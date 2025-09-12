CRTAI NETWORK (CRTAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite CRTAI NETWORK kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CRTAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte CRTAI NETWORK kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

CRTAI NETWORK kainos prognozė
$0.0001895
-0.68%
USD
Faktinis
Prognozė
CRTAI NETWORK Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

CRTAI NETWORK (CRTAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, CRTAI NETWORK galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000189 prekybos kainą 2025 m.

CRTAI NETWORK (CRTAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, CRTAI NETWORK galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000198 prekybos kainą 2026 m.

CRTAI NETWORK (CRTAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CRTAI ateities kaina yra $ 0.000208 su 10.25% augimo norma.

CRTAI NETWORK (CRTAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CRTAI ateities kaina yra $ 0.000219 su 15.76% augimo norma.

CRTAI NETWORK (CRTAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CRTAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000230, o augimo norma – 21.55%.

CRTAI NETWORK (CRTAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CRTAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000241, o augimo norma – 27.63%.

CRTAI NETWORK (CRTAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. CRTAI NETWORK kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000393 prekybos kainą.

CRTAI NETWORK (CRTAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. CRTAI NETWORK kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000641 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000189
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000198
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000208
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000219
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000230
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000241
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000253
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000266
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000279
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000293
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000308
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000324
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000340
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000357
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000375
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000393
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės CRTAI NETWORK kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000189
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000189
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000189
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000190
    0.41%
CRTAI NETWORK (CRTAI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma CRTAI kaina yra $0.000189. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

CRTAI NETWORK (CRTAI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė CRTAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000189. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

CRTAI NETWORK (CRTAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CRTAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000189. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

CRTAI NETWORK (CRTAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CRTAI kaina yra $0.000190. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė CRTAI NETWORK kainų statistika

$ 0.0001895
-0.67%

$ 66.87K
352.90M
$ 80.78K
--

Naujausia CRTAI kaina yra $ 0.0001895. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.68%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 80.78K.
Be to, CRTAI turi 352.90M apyvartą ir $ 66.87K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti CRTAI NETWORK (CRTAI)

Bandote įsigyti CRTAI? Dabar galite CRTAI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti CRTAI NETWORK ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti CRTAI dabar

CRTAI NETWORK istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje CRTAI NETWORK, dabartinė CRTAI NETWORK kaina yra 0.000189USD. Apyvartinė CRTAI NETWORK (CRTAI) pasiūla yra 0.00 CRTAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $66.87K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 0.000003
    $ 0.000195
    $ 0.000170
  • 7 dienos
    0.14%
    $ 0.000023
    $ 0.000241
    $ 0.000156
  • 30 dienų
    0.50%
    $ 0.000062
    $ 0.000408
    $ 0.000120
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas CRTAI NETWORK kaina pasikeitė $0.000003, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas CRTAI NETWORK buvo prekiaujama aukščiausia $0.000241 ir žemiausia $0.000156. Kainos pokytis buvo 0.14%. Ši naujausia tendencija parodo CRTAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį CRTAI NETWORK įvyko 0.50%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000062 vertę. Tai rodo, kad CRTAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą CRTAI NETWORK kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CRTAI kainų istoriją

Kaip veikia CRTAI NETWORK (CRTAI) kainų prognozės modulis?

CRTAI NETWORK Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CRTAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius CRTAI NETWORK ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CRTAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti CRTAI NETWORK kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CRTAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CRTAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą CRTAI NETWORK potencialą.

Kodėl CRTAI kainų prognozė yra svarbi?

CRTAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CRTAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, CRTAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CRTAI kainų prognozė?
Remiantis CRTAI NETWORK (CRTAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CRTAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CRTAI 2026 m.?
1 vieneto CRTAI NETWORK (CRTAI) kaina šiandien yra $0.000189. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CRTAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CRTAI kaina 2027 m.?
CRTAI NETWORK (CRTAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CRTAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CRTAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, CRTAI NETWORK (CRTAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CRTAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, CRTAI NETWORK (CRTAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CRTAI 2030 m.?
1 vieneto CRTAI NETWORK (CRTAI) kaina šiandien yra $0.000189. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CRTAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CRTAI kainų prognozė 2040 metams?
CRTAI NETWORK (CRTAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CRTAI kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.