CYBRO (CYBRO) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite CYBRO kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CYBRO augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte CYBRO kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

CYBRO kainos prognozė
$0.006094
$0.006094
+0.52%
USD
Faktinis
Prognozė
CYBRO Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

CYBRO (CYBRO) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, CYBRO galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006094 prekybos kainą 2025 m.

CYBRO (CYBRO) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, CYBRO galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.006398 prekybos kainą 2026 m.

CYBRO (CYBRO) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CYBRO ateities kaina yra $ 0.006718 su 10.25% augimo norma.

CYBRO (CYBRO) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CYBRO ateities kaina yra $ 0.007054 su 15.76% augimo norma.

CYBRO (CYBRO) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CYBRO 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.007407, o augimo norma – 21.55%.

CYBRO (CYBRO) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CYBRO 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.007777, o augimo norma – 27.63%.

CYBRO (CYBRO) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. CYBRO kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.012668 prekybos kainą.

CYBRO (CYBRO) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. CYBRO kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.020636 prekybos kainą.

Trumpalaikės CYBRO kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

CYBRO (CYBRO) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma CYBRO kaina yra $0.006094. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

CYBRO (CYBRO) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė CYBRO, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.006094. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

CYBRO (CYBRO) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CYBRO, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.006099. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

CYBRO (CYBRO) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CYBRO kaina yra $0.006119. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė CYBRO kainų statistika

$ 0.006094
$ 0.006094

+0.52%

$ 806.18K
$ 806.18K

132.40M
132.40M

$ 34.92K
$ 34.92K

--

Naujausia CYBRO kaina yra $ 0.006094. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.52%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 34.92K.
Be to, CYBRO turi 132.40M apyvartą ir $ 806.18K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti CYBRO (CYBRO)

Bandote įsigyti CYBRO? Dabar galite CYBRO įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti CYBRO ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti CYBRO dabar

CYBRO istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje CYBRO, dabartinė CYBRO kaina yra 0.006089USD. Apyvartinė CYBRO (CYBRO) pasiūla yra 0.00 CYBRO, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $806.18K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000034
    $ 0.006142
    $ 0.006042
  • 7 dienos
    -0.02%
    $ -0.000126
    $ 0.006229
    $ 0.006014
  • 30 dienų
    0.20%
    $ 0.001028
    $ 0.007498
    $ 0.00435
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas CYBRO kaina pasikeitė $0.000034, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas CYBRO buvo prekiaujama aukščiausia $0.006229 ir žemiausia $0.006014. Kainos pokytis buvo -0.02%. Ši naujausia tendencija parodo CYBRO potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį CYBRO įvyko 0.20%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001028 vertę. Tai rodo, kad CYBRO artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą CYBRO kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CYBRO kainų istoriją

Kaip veikia CYBRO (CYBRO) kainų prognozės modulis?

CYBRO Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CYBRO kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius CYBRO ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CYBRO būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti CYBRO kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CYBRO ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CYBRO pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą CYBRO potencialą.

Kodėl CYBRO kainų prognozė yra svarbi?

CYBRO kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CYBRO dabar?
Pagal jūsų prognozes, CYBRO pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CYBRO kainų prognozė?
Remiantis CYBRO (CYBRO) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CYBRO kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CYBRO 2026 m.?
1 vieneto CYBRO (CYBRO) kaina šiandien yra $0.006094. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CYBRO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CYBRO kaina 2027 m.?
CYBRO (CYBRO) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CYBRO kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CYBRO kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, CYBRO (CYBRO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CYBRO kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, CYBRO (CYBRO) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CYBRO 2030 m.?
1 vieneto CYBRO (CYBRO) kaina šiandien yra $0.006094. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CYBRO padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CYBRO kainų prognozė 2040 metams?
CYBRO (CYBRO) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CYBRO kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.