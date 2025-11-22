Etherex (ETHEREX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Etherex kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ETHEREX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Etherex kainos prognozė
$0.05321
-17.28%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:21:22(UTC+8)

Etherex Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Etherex (ETHEREX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Etherex galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.05321 prekybos kainą 2025 m.

Etherex (ETHEREX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Etherex galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.055870 prekybos kainą 2026 m.

Etherex (ETHEREX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ETHEREX ateities kaina yra $ 0.058664 su 10.25% augimo norma.

Etherex (ETHEREX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ETHEREX ateities kaina yra $ 0.061597 su 15.76% augimo norma.

Etherex (ETHEREX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ETHEREX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.064677, o augimo norma – 21.55%.

Etherex (ETHEREX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ETHEREX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.067910, o augimo norma – 27.63%.

Etherex (ETHEREX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Etherex kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.110619 prekybos kainą.

Etherex (ETHEREX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Etherex kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.180187 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.05321
    0.00%
  • 2026
    $ 0.055870
    5.00%
  • 2027
    $ 0.058664
    10.25%
  • 2028
    $ 0.061597
    15.76%
  • 2029
    $ 0.064677
    21.55%
  • 2030
    $ 0.067910
    27.63%
  • 2031
    $ 0.071306
    34.01%
  • 2032
    $ 0.074871
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.078615
    47.75%
  • 2034
    $ 0.082546
    55.13%
  • 2035
    $ 0.086673
    62.89%
  • 2036
    $ 0.091007
    71.03%
  • 2037
    $ 0.095557
    79.59%
  • 2038
    $ 0.100335
    88.56%
  • 2039
    $ 0.105352
    97.99%
  • 2040
    $ 0.110619
    107.89%
Trumpalaikės Etherex kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.05321
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.053217
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.053261
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.053428
    0.41%
Etherex (ETHEREX) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma ETHEREX kaina yra $0.05321. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Etherex (ETHEREX) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė ETHEREX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.053217. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Etherex (ETHEREX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ETHEREX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.053261. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Etherex (ETHEREX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ETHEREX kaina yra $0.053428. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Etherex kainų statistika

$ 0.05321
$ 0.05321$ 0.05321

-17.28%

--
----

--
----

$ 53.37K
$ 53.37K$ 53.37K

--

Naujausia ETHEREX kaina yra $ 0.05321. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -17.28%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 53.37K.
Be to, ETHEREX turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Etherex (ETHEREX)

Bandote įsigyti ETHEREX? Dabar galite ETHEREX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Etherex ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ETHEREX dabar

Etherex istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Etherex, dabartinė Etherex kaina yra 0.05327USD. Apyvartinė Etherex (ETHEREX) pasiūla yra 0.00 ETHEREX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.16%
    $ -0.010560
    $ 0.0645
    $ 0.0503
  • 7 dienos
    -0.27%
    $ -0.020160
    $ 0.0978
    $ 0.0503
  • 30 dienų
    -0.74%
    $ -0.15541
    $ 0.213
    $ 0.0503
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Etherex kaina pasikeitė $-0.010560, atspindinti -0.16% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Etherex buvo prekiaujama aukščiausia $0.0978 ir žemiausia $0.0503. Kainos pokytis buvo -0.27%. Ši naujausia tendencija parodo ETHEREX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Etherex įvyko -0.74%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.15541 vertę. Tai rodo, kad ETHEREX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Etherex kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ETHEREX kainų istoriją

Kaip veikia Etherex (ETHEREX) kainų prognozės modulis?

Etherex Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ETHEREX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Etherex ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ETHEREX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Etherex kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ETHEREX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ETHEREX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Etherex potencialą.

Kodėl ETHEREX kainų prognozė yra svarbi?

ETHEREX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ETHEREX dabar?
Pagal jūsų prognozes, ETHEREX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ETHEREX kainų prognozė?
Remiantis Etherex (ETHEREX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ETHEREX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ETHEREX 2026 m.?
1 vieneto Etherex (ETHEREX) kaina šiandien yra $0.05321. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ETHEREX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ETHEREX kaina 2027 m.?
Etherex (ETHEREX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ETHEREX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ETHEREX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Etherex (ETHEREX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ETHEREX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Etherex (ETHEREX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ETHEREX 2030 m.?
1 vieneto Etherex (ETHEREX) kaina šiandien yra $0.05321. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ETHEREX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ETHEREX kainų prognozė 2040 metams?
Etherex (ETHEREX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ETHEREX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.