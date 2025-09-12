OmniFlix Network (FLIX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite OmniFlix Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FLIX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte OmniFlix Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

OmniFlix Network kainos prognozė
$0.0107
-0.64%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:50:29(UTC+8)

OmniFlix Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

OmniFlix Network (FLIX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, OmniFlix Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0107 prekybos kainą 2025 m.

OmniFlix Network (FLIX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, OmniFlix Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.011235 prekybos kainą 2026 m.

OmniFlix Network (FLIX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FLIX ateities kaina yra $ 0.011796 su 10.25% augimo norma.

OmniFlix Network (FLIX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FLIX ateities kaina yra $ 0.012386 su 15.76% augimo norma.

OmniFlix Network (FLIX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FLIX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.013005, o augimo norma – 21.55%.

OmniFlix Network (FLIX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FLIX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.013656, o augimo norma – 27.63%.

OmniFlix Network (FLIX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. OmniFlix Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.022244 prekybos kainą.

OmniFlix Network (FLIX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. OmniFlix Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.036233 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0107
    0.00%
  • 2026
    $ 0.011235
    5.00%
  • 2027
    $ 0.011796
    10.25%
  • 2028
    $ 0.012386
    15.76%
  • 2029
    $ 0.013005
    21.55%
  • 2030
    $ 0.013656
    27.63%
  • 2031
    $ 0.014339
    34.01%
  • 2032
    $ 0.015055
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.015808
    47.75%
  • 2034
    $ 0.016599
    55.13%
  • 2035
    $ 0.017429
    62.89%
  • 2036
    $ 0.018300
    71.03%
  • 2037
    $ 0.019215
    79.59%
  • 2038
    $ 0.020176
    88.56%
  • 2039
    $ 0.021185
    97.99%
  • 2040
    $ 0.022244
    107.89%
Trumpalaikės OmniFlix Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.0107
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.010701
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.010710
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.010743
    0.41%
OmniFlix Network (FLIX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma FLIX kaina yra $0.0107. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

OmniFlix Network (FLIX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė FLIX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.010701. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

OmniFlix Network (FLIX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FLIX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.010710. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

OmniFlix Network (FLIX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FLIX kaina yra $0.010743. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė OmniFlix Network kainų statistika

$ 0.0107
-0.64%

$ 2.68M
250.76M
$ 94.99K
--

Naujausia FLIX kaina yra $ 0.0107. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.64%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 94.99K.
Be to, FLIX turi 250.76M apyvartą ir $ 2.68M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti OmniFlix Network (FLIX)

Bandote įsigyti FLIX? Dabar galite FLIX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti OmniFlix Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti FLIX dabar

OmniFlix Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje OmniFlix Network, dabartinė OmniFlix Network kaina yra 0.0107USD. Apyvartinė OmniFlix Network (FLIX) pasiūla yra 0.00 FLIX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2.68M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.03%
    $ -0.000389
    $ 0.0111
    $ 0.01051
  • 7 dienos
    -0.18%
    $ -0.00247
    $ 0.01318
    $ 0.01051
  • 30 dienų
    -0.28%
    $ -0.00417
    $ 0.01639
    $ 0.01051
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas OmniFlix Network kaina pasikeitė $-0.000389, atspindinti -0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas OmniFlix Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.01318 ir žemiausia $0.01051. Kainos pokytis buvo -0.18%. Ši naujausia tendencija parodo FLIX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį OmniFlix Network įvyko -0.28%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.00417 vertę. Tai rodo, kad FLIX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą OmniFlix Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą FLIX kainų istoriją

Kaip veikia OmniFlix Network (FLIX) kainų prognozės modulis?

OmniFlix Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FLIX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius OmniFlix Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FLIX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti OmniFlix Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FLIX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FLIX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą OmniFlix Network potencialą.

Kodėl FLIX kainų prognozė yra svarbi?

FLIX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FLIX dabar?
Pagal jūsų prognozes, FLIX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FLIX kainų prognozė?
Remiantis OmniFlix Network (FLIX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FLIX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FLIX 2026 m.?
1 vieneto OmniFlix Network (FLIX) kaina šiandien yra $0.0107. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FLIX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FLIX kaina 2027 m.?
OmniFlix Network (FLIX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FLIX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FLIX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, OmniFlix Network (FLIX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FLIX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, OmniFlix Network (FLIX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FLIX 2030 m.?
1 vieneto OmniFlix Network (FLIX) kaina šiandien yra $0.0107. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FLIX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FLIX kainų prognozė 2040 metams?
OmniFlix Network (FLIX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FLIX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.