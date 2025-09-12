DeepBrain Chain (DBC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite DeepBrain Chain kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek DBC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte DeepBrain Chain kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

DeepBrain Chain kainos prognozė
$0.0006055
$0.0006055$0.0006055
+32.37%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:49:03(UTC+8)

DeepBrain Chain Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

DeepBrain Chain (DBC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, DeepBrain Chain galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000605 prekybos kainą 2025 m.

DeepBrain Chain (DBC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, DeepBrain Chain galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000635 prekybos kainą 2026 m.

DeepBrain Chain (DBC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. DBC ateities kaina yra $ 0.000667 su 10.25% augimo norma.

DeepBrain Chain (DBC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. DBC ateities kaina yra $ 0.000700 su 15.76% augimo norma.

DeepBrain Chain (DBC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DBC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000735, o augimo norma – 21.55%.

DeepBrain Chain (DBC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, DBC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000772, o augimo norma – 27.63%.

DeepBrain Chain (DBC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. DeepBrain Chain kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001258 prekybos kainą.

DeepBrain Chain (DBC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. DeepBrain Chain kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.002050 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000605
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000635
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000667
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000700
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000735
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000772
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000811
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000851
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000894
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000939
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000986
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001035
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001087
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001141
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001198
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001258
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės DeepBrain Chain kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000605
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000605
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000606
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000607
    0.41%
DeepBrain Chain (DBC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma DBC kaina yra $0.000605. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

DeepBrain Chain (DBC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė DBC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000605. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

DeepBrain Chain (DBC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė DBC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000606. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

DeepBrain Chain (DBC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma DBC kaina yra $0.000607. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė DeepBrain Chain kainų statistika

$ 0.0006055
$ 0.0006055$ 0.0006055

+32.37%

$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M

5.43B
5.43B 5.43B

$ 45.82K
$ 45.82K$ 45.82K

--

Naujausia DBC kaina yra $ 0.0006055. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +32.37%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 45.82K.
Be to, DBC turi 5.43B apyvartą ir $ 3.29M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti DeepBrain Chain (DBC)

Bandote įsigyti DBC? Dabar galite DBC įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti DeepBrain Chain ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti DBC dabar

DeepBrain Chain istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje DeepBrain Chain, dabartinė DeepBrain Chain kaina yra 0.000605USD. Apyvartinė DeepBrain Chain (DBC) pasiūla yra 0.00 DBC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3.29M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.35%
    $ 0.000157
    $ 0.000625
    $ 0.000444
  • 7 dienos
    0.54%
    $ 0.000211
    $ 0.000625
    $ 0.000371
  • 30 dienų
    -0.02%
    $ -0.000012
    $ 0.00063
    $ 0.000360
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas DeepBrain Chain kaina pasikeitė $0.000157, atspindinti 0.35% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas DeepBrain Chain buvo prekiaujama aukščiausia $0.000625 ir žemiausia $0.000371. Kainos pokytis buvo 0.54%. Ši naujausia tendencija parodo DBC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį DeepBrain Chain įvyko -0.02%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000012 vertę. Tai rodo, kad DBC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą DeepBrain Chain kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą DBC kainų istoriją

Kaip veikia DeepBrain Chain (DBC) kainų prognozės modulis?

DeepBrain Chain Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas DBC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius DeepBrain Chain ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą DBC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti DeepBrain Chain kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja DBC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina DBC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą DeepBrain Chain potencialą.

Kodėl DBC kainų prognozė yra svarbi?

DBC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į DBC dabar?
Pagal jūsų prognozes, DBC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio DBC kainų prognozė?
Remiantis DeepBrain Chain (DBC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama DBC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 DBC 2026 m.?
1 vieneto DeepBrain Chain (DBC) kaina šiandien yra $0.000605. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DBC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama DBC kaina 2027 m.?
DeepBrain Chain (DBC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 DBC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė DBC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DeepBrain Chain (DBC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė DBC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, DeepBrain Chain (DBC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 DBC 2030 m.?
1 vieneto DeepBrain Chain (DBC) kaina šiandien yra $0.000605. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, DBC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia DBC kainų prognozė 2040 metams?
DeepBrain Chain (DBC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 DBC kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:49:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.