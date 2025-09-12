DF Capital DAO (DFC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite DF Capital DAO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DFC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte DF Capital DAO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

DF Capital DAO kainos prognozė
$0.0201
$0.0201
-11.06%
USD
Faktinis
Prognozė
DF Capital DAO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

DF Capital DAO (DFC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, DF Capital DAO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0201 prekybos kainą 2025 m.

DF Capital DAO (DFC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, DF Capital DAO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.021105 prekybos kainą 2026 m.

DF Capital DAO (DFC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DFC ateities kaina yra $ 0.022160 su 10.25% augimo norma.

DF Capital DAO (DFC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DFC ateities kaina yra $ 0.023268 su 15.76% augimo norma.

DF Capital DAO (DFC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DFC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.024431, o augimo norma – 21.55%.

DF Capital DAO (DFC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DFC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.025653, o augimo norma – 27.63%.

DF Capital DAO (DFC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. DF Capital DAO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.041786 prekybos kainą.

DF Capital DAO (DFC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. DF Capital DAO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.068065 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0201
    0.00%
  • 2026
    $ 0.021105
    5.00%
  • 2027
    $ 0.022160
    10.25%
  • 2028
    $ 0.023268
    15.76%
  • 2029
    $ 0.024431
    21.55%
  • 2030
    $ 0.025653
    27.63%
  • 2031
    $ 0.026935
    34.01%
  • 2032
    $ 0.028282
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.029696
    47.75%
  • 2034
    $ 0.031181
    55.13%
  • 2035
    $ 0.032740
    62.89%
  • 2036
    $ 0.034377
    71.03%
  • 2037
    $ 0.036096
    79.59%
  • 2038
    $ 0.037901
    88.56%
  • 2039
    $ 0.039796
    97.99%
  • 2040
    $ 0.041786
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės DF Capital DAO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.0201
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.020102
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.020119
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.020182
    0.41%
DF Capital DAO (DFC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DFC kaina yra $0.0201. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

DF Capital DAO (DFC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DFC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.020102. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

DF Capital DAO (DFC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DFC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.020119. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

DF Capital DAO (DFC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DFC kaina yra $0.020182. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė DF Capital DAO kainų statistika

$ 0.0201
$ 0.0201

-11.06%

$ 533.92K
$ 533.92K

26.56M
26.56M

$ 94.21K
$ 94.21K

--

Naujausia DFC kaina yra $ 0.0201. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -11.06%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 94.21K.
Be to, DFC turi 26.56M apyvartą ir $ 533.92K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti DF Capital DAO (DFC)

Bandote įsigyti DFC? Dabar galite DFC įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti DF Capital DAO ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti DFC dabar

DF Capital DAO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje DF Capital DAO, dabartinė DF Capital DAO kaina yra 0.0201USD. Apyvartinė DF Capital DAO (DFC) pasiūla yra 0.00 DFC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $533.92K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.11%
    $ -0.002700
    $ 0.0259
    $ 0.0191
  • 7 dienos
    -0.26%
    $ -0.007099
    $ 0.0283
    $ 0.0188
  • 30 dienų
    -0.49%
    $ -0.019999
    $ 0.0417
    $ 0.0188
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas DF Capital DAO kaina pasikeitė $-0.002700, atspindinti -0.11% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas DF Capital DAO buvo prekiaujama aukščiausia $0.0283 ir žemiausia $0.0188. Kainos pokytis buvo -0.26%. Ši naujausia tendencija parodo DFC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį DF Capital DAO įvyko -0.49%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.019999 vertę. Tai rodo, kad DFC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą DF Capital DAO kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą DFC kainų istoriją

Kaip veikia DF Capital DAO (DFC) kainų prognozės modulis?

DF Capital DAO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DFC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius DF Capital DAO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DFC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti DF Capital DAO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DFC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DFC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą DF Capital DAO potencialą.

Kodėl DFC kainų prognozė yra svarbi?

DFC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DFC dabar?
Pagal jūsų prognozes, DFC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DFC kainų prognozė?
Remiantis DF Capital DAO (DFC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DFC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DFC 2026 m.?
1 vieneto DF Capital DAO (DFC) kaina šiandien yra $0.0201. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DFC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DFC kaina 2027 m.?
DF Capital DAO (DFC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DFC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DFC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DF Capital DAO (DFC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DFC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DF Capital DAO (DFC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DFC 2030 m.?
1 vieneto DF Capital DAO (DFC) kaina šiandien yra $0.0201. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DFC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DFC kainų prognozė 2040 metams?
DF Capital DAO (DFC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DFC kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.