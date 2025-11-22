Credia Layer (CRED) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Credia Layer kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CRED augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Credia Layer kainos prognozė
$0.0318
$0.0318$0.0318
-0.62%
USD
Faktinis
Prognozė
Credia Layer Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Credia Layer (CRED) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Credia Layer galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0318 prekybos kainą 2025 m.

Credia Layer (CRED) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Credia Layer galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.03339 prekybos kainą 2026 m.

Credia Layer (CRED) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CRED ateities kaina yra $ 0.035059 su 10.25% augimo norma.

Credia Layer (CRED) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CRED ateities kaina yra $ 0.036812 su 15.76% augimo norma.

Credia Layer (CRED) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CRED 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.038653, o augimo norma – 21.55%.

Credia Layer (CRED) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CRED 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.040585, o augimo norma – 27.63%.

Credia Layer (CRED) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Credia Layer kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.066109 prekybos kainą.

Credia Layer (CRED) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Credia Layer kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.107686 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.0318
    0.00%
  • 2026
    $ 0.03339
    5.00%
  • 2027
    $ 0.035059
    10.25%
  • 2028
    $ 0.036812
    15.76%
  • 2029
    $ 0.038653
    21.55%
  • 2030
    $ 0.040585
    27.63%
  • 2031
    $ 0.042615
    34.01%
  • 2032
    $ 0.044745
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.046983
    47.75%
  • 2034
    $ 0.049332
    55.13%
  • 2035
    $ 0.051798
    62.89%
  • 2036
    $ 0.054388
    71.03%
  • 2037
    $ 0.057108
    79.59%
  • 2038
    $ 0.059963
    88.56%
  • 2039
    $ 0.062961
    97.99%
  • 2040
    $ 0.066109
    107.89%
Trumpalaikės Credia Layer kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.0318
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.031804
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.031830
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.031930
    0.41%
Credia Layer (CRED) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma CRED kaina yra $0.0318. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Credia Layer (CRED) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė CRED, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.031804. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Credia Layer (CRED) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CRED, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.031830. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Credia Layer (CRED) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CRED kaina yra $0.031930. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Credia Layer kainų statistika

$ 0.0318
$ 0.0318$ 0.0318

-0.62%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 16.77
$ 16.77$ 16.77

+16.77%

Naujausia CRED kaina yra $ 0.0318. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.62%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 16.77.
Be to, CRED turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Credia Layer (CRED)

Bandote įsigyti CRED? Dabar galite CRED įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Credia Layer ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti CRED dabar

Credia Layer istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Credia Layer, dabartinė Credia Layer kaina yra 0.0318USD. Apyvartinė Credia Layer (CRED) pasiūla yra 0.00 CRED, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000199
    $ 0.032
    $ 0.0317
  • 7 dienos
    -0.03%
    $ -0.001029
    $ 0.03436
    $ 0.0317
  • 30 dienų
    0.59%
    $ 0.011800
    $ 0.085
    $ 0.02
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Credia Layer kaina pasikeitė $-0.000199, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Credia Layer buvo prekiaujama aukščiausia $0.03436 ir žemiausia $0.0317. Kainos pokytis buvo -0.03%. Ši naujausia tendencija parodo CRED potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Credia Layer įvyko 0.59%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.011800 vertę. Tai rodo, kad CRED artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Credia Layer kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CRED kainų istoriją

Kaip veikia Credia Layer (CRED) kainų prognozės modulis?

Credia Layer Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CRED kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Credia Layer ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CRED būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Credia Layer kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CRED ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CRED pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Credia Layer potencialą.

Kodėl CRED kainų prognozė yra svarbi?

CRED kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CRED dabar?
Pagal jūsų prognozes, CRED pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CRED kainų prognozė?
Remiantis Credia Layer (CRED) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CRED kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CRED 2026 m.?
1 vieneto Credia Layer (CRED) kaina šiandien yra $0.0318. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CRED padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CRED kaina 2027 m.?
Credia Layer (CRED) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CRED kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CRED kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Credia Layer (CRED) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CRED kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Credia Layer (CRED) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CRED 2030 m.?
1 vieneto Credia Layer (CRED) kaina šiandien yra $0.0318. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CRED padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CRED kainų prognozė 2040 metams?
Credia Layer (CRED) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CRED kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.