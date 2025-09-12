Bunny (BUNNY) Kainos prognozavimas (USD)

Bunny kainos prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:40:04(UTC+8)

Bunny Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Bunny (BUNNY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Bunny galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.0454 prekybos kainą 2025 m.

Bunny (BUNNY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Bunny galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.047670 prekybos kainą 2026 m.

Bunny (BUNNY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BUNNY ateities kaina yra $ 0.050053 su 10.25% augimo norma.

Bunny (BUNNY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BUNNY ateities kaina yra $ 0.052556 su 15.76% augimo norma.

Bunny (BUNNY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BUNNY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.055183, o augimo norma – 21.55%.

Bunny (BUNNY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BUNNY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.057943, o augimo norma – 27.63%.

Bunny (BUNNY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Bunny kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.094383 prekybos kainą.

Bunny (BUNNY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Bunny kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.153740 prekybos kainą.

Trumpalaikės Bunny kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.0454
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.045406
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.045443
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.045586
    0.41%
Bunny (BUNNY) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BUNNY kaina yra $0.0454. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Bunny (BUNNY) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BUNNY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.045406. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Bunny (BUNNY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BUNNY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.045443. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Bunny (BUNNY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BUNNY kaina yra $0.045586. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Bunny kainų statistika

$ 0.0454
$ 0.0454$ 0.0454

-2.23%

$ 23.16K
$ 23.16K

510.23K
510.23K

$ 54.66K
$ 54.66K

--

Naujausia BUNNY kaina yra $ 0.0454. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -2.23%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 54.66K.
Be to, BUNNY turi 510.23K apyvartą ir $ 23.16K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Bunny (BUNNY)

Bandote įsigyti BUNNY? Dabar galite BUNNY įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Bunny ir pradėkite MEXC dabar!

Bunny istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Bunny, dabartinė Bunny kaina yra 0.0454USD. Apyvartinė Bunny (BUNNY) pasiūla yra 0.00 BUNNY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $23.16K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.02%
    $ -0.001270
    $ 0.04772
    $ 0.045
  • 7 dienos
    0.04%
    $ 0.001940
    $ 0.061
    $ 0.04118
  • 30 dienų
    -0.26%
    $ -0.01647
    $ 0.06907
    $ 0.03689
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Bunny kaina pasikeitė $-0.001270, atspindinti -0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Bunny buvo prekiaujama aukščiausia $0.061 ir žemiausia $0.04118. Kainos pokytis buvo 0.04%. Ši naujausia tendencija parodo BUNNY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Bunny įvyko -0.26%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.01647 vertę. Tai rodo, kad BUNNY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Bunny kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Kaip veikia Bunny (BUNNY) kainų prognozės modulis?

Bunny Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BUNNY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Bunny ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BUNNY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Bunny kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BUNNY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BUNNY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Bunny potencialą.

Kodėl BUNNY kainų prognozė yra svarbi?

BUNNY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 15:40:04(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.