visą FLOKI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.Peržiūrėti visą FLOKI kainų istoriją
Kaip veikia FLOKI (FLOKI) kainų prognozės modulis?
FLOKI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FLOKI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.
Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius FLOKI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.
Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FLOKI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.
Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti FLOKI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.
Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FLOKI ateitį.
Techniniai kainų prognozavimo rodikliai
Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:
Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.
Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.
Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FLOKI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.
Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą FLOKI potencialą.
Kodėl FLOKI kainų prognozė yra svarbi?
FLOKI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:
Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.
Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.
Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.
Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.
Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.
Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.
Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.
Dažnai užduodami klausimai (DUK):
Atsakomybės apribojimas
Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.
Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.
Kokios jūsų nuotaikos dėl FLOKI?
- Labai optimistinės
- Augimo pozicija („Bullish“)
- Neutralios
- Kritimo pozicija („Bearish“)
- Labai pesimistinės