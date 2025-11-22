Fireverse (FIR) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Fireverse kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek FIR augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Fireverse kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Fireverse kainos prognozė
$0.0285
$0.0285$0.0285
+0.74%
USD
Faktinis
Prognozė
Fireverse Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Fireverse (FIR) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Fireverse galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0285 prekybos kainą 2025 m.

Fireverse (FIR) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Fireverse galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.029925 prekybos kainą 2026 m.

Fireverse (FIR) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. FIR ateities kaina yra $ 0.031421 su 10.25% augimo norma.

Fireverse (FIR) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. FIR ateities kaina yra $ 0.032992 su 15.76% augimo norma.

Fireverse (FIR) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FIR 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.034641, o augimo norma – 21.55%.

Fireverse (FIR) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, FIR 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.036374, o augimo norma – 27.63%.

Fireverse (FIR) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Fireverse kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.059249 prekybos kainą.

Fireverse (FIR) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Fireverse kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.096511 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0285
    0.00%
  • 2026
    $ 0.029925
    5.00%
  • 2027
    $ 0.031421
    10.25%
  • 2028
    $ 0.032992
    15.76%
  • 2029
    $ 0.034641
    21.55%
  • 2030
    $ 0.036374
    27.63%
  • 2031
    $ 0.038192
    34.01%
  • 2032
    $ 0.040102
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.042107
    47.75%
  • 2034
    $ 0.044212
    55.13%
  • 2035
    $ 0.046423
    62.89%
  • 2036
    $ 0.048744
    71.03%
  • 2037
    $ 0.051181
    79.59%
  • 2038
    $ 0.053741
    88.56%
  • 2039
    $ 0.056428
    97.99%
  • 2040
    $ 0.059249
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Fireverse kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.0285
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.028503
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.028527
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.028617
    0.41%
Fireverse (FIR) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma FIR kaina yra $0.0285. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Fireverse (FIR) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė FIR, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.028503. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Fireverse (FIR) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė FIR, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.028527. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Fireverse (FIR) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma FIR kaina yra $0.028617. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Fireverse kainų statistika

$ 0.0285
$ 0.0285$ 0.0285

+0.74%

$ 3.90M
$ 3.90M$ 3.90M

136.71M
136.71M 136.71M

$ 55.18K
$ 55.18K$ 55.18K

--

Naujausia FIR kaina yra $ 0.0285. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.74%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 55.18K.
Be to, FIR turi 136.71M apyvartą ir $ 3.90M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Fireverse (FIR)

Bandote įsigyti FIR? Dabar galite FIR įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Fireverse ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti FIR dabar

Fireverse istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Fireverse, dabartinė Fireverse kaina yra 0.0285USD. Apyvartinė Fireverse (FIR) pasiūla yra 0.00 FIR, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3.90M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000210
    $ 0.02862
    $ 0.02773
  • 7 dienos
    -0.01%
    $ -0.000359
    $ 0.03092
    $ 0.02773
  • 30 dienų
    -0.59%
    $ -0.04214
    $ 0.07143
    $ 0.02773
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Fireverse kaina pasikeitė $0.000210, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Fireverse buvo prekiaujama aukščiausia $0.03092 ir žemiausia $0.02773. Kainos pokytis buvo -0.01%. Ši naujausia tendencija parodo FIR potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Fireverse įvyko -0.59%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.04214 vertę. Tai rodo, kad FIR artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Fireverse kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą FIR kainų istoriją

Kaip veikia Fireverse (FIR) kainų prognozės modulis?

Fireverse Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas FIR kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Fireverse ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą FIR būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Fireverse kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja FIR ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina FIR pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Fireverse potencialą.

Kodėl FIR kainų prognozė yra svarbi?

FIR kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į FIR dabar?
Pagal jūsų prognozes, FIR pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio FIR kainų prognozė?
Remiantis Fireverse (FIR) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama FIR kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 FIR 2026 m.?
1 vieneto Fireverse (FIR) kaina šiandien yra $0.0285. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FIR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama FIR kaina 2027 m.?
Fireverse (FIR) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 FIR kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė FIR kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Fireverse (FIR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė FIR kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Fireverse (FIR) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 FIR 2030 m.?
1 vieneto Fireverse (FIR) kaina šiandien yra $0.0285. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, FIR padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia FIR kainų prognozė 2040 metams?
Fireverse (FIR) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 FIR kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.