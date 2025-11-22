Circle Internet (CRCLON) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Circle Internet kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CRCLON augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Circle Internet kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Circle Internet kainos prognozė
$71.92
$71.92$71.92
+5.59%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:34:54(UTC+8)

Circle Internet Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Circle Internet (CRCLON) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Circle Internet galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 71.92 prekybos kainą 2025 m.

Circle Internet (CRCLON) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Circle Internet galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 75.516 prekybos kainą 2026 m.

Circle Internet (CRCLON) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CRCLON ateities kaina yra $ 79.2918 su 10.25% augimo norma.

Circle Internet (CRCLON) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CRCLON ateities kaina yra $ 83.2563 su 15.76% augimo norma.

Circle Internet (CRCLON) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CRCLON 2029 m. tikslinė kaina yra $ 87.4192, o augimo norma – 21.55%.

Circle Internet (CRCLON) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CRCLON 2030 m. tikslinė kaina yra $ 91.7901, o augimo norma – 27.63%.

Circle Internet (CRCLON) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Circle Internet kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 149.5165 prekybos kainą.

Circle Internet (CRCLON) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Circle Internet kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 243.5466 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 71.92
    0.00%
  • 2026
    $ 75.516
    5.00%
  • 2027
    $ 79.2918
    10.25%
  • 2028
    $ 83.2563
    15.76%
  • 2029
    $ 87.4192
    21.55%
  • 2030
    $ 91.7901
    27.63%
  • 2031
    $ 96.3796
    34.01%
  • 2032
    $ 101.1986
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 106.2585
    47.75%
  • 2034
    $ 111.5715
    55.13%
  • 2035
    $ 117.1501
    62.89%
  • 2036
    $ 123.0076
    71.03%
  • 2037
    $ 129.1579
    79.59%
  • 2038
    $ 135.6158
    88.56%
  • 2039
    $ 142.3966
    97.99%
  • 2040
    $ 149.5165
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Circle Internet kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 71.92
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 71.9298
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 71.9889
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 72.2155
    0.41%
Circle Internet (CRCLON) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma CRCLON kaina yra $71.92. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Circle Internet (CRCLON) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė CRCLON, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $71.9298. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Circle Internet (CRCLON) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CRCLON, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $71.9889. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Circle Internet (CRCLON) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CRCLON kaina yra $72.2155. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Circle Internet kainų statistika

$ 71.92
$ 71.92$ 71.92

+5.59%

$ 3.91M
$ 3.91M$ 3.91M

54.35K
54.35K 54.35K

$ 75.35K
$ 75.35K$ 75.35K

--

Naujausia CRCLON kaina yra $ 71.92. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +5.59%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 75.35K.
Be to, CRCLON turi 54.35K apyvartą ir $ 3.91M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Circle Internet (CRCLON)

Bandote įsigyti CRCLON? Dabar galite CRCLON įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Circle Internet ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti CRCLON dabar

Circle Internet istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Circle Internet, dabartinė Circle Internet kaina yra 71.94USD. Apyvartinė Circle Internet (CRCLON) pasiūla yra 0.00 CRCLON, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $3.91M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.05%
    $ 3.3499
    $ 72.48
    $ 67.12
  • 7 dienos
    -0.13%
    $ -11.4699
    $ 85.31
    $ 64.99
  • 30 dienų
    -0.42%
    $ -53.28
    $ 147.37
    $ 64.99
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Circle Internet kaina pasikeitė $3.3499, atspindinti 0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Circle Internet buvo prekiaujama aukščiausia $85.31 ir žemiausia $64.99. Kainos pokytis buvo -0.13%. Ši naujausia tendencija parodo CRCLON potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Circle Internet įvyko -0.42%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-53.28 vertę. Tai rodo, kad CRCLON artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Circle Internet kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CRCLON kainų istoriją

Kaip veikia Circle Internet (CRCLON) kainų prognozės modulis?

Circle Internet Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CRCLON kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Circle Internet ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CRCLON būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Circle Internet kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CRCLON ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CRCLON pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Circle Internet potencialą.

Kodėl CRCLON kainų prognozė yra svarbi?

CRCLON kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CRCLON dabar?
Pagal jūsų prognozes, CRCLON pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CRCLON kainų prognozė?
Remiantis Circle Internet (CRCLON) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CRCLON kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CRCLON 2026 m.?
1 vieneto Circle Internet (CRCLON) kaina šiandien yra $71.92. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CRCLON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CRCLON kaina 2027 m.?
Circle Internet (CRCLON) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CRCLON kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CRCLON kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Circle Internet (CRCLON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CRCLON kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Circle Internet (CRCLON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CRCLON 2030 m.?
1 vieneto Circle Internet (CRCLON) kaina šiandien yra $71.92. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CRCLON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CRCLON kainų prognozė 2040 metams?
Circle Internet (CRCLON) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CRCLON kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:34:54(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.