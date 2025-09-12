Hive AI (BUZZ) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Hive AI kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BUZZ augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Hive AI kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Hive AI kainos prognozė
$0.026245
$0.026245$0.026245
+10.57%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:35:43(UTC+8)

Hive AI Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Hive AI (BUZZ) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Hive AI galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.026245 prekybos kainą 2025 m.

Hive AI (BUZZ) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Hive AI galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.027557 prekybos kainą 2026 m.

Hive AI (BUZZ) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BUZZ ateities kaina yra $ 0.028935 su 10.25% augimo norma.

Hive AI (BUZZ) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BUZZ ateities kaina yra $ 0.030381 su 15.76% augimo norma.

Hive AI (BUZZ) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BUZZ 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.031900, o augimo norma – 21.55%.

Hive AI (BUZZ) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BUZZ 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.033496, o augimo norma – 27.63%.

Hive AI (BUZZ) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Hive AI kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.054561 prekybos kainą.

Hive AI (BUZZ) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Hive AI kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.088874 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.026245
    0.00%
  • 2026
    $ 0.027557
    5.00%
  • 2027
    $ 0.028935
    10.25%
  • 2028
    $ 0.030381
    15.76%
  • 2029
    $ 0.031900
    21.55%
  • 2030
    $ 0.033496
    27.63%
  • 2031
    $ 0.035170
    34.01%
  • 2032
    $ 0.036929
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.038775
    47.75%
  • 2034
    $ 0.040714
    55.13%
  • 2035
    $ 0.042750
    62.89%
  • 2036
    $ 0.044887
    71.03%
  • 2037
    $ 0.047132
    79.59%
  • 2038
    $ 0.049488
    88.56%
  • 2039
    $ 0.051963
    97.99%
  • 2040
    $ 0.054561
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Hive AI kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.026245
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.026248
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.026270
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.026352
    0.41%
Hive AI (BUZZ) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BUZZ kaina yra $0.026245. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Hive AI (BUZZ) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BUZZ, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.026248. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Hive AI (BUZZ) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BUZZ, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.026270. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Hive AI (BUZZ) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BUZZ kaina yra $0.026352. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Hive AI kainų statistika

$ 0.026245
$ 0.026245$ 0.026245

+10.57%

$ 26.24M
$ 26.24M$ 26.24M

999.87M
999.87M 999.87M

$ 66.24K
$ 66.24K$ 66.24K

--

Naujausia BUZZ kaina yra $ 0.026245. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +10.57%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 66.24K.
Be to, BUZZ turi 999.87M apyvartą ir $ 26.24M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Hive AI (BUZZ)

Bandote įsigyti BUZZ? Dabar galite BUZZ įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Hive AI ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti BUZZ dabar

Hive AI istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Hive AI, dabartinė Hive AI kaina yra 0.026245USD. Apyvartinė Hive AI (BUZZ) pasiūla yra 0.00 BUZZ, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $26.24M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.08%
    $ 0.001979
    $ 0.030343
    $ 0.02283
  • 7 dienos
    1.04%
    $ 0.013356
    $ 0.031376
    $ 0.012113
  • 30 dienų
    1.80%
    $ 0.016882
    $ 0.031376
    $ 0.008621
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Hive AI kaina pasikeitė $0.001979, atspindinti 0.08% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Hive AI buvo prekiaujama aukščiausia $0.031376 ir žemiausia $0.012113. Kainos pokytis buvo 1.04%. Ši naujausia tendencija parodo BUZZ potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Hive AI įvyko 1.80%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.016882 vertę. Tai rodo, kad BUZZ artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Hive AI kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą BUZZ kainų istoriją

Kaip veikia Hive AI (BUZZ) kainų prognozės modulis?

Hive AI Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BUZZ kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Hive AI ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BUZZ būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Hive AI kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BUZZ ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BUZZ pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Hive AI potencialą.

Kodėl BUZZ kainų prognozė yra svarbi?

BUZZ kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BUZZ dabar?
Pagal jūsų prognozes, BUZZ pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BUZZ kainų prognozė?
Remiantis Hive AI (BUZZ) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BUZZ kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BUZZ 2026 m.?
1 vieneto Hive AI (BUZZ) kaina šiandien yra $0.026245. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BUZZ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BUZZ kaina 2027 m.?
Hive AI (BUZZ) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BUZZ kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BUZZ kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hive AI (BUZZ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BUZZ kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Hive AI (BUZZ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BUZZ 2030 m.?
1 vieneto Hive AI (BUZZ) kaina šiandien yra $0.026245. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BUZZ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BUZZ kainų prognozė 2040 metams?
Hive AI (BUZZ) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BUZZ kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:35:43(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.