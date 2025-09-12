Epileptic (EPILEPTIC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Epileptic kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek EPILEPTIC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Epileptic kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Epileptic kainos prognozė
$0.0030923
+5.50%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:48:56(UTC+8)

Epileptic Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Epileptic (EPILEPTIC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Epileptic galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003092 prekybos kainą 2025 m.

Epileptic (EPILEPTIC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Epileptic galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.003246 prekybos kainą 2026 m.

Epileptic (EPILEPTIC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. EPILEPTIC ateities kaina yra $ 0.003409 su 10.25% augimo norma.

Epileptic (EPILEPTIC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. EPILEPTIC ateities kaina yra $ 0.003579 su 15.76% augimo norma.

Epileptic (EPILEPTIC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EPILEPTIC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003758, o augimo norma – 21.55%.

Epileptic (EPILEPTIC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, EPILEPTIC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003946, o augimo norma – 27.63%.

Epileptic (EPILEPTIC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Epileptic kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.006428 prekybos kainą.

Epileptic (EPILEPTIC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Epileptic kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.010471 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.003092
    0.00%
  • 2026
    $ 0.003246
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003409
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003579
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003758
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003946
    27.63%
  • 2031
    $ 0.004143
    34.01%
  • 2032
    $ 0.004351
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004568
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004797
    55.13%
  • 2035
    $ 0.005037
    62.89%
  • 2036
    $ 0.005288
    71.03%
  • 2037
    $ 0.005553
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005830
    88.56%
  • 2039
    $ 0.006122
    97.99%
  • 2040
    $ 0.006428
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Epileptic kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.003092
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.003092
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.003095
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.003105
    0.41%
Epileptic (EPILEPTIC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma EPILEPTIC kaina yra $0.003092. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Epileptic (EPILEPTIC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė EPILEPTIC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.003092. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Epileptic (EPILEPTIC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė EPILEPTIC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.003095. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Epileptic (EPILEPTIC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma EPILEPTIC kaina yra $0.003105. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Epileptic kainų statistika

$ 0.0030923
+5.50%

--
----

--
----

$ 57.54K
--

Naujausia EPILEPTIC kaina yra $ 0.0030923. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +5.50%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 57.54K.
Be to, EPILEPTIC turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Epileptic (EPILEPTIC)

Bandote įsigyti EPILEPTIC? Dabar galite EPILEPTIC įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Epileptic ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti EPILEPTIC dabar

Epileptic istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Epileptic, dabartinė Epileptic kaina yra 0.003092USD. Apyvartinė Epileptic (EPILEPTIC) pasiūla yra 0.00 EPILEPTIC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.05%
    $ 0.000158
    $ 0.003099
    $ 0.002893
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.000100
    $ 0.003515
    $ 0.002550
  • 30 dienų
    0.86%
    $ 0.001426
    $ 0.003515
    $ 0.001501
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Epileptic kaina pasikeitė $0.000158, atspindinti 0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Epileptic buvo prekiaujama aukščiausia $0.003515 ir žemiausia $0.002550. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo EPILEPTIC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Epileptic įvyko 0.86%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001426 vertę. Tai rodo, kad EPILEPTIC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Epileptic kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą EPILEPTIC kainų istoriją

Kaip veikia Epileptic (EPILEPTIC) kainų prognozės modulis?

Epileptic Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas EPILEPTIC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Epileptic ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą EPILEPTIC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Epileptic kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja EPILEPTIC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina EPILEPTIC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Epileptic potencialą.

Kodėl EPILEPTIC kainų prognozė yra svarbi?

EPILEPTIC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į EPILEPTIC dabar?
Pagal jūsų prognozes, EPILEPTIC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio EPILEPTIC kainų prognozė?
Remiantis Epileptic (EPILEPTIC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama EPILEPTIC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 EPILEPTIC 2026 m.?
1 vieneto Epileptic (EPILEPTIC) kaina šiandien yra $0.003092. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EPILEPTIC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama EPILEPTIC kaina 2027 m.?
Epileptic (EPILEPTIC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 EPILEPTIC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė EPILEPTIC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Epileptic (EPILEPTIC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė EPILEPTIC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Epileptic (EPILEPTIC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 EPILEPTIC 2030 m.?
1 vieneto Epileptic (EPILEPTIC) kaina šiandien yra $0.003092. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, EPILEPTIC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia EPILEPTIC kainų prognozė 2040 metams?
Epileptic (EPILEPTIC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 EPILEPTIC kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:48:56(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.