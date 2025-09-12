Clanker Index (CLX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Clanker Index kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CLX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Clanker Index kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Clanker Index kainos prognozė
$1.747
$1.747$1.747
-1.24%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:41:59(UTC+8)

Clanker Index Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Clanker Index (CLX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Clanker Index galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.747 prekybos kainą 2025 m.

Clanker Index (CLX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Clanker Index galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.8343 prekybos kainą 2026 m.

Clanker Index (CLX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CLX ateities kaina yra $ 1.9260 su 10.25% augimo norma.

Clanker Index (CLX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CLX ateities kaina yra $ 2.0223 su 15.76% augimo norma.

Clanker Index (CLX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CLX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 2.1234, o augimo norma – 21.55%.

Clanker Index (CLX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CLX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 2.2296, o augimo norma – 27.63%.

Clanker Index (CLX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Clanker Index kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 3.6318 prekybos kainą.

Clanker Index (CLX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Clanker Index kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 5.9159 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.747
    0.00%
  • 2026
    $ 1.8343
    5.00%
  • 2027
    $ 1.9260
    10.25%
  • 2028
    $ 2.0223
    15.76%
  • 2029
    $ 2.1234
    21.55%
  • 2030
    $ 2.2296
    27.63%
  • 2031
    $ 2.3411
    34.01%
  • 2032
    $ 2.4582
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 2.5811
    47.75%
  • 2034
    $ 2.7101
    55.13%
  • 2035
    $ 2.8456
    62.89%
  • 2036
    $ 2.9879
    71.03%
  • 2037
    $ 3.1373
    79.59%
  • 2038
    $ 3.2942
    88.56%
  • 2039
    $ 3.4589
    97.99%
  • 2040
    $ 3.6318
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Clanker Index kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.747
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.7472
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.7486
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.7541
    0.41%
Clanker Index (CLX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma CLX kaina yra $1.747. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Clanker Index (CLX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė CLX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.7472. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Clanker Index (CLX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CLX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.7486. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Clanker Index (CLX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CLX kaina yra $1.7541. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Clanker Index kainų statistika

$ 1.747
$ 1.747$ 1.747

-1.24%

--
----

--
----

$ 147.89
$ 147.89$ 147.89

+147.89%

Naujausia CLX kaina yra $ 1.747. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.24%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 147.89.
Be to, CLX turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Clanker Index (CLX)

Bandote įsigyti CLX? Dabar galite CLX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Clanker Index ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti CLX dabar

Clanker Index istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Clanker Index, dabartinė Clanker Index kaina yra 1.747USD. Apyvartinė Clanker Index (CLX) pasiūla yra 0.00 CLX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.007999
    $ 1.783
    $ 1.747
  • 7 dienos
    0.11%
    $ 0.168000
    $ 1.795
    $ 1.444
  • 30 dienų
    -0.32%
    $ -0.849
    $ 2.629
    $ 1.415
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Clanker Index kaina pasikeitė $-0.007999, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Clanker Index buvo prekiaujama aukščiausia $1.795 ir žemiausia $1.444. Kainos pokytis buvo 0.11%. Ši naujausia tendencija parodo CLX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Clanker Index įvyko -0.32%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.849 vertę. Tai rodo, kad CLX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Clanker Index kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CLX kainų istoriją

Kaip veikia Clanker Index (CLX) kainų prognozės modulis?

Clanker Index Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CLX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Clanker Index ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CLX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Clanker Index kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CLX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CLX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Clanker Index potencialą.

Kodėl CLX kainų prognozė yra svarbi?

CLX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CLX dabar?
Pagal jūsų prognozes, CLX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CLX kainų prognozė?
Remiantis Clanker Index (CLX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CLX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CLX 2026 m.?
1 vieneto Clanker Index (CLX) kaina šiandien yra $1.747. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CLX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CLX kaina 2027 m.?
Clanker Index (CLX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CLX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CLX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Clanker Index (CLX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CLX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Clanker Index (CLX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CLX 2030 m.?
1 vieneto Clanker Index (CLX) kaina šiandien yra $1.747. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CLX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CLX kainų prognozė 2040 metams?
Clanker Index (CLX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CLX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:41:59(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.