Cryptify AI (CRAI) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Cryptify AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CRAI augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Cryptify AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Cryptify AI kainos prognozė
$0.00265
$0.00265$0.00265
-12.04%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:47:00(UTC+8)

Cryptify AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Cryptify AI (CRAI) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Cryptify AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.00265 prekybos kainą 2025 m.

Cryptify AI (CRAI) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Cryptify AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002782 prekybos kainą 2026 m.

Cryptify AI (CRAI) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CRAI ateities kaina yra $ 0.002921 su 10.25% augimo norma.

Cryptify AI (CRAI) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CRAI ateities kaina yra $ 0.003067 su 15.76% augimo norma.

Cryptify AI (CRAI) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CRAI 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003221, o augimo norma – 21.55%.

Cryptify AI (CRAI) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CRAI 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003382, o augimo norma – 27.63%.

Cryptify AI (CRAI) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Cryptify AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.005509 prekybos kainą.

Cryptify AI (CRAI) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Cryptify AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.008973 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.00265
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002782
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002921
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003067
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003221
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003382
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003551
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003728
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.003915
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004111
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004316
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004532
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004759
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004996
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005246
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005509
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Cryptify AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.00265
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.002650
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002652
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002660
    0.41%
Cryptify AI (CRAI) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma CRAI kaina yra $0.00265. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Cryptify AI (CRAI) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė CRAI, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002650. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Cryptify AI (CRAI) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CRAI, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002652. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Cryptify AI (CRAI) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CRAI kaina yra $0.002660. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Cryptify AI kainų statistika

$ 0.00265
$ 0.00265$ 0.00265

-12.04%

$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M

965.00M
965.00M 965.00M

$ 57.94K
$ 57.94K$ 57.94K

--

Naujausia CRAI kaina yra $ 0.00265. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -12.04%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 57.94K.
Be to, CRAI turi 965.00M apyvartą ir $ 2.56M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Cryptify AI (CRAI)

Bandote įsigyti CRAI? Dabar galite CRAI įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Cryptify AI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti CRAI dabar

Cryptify AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Cryptify AI, dabartinė Cryptify AI kaina yra 0.002654USD. Apyvartinė Cryptify AI (CRAI) pasiūla yra 0.00 CRAI, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $2.56M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.14%
    $ -0.000436
    $ 0.003099
    $ 0.002422
  • 7 dienos
    -0.16%
    $ -0.000543
    $ 0.003632
    $ 0.002422
  • 30 dienų
    -0.34%
    $ -0.001382
    $ 0.0075
    $ 0.002422
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Cryptify AI kaina pasikeitė $-0.000436, atspindinti -0.14% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Cryptify AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.003632 ir žemiausia $0.002422. Kainos pokytis buvo -0.16%. Ši naujausia tendencija parodo CRAI potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Cryptify AI įvyko -0.34%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001382 vertę. Tai rodo, kad CRAI artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Cryptify AI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CRAI kainų istoriją

Kaip veikia Cryptify AI (CRAI) kainų prognozės modulis?

Cryptify AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CRAI kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Cryptify AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CRAI būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Cryptify AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CRAI ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CRAI pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Cryptify AI potencialą.

Kodėl CRAI kainų prognozė yra svarbi?

CRAI kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CRAI dabar?
Pagal jūsų prognozes, CRAI pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CRAI kainų prognozė?
Remiantis Cryptify AI (CRAI) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CRAI kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CRAI 2026 m.?
1 vieneto Cryptify AI (CRAI) kaina šiandien yra $0.00265. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CRAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CRAI kaina 2027 m.?
Cryptify AI (CRAI) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CRAI kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CRAI kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Cryptify AI (CRAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CRAI kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Cryptify AI (CRAI) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CRAI 2030 m.?
1 vieneto Cryptify AI (CRAI) kaina šiandien yra $0.00265. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CRAI padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CRAI kainų prognozė 2040 metams?
Cryptify AI (CRAI) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CRAI kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:47:00(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.