BLOCK VAULT (BVT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite BLOCK VAULT kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BVT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte BLOCK VAULT kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

BLOCK VAULT kainos prognozė
$3.9709
$3.9709
-7.45%
USD
Faktinis
Prognozė
BLOCK VAULT Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

BLOCK VAULT (BVT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, BLOCK VAULT galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 3.9709 prekybos kainą 2025 m.

BLOCK VAULT (BVT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, BLOCK VAULT galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 4.1694 prekybos kainą 2026 m.

BLOCK VAULT (BVT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BVT ateities kaina yra $ 4.3779 su 10.25% augimo norma.

BLOCK VAULT (BVT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BVT ateities kaina yra $ 4.5968 su 15.76% augimo norma.

BLOCK VAULT (BVT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BVT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 4.8266, o augimo norma – 21.55%.

BLOCK VAULT (BVT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BVT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 5.0679, o augimo norma – 27.63%.

BLOCK VAULT (BVT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. BLOCK VAULT kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 8.2552 prekybos kainą.

BLOCK VAULT (BVT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. BLOCK VAULT kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 13.4468 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 3.9709
    0.00%
  • 2026
    $ 4.1694
    5.00%
  • 2027
    $ 4.3779
    10.25%
  • 2028
    $ 4.5968
    15.76%
  • 2029
    $ 4.8266
    21.55%
  • 2030
    $ 5.0679
    27.63%
  • 2031
    $ 5.3213
    34.01%
  • 2032
    $ 5.5874
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 5.8668
    47.75%
  • 2034
    $ 6.1601
    55.13%
  • 2035
    $ 6.4681
    62.89%
  • 2036
    $ 6.7915
    71.03%
  • 2037
    $ 7.1311
    79.59%
  • 2038
    $ 7.4877
    88.56%
  • 2039
    $ 7.8621
    97.99%
  • 2040
    $ 8.2552
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės BLOCK VAULT kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 3.9709
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 3.9714
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 3.9747
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 3.9872
    0.41%
BLOCK VAULT (BVT) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BVT kaina yra $3.9709. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

BLOCK VAULT (BVT) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BVT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $3.9714. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

BLOCK VAULT (BVT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BVT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $3.9747. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

BLOCK VAULT (BVT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BVT kaina yra $3.9872. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė BLOCK VAULT kainų statistika

$ 3.9709
$ 3.9709

-7.44%

$ 9.85M
$ 9.85M$ 9.85M

2.48M
2.48M 2.48M

$ 118.32K
$ 118.32K$ 118.32K

--

Naujausia BVT kaina yra $ 3.9709. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -7.45%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 118.32K.
Be to, BVT turi 2.48M apyvartą ir $ 9.85M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti BLOCK VAULT (BVT)

Bandote įsigyti BVT? Dabar galite BVT įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti BLOCK VAULT ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti BVT dabar

BLOCK VAULT istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje BLOCK VAULT, dabartinė BLOCK VAULT kaina yra 3.9669USD. Apyvartinė BLOCK VAULT (BVT) pasiūla yra 0.00 BVT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $9.85M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.17%
    $ -0.8331
    $ 4.9662
    $ 3.9615
  • 7 dienos
    -0.17%
    $ -0.8331
    $ 6.999
    $ 3.9615
  • 30 dienų
    4.48%
    $ 3.2432
    $ 7.999
    $ 0.6
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas BLOCK VAULT kaina pasikeitė $-0.8331, atspindinti -0.17% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas BLOCK VAULT buvo prekiaujama aukščiausia $6.999 ir žemiausia $3.9615. Kainos pokytis buvo -0.17%. Ši naujausia tendencija parodo BVT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį BLOCK VAULT įvyko 4.48%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $3.2432 vertę. Tai rodo, kad BVT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą BLOCK VAULT kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą BVT kainų istoriją

Kaip veikia BLOCK VAULT (BVT) kainų prognozės modulis?

BLOCK VAULT Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BVT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius BLOCK VAULT ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BVT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti BLOCK VAULT kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BVT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BVT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą BLOCK VAULT potencialą.

Kodėl BVT kainų prognozė yra svarbi?

BVT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BVT dabar?
Pagal jūsų prognozes, BVT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BVT kainų prognozė?
Remiantis BLOCK VAULT (BVT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BVT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BVT 2026 m.?
1 vieneto BLOCK VAULT (BVT) kaina šiandien yra $3.9709. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BVT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BVT kaina 2027 m.?
BLOCK VAULT (BVT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BVT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BVT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BLOCK VAULT (BVT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BVT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, BLOCK VAULT (BVT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BVT 2030 m.?
1 vieneto BLOCK VAULT (BVT) kaina šiandien yra $3.9709. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BVT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BVT kainų prognozė 2040 metams?
BLOCK VAULT (BVT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BVT kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.