Chill House (CHILLHOUSE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Chill House kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek CHILLHOUSE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Chill House kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Chill House kainos prognozė
$0.008949
-0.92%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:41:38(UTC+8)

Chill House Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Chill House (CHILLHOUSE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Chill House galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008949 prekybos kainą 2025 m.

Chill House (CHILLHOUSE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Chill House galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009396 prekybos kainą 2026 m.

Chill House (CHILLHOUSE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. CHILLHOUSE ateities kaina yra $ 0.009866 su 10.25% augimo norma.

Chill House (CHILLHOUSE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. CHILLHOUSE ateities kaina yra $ 0.010359 su 15.76% augimo norma.

Chill House (CHILLHOUSE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CHILLHOUSE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.010877, o augimo norma – 21.55%.

Chill House (CHILLHOUSE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, CHILLHOUSE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.011421, o augimo norma – 27.63%.

Chill House (CHILLHOUSE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Chill House kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.018604 prekybos kainą.

Chill House (CHILLHOUSE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Chill House kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.030304 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.008949
    0.00%
  • 2026
    $ 0.009396
    5.00%
  • 2027
    $ 0.009866
    10.25%
  • 2028
    $ 0.010359
    15.76%
  • 2029
    $ 0.010877
    21.55%
  • 2030
    $ 0.011421
    27.63%
  • 2031
    $ 0.011992
    34.01%
  • 2032
    $ 0.012592
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.013221
    47.75%
  • 2034
    $ 0.013882
    55.13%
  • 2035
    $ 0.014576
    62.89%
  • 2036
    $ 0.015305
    71.03%
  • 2037
    $ 0.016071
    79.59%
  • 2038
    $ 0.016874
    88.56%
  • 2039
    $ 0.017718
    97.99%
  • 2040
    $ 0.018604
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Chill House kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.008949
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.008950
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.008957
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.008985
    0.41%
Chill House (CHILLHOUSE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma CHILLHOUSE kaina yra $0.008949. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Chill House (CHILLHOUSE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė CHILLHOUSE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.008950. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Chill House (CHILLHOUSE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė CHILLHOUSE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.008957. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Chill House (CHILLHOUSE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma CHILLHOUSE kaina yra $0.008985. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Chill House kainų statistika

$ 0.008949
-0.91%

--
--
$ 55.93K
--

Naujausia CHILLHOUSE kaina yra $ 0.008949. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -0.92%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 55.93K.
Be to, CHILLHOUSE turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Chill House istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Chill House, dabartinė Chill House kaina yra 0.008933USD. Apyvartinė Chill House (CHILLHOUSE) pasiūla yra 0.00 CHILLHOUSE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.08%
    $ 0.000625
    $ 0.009817
    $ 0.00828
  • 7 dienos
    -0.02%
    $ -0.000226
    $ 0.009817
    $ 0.00669
  • 30 dienų
    -0.39%
    $ -0.005733
    $ 0.018275
    $ 0.00669
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Chill House kaina pasikeitė $0.000625, atspindinti 0.08% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Chill House buvo prekiaujama aukščiausia $0.009817 ir žemiausia $0.00669. Kainos pokytis buvo -0.02%. Ši naujausia tendencija parodo CHILLHOUSE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Chill House įvyko -0.39%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.005733 vertę. Tai rodo, kad CHILLHOUSE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Chill House kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą CHILLHOUSE kainų istoriją

Kaip veikia Chill House (CHILLHOUSE) kainų prognozės modulis?

Chill House Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas CHILLHOUSE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Chill House ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą CHILLHOUSE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Chill House kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja CHILLHOUSE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina CHILLHOUSE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Chill House potencialą.

Kodėl CHILLHOUSE kainų prognozė yra svarbi?

CHILLHOUSE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į CHILLHOUSE dabar?
Pagal jūsų prognozes, CHILLHOUSE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio CHILLHOUSE kainų prognozė?
Remiantis Chill House (CHILLHOUSE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama CHILLHOUSE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 CHILLHOUSE 2026 m.?
1 vieneto Chill House (CHILLHOUSE) kaina šiandien yra $0.008949. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CHILLHOUSE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama CHILLHOUSE kaina 2027 m.?
Chill House (CHILLHOUSE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 CHILLHOUSE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė CHILLHOUSE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Chill House (CHILLHOUSE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė CHILLHOUSE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Chill House (CHILLHOUSE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 CHILLHOUSE 2030 m.?
1 vieneto Chill House (CHILLHOUSE) kaina šiandien yra $0.008949. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, CHILLHOUSE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia CHILLHOUSE kainų prognozė 2040 metams?
Chill House (CHILLHOUSE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 CHILLHOUSE kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:41:38(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.