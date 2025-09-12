Decentralized ETF (DETF) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Decentralized ETF kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DETF augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Decentralized ETF kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Decentralized ETF kainos prognozė
$0.0003831
-0.23%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:52:20(UTC+8)

Decentralized ETF Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Decentralized ETF (DETF) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Decentralized ETF galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000383 prekybos kainą 2025 m.

Decentralized ETF (DETF) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Decentralized ETF galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000402 prekybos kainą 2026 m.

Decentralized ETF (DETF) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DETF ateities kaina yra $ 0.000422 su 10.25% augimo norma.

Decentralized ETF (DETF) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DETF ateities kaina yra $ 0.000443 su 15.76% augimo norma.

Decentralized ETF (DETF) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DETF 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000465, o augimo norma – 21.55%.

Decentralized ETF (DETF) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DETF 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000488, o augimo norma – 27.63%.

Decentralized ETF (DETF) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Decentralized ETF kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000796 prekybos kainą.

Decentralized ETF (DETF) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Decentralized ETF kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001297 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000383
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000402
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000422
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000443
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000465
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000488
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000513
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000539
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000566
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000594
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000624
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000655
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000687
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000722
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000758
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000796
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Decentralized ETF kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000383
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000383
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000383
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000384
    0.41%
Decentralized ETF (DETF) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DETF kaina yra $0.000383. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Decentralized ETF (DETF) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DETF, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000383. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Decentralized ETF (DETF) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DETF, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000383. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Decentralized ETF (DETF) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DETF kaina yra $0.000384. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Decentralized ETF kainų statistika

$ 0.0003831
-0.22%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 54.46K
$ 54.46K$ 54.46K

--

Naujausia DETF kaina yra $ 0.0003831. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.23%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 54.46K.
Be to, DETF turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Decentralized ETF (DETF)

Bandote įsigyti DETF? Dabar galite DETF įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Decentralized ETF ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti DETF dabar

Decentralized ETF istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Decentralized ETF, dabartinė Decentralized ETF kaina yra 0.000383USD. Apyvartinė Decentralized ETF (DETF) pasiūla yra 0.00 DETF, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000002
    $ 0.000387
    $ 0.000375
  • 7 dienos
    -0.05%
    $ -0.000020
    $ 0.000434
    $ 0.000374
  • 30 dienų
    -0.88%
    $ -0.002913
    $ 0.003533
    $ 0.00033
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Decentralized ETF kaina pasikeitė $0.000002, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Decentralized ETF buvo prekiaujama aukščiausia $0.000434 ir žemiausia $0.000374. Kainos pokytis buvo -0.05%. Ši naujausia tendencija parodo DETF potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Decentralized ETF įvyko -0.88%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002913 vertę. Tai rodo, kad DETF artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Decentralized ETF kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą DETF kainų istoriją

Kaip veikia Decentralized ETF (DETF) kainų prognozės modulis?

Decentralized ETF Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DETF kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Decentralized ETF ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DETF būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Decentralized ETF kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DETF ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DETF pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Decentralized ETF potencialą.

Kodėl DETF kainų prognozė yra svarbi?

DETF kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DETF dabar?
Pagal jūsų prognozes, DETF pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DETF kainų prognozė?
Remiantis Decentralized ETF (DETF) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DETF kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DETF 2026 m.?
1 vieneto Decentralized ETF (DETF) kaina šiandien yra $0.000383. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DETF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DETF kaina 2027 m.?
Decentralized ETF (DETF) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DETF kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DETF kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Decentralized ETF (DETF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DETF kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Decentralized ETF (DETF) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DETF 2030 m.?
1 vieneto Decentralized ETF (DETF) kaina šiandien yra $0.000383. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DETF padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DETF kainų prognozė 2040 metams?
Decentralized ETF (DETF) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DETF kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.