DarkShield Games (DKS) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite DarkShield Games kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DKS augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte DarkShield Games kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

DarkShield Games kainos prognozė
$0.00002301
$0.00002301$0.00002301
-2.29%
USD
Faktinis
Prognozė
DarkShield Games Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

DarkShield Games (DKS) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, DarkShield Games galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000023 prekybos kainą 2025 m.

DarkShield Games (DKS) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, DarkShield Games galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000024 prekybos kainą 2026 m.

DarkShield Games (DKS) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DKS ateities kaina yra $ 0.000025 su 10.25% augimo norma.

DarkShield Games (DKS) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DKS ateities kaina yra $ 0.000026 su 15.76% augimo norma.

DarkShield Games (DKS) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DKS 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000027, o augimo norma – 21.55%.

DarkShield Games (DKS) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DKS 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000029, o augimo norma – 27.63%.

DarkShield Games (DKS) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. DarkShield Games kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000047 prekybos kainą.

DarkShield Games (DKS) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. DarkShield Games kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000077 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000023
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000024
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000025
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000026
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000027
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000029
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000030
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000032
    40.71%
  • 2033
    $ 0.000033
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000035
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000037
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000039
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000041
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000043
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000045
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000047
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės DarkShield Games kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000023
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000023
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000023
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000023
    0.41%
DarkShield Games (DKS) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DKS kaina yra $0.000023. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

DarkShield Games (DKS) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DKS, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000023. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

DarkShield Games (DKS) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DKS, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000023. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

DarkShield Games (DKS) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DKS kaina yra $0.000023. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė DarkShield Games kainų statistika

Kaip įsigyti DarkShield Games (DKS)

Bandote įsigyti DKS? Dabar galite DKS įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti DarkShield Games ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti DKS dabar

DarkShield Games istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje DarkShield Games, dabartinė DarkShield Games kaina yra 0.000023USD. Apyvartinė DarkShield Games (DKS) pasiūla yra 0.00 DKS, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.13%
    $ -0.000003
    $ 0.000027
    $ 0.000019
  • 7 dienos
    0.08%
    $ 0.000001
    $ 0.000077
    $ 0.000018
  • 30 dienų
    -0.17%
    $ -0.000004
    $ 0.000077
    $ 0.000017
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas DarkShield Games kaina pasikeitė $-0.000003, atspindinti -0.13% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas DarkShield Games buvo prekiaujama aukščiausia $0.000077 ir žemiausia $0.000018. Kainos pokytis buvo 0.08%. Ši naujausia tendencija parodo DKS potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį DarkShield Games įvyko -0.17%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000004 vertę. Tai rodo, kad DKS artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą DarkShield Games kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą DKS kainų istoriją

Kaip veikia DarkShield Games (DKS) kainų prognozės modulis?

DarkShield Games Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DKS kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius DarkShield Games ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DKS būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti DarkShield Games kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DKS ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DKS pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą DarkShield Games potencialą.

Kodėl DKS kainų prognozė yra svarbi?

DKS kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DKS dabar?
Pagal jūsų prognozes, DKS pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DKS kainų prognozė?
Remiantis DarkShield Games (DKS) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DKS kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DKS 2026 m.?
1 vieneto DarkShield Games (DKS) kaina šiandien yra $0.000023. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DKS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DKS kaina 2027 m.?
DarkShield Games (DKS) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DKS kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DKS kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DarkShield Games (DKS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DKS kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DarkShield Games (DKS) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DKS 2030 m.?
1 vieneto DarkShield Games (DKS) kaina šiandien yra $0.000023. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DKS padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DKS kainų prognozė 2040 metams?
DarkShield Games (DKS) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DKS kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:51:02(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.