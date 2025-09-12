Crust Network (CRU) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Crust Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CRU augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Crust Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Crust Network kainos prognozė
$0.0668
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Crust Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Crust Network (CRU) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Crust Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0668 prekybos kainą 2025 m.

Crust Network (CRU) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Crust Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.070140 prekybos kainą 2026 m.

Crust Network (CRU) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CRU ateities kaina yra $ 0.073647 su 10.25% augimo norma.

Crust Network (CRU) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CRU ateities kaina yra $ 0.077329 su 15.76% augimo norma.

Crust Network (CRU) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CRU 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.081195, o augimo norma – 21.55%.

Crust Network (CRU) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CRU 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.085255, o augimo norma – 27.63%.

Crust Network (CRU) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Crust Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.138872 prekybos kainą.

Crust Network (CRU) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Crust Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.226208 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0668
    0.00%
  • 2026
    $ 0.070140
    5.00%
  • 2027
    $ 0.073647
    10.25%
  • 2028
    $ 0.077329
    15.76%
  • 2029
    $ 0.081195
    21.55%
  • 2030
    $ 0.085255
    27.63%
  • 2031
    $ 0.089518
    34.01%
  • 2032
    $ 0.093994
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.098694
    47.75%
  • 2034
    $ 0.103628
    55.13%
  • 2035
    $ 0.108810
    62.89%
  • 2036
    $ 0.114250
    71.03%
  • 2037
    $ 0.119963
    79.59%
  • 2038
    $ 0.125961
    88.56%
  • 2039
    $ 0.132259
    97.99%
  • 2040
    $ 0.138872
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Crust Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.0668
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.066809
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.066864
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.067074
    0.41%
Crust Network (CRU) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma CRU kaina yra $0.0668. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Crust Network (CRU) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė CRU, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.066809. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Crust Network (CRU) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CRU, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.066864. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Crust Network (CRU) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CRU kaina yra $0.067074. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Crust Network kainų statistika

$ 0.0668
$ 944.46K

0.00%

$ 944.46K
14.14M

14.14M
$ 1.25K

$ 1.25K
$ 1.25K$ 1.25K

--

Naujausia CRU kaina yra $ 0.0668. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 1.25K.
Be to, CRU turi 14.14M apyvartą ir $ 944.46K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Crust Network (CRU)

Bandote įsigyti CRU? Dabar galite CRU įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Crust Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti CRU dabar

Crust Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Crust Network, dabartinė Crust Network kaina yra 0.0668USD. Apyvartinė Crust Network (CRU) pasiūla yra 0.00 CRU, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $944.46K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.01%
    $ -0.000799
    $ 0.0681
    $ 0.066
  • 7 dienos
    -0.02%
    $ -0.001899
    $ 0.0744
    $ 0.0632
  • 30 dienų
    -0.19%
    $ -0.015899
    $ 0.0926
    $ 0.0632
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Crust Network kaina pasikeitė $-0.000799, atspindinti -0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Crust Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.0744 ir žemiausia $0.0632. Kainos pokytis buvo -0.02%. Ši naujausia tendencija parodo CRU potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Crust Network įvyko -0.19%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.015899 vertę. Tai rodo, kad CRU artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Crust Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CRU kainų istoriją

Kaip veikia Crust Network (CRU) kainų prognozės modulis?

Crust Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CRU kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Crust Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CRU būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Crust Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CRU ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CRU pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Crust Network potencialą.

Kodėl CRU kainų prognozė yra svarbi?

CRU kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CRU dabar?
Pagal jūsų prognozes, CRU pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CRU kainų prognozė?
Remiantis Crust Network (CRU) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CRU kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CRU 2026 m.?
1 vieneto Crust Network (CRU) kaina šiandien yra $0.0668. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CRU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CRU kaina 2027 m.?
Crust Network (CRU) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CRU kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CRU kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Crust Network (CRU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CRU kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Crust Network (CRU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CRU 2030 m.?
1 vieneto Crust Network (CRU) kaina šiandien yra $0.0668. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CRU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CRU kainų prognozė 2040 metams?
Crust Network (CRU) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CRU kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.