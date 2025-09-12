Dolos The Bully (BULLY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Dolos The Bully kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BULLY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Dolos The Bully kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Dolos The Bully kainos prognozė
$0.000771
+7.98%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:46:40(UTC+8)

Dolos The Bully Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Dolos The Bully (BULLY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Dolos The Bully galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000771 prekybos kainą 2025 m.

Dolos The Bully (BULLY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Dolos The Bully galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000809 prekybos kainą 2026 m.

Dolos The Bully (BULLY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BULLY ateities kaina yra $ 0.000850 su 10.25% augimo norma.

Dolos The Bully (BULLY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BULLY ateities kaina yra $ 0.000892 su 15.76% augimo norma.

Dolos The Bully (BULLY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BULLY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000937, o augimo norma – 21.55%.

Dolos The Bully (BULLY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BULLY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000984, o augimo norma – 27.63%.

Dolos The Bully (BULLY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Dolos The Bully kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001602 prekybos kainą.

Dolos The Bully (BULLY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Dolos The Bully kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.002610 prekybos kainą.

Trumpalaikės Dolos The Bully kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000771
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000771
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000771
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000774
    0.41%
Dolos The Bully (BULLY) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BULLY kaina yra $0.000771. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Dolos The Bully (BULLY) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BULLY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000771. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Dolos The Bully (BULLY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BULLY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000771. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Dolos The Bully (BULLY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BULLY kaina yra $0.000774. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Dolos The Bully kainų statistika

$ 0.000771
+7.98%

$ 740.59K
960.55M
$ 2.40K
--

Naujausia BULLY kaina yra $ 0.000771. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +7.98%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 2.40K.
Be to, BULLY turi 960.55M apyvartą ir $ 740.59K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Dolos The Bully (BULLY)

Bandote įsigyti BULLY? Dabar galite BULLY įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Dolos The Bully ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti BULLY dabar

Dolos The Bully istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Dolos The Bully, dabartinė Dolos The Bully kaina yra 0.000771USD. Apyvartinė Dolos The Bully (BULLY) pasiūla yra 0.00 BULLY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $740.59K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.08%
    $ 0.000056
    $ 0.000771
    $ 0.000599
  • 7 dienos
    -0.20%
    $ -0.000194
    $ 0.000965
    $ 0.00055
  • 30 dienų
    -0.10%
    $ -0.000094
    $ 0.001532
    $ 0.00055
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Dolos The Bully kaina pasikeitė $0.000056, atspindinti 0.08% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Dolos The Bully buvo prekiaujama aukščiausia $0.000965 ir žemiausia $0.00055. Kainos pokytis buvo -0.20%. Ši naujausia tendencija parodo BULLY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Dolos The Bully įvyko -0.10%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000094 vertę. Tai rodo, kad BULLY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Dolos The Bully kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą BULLY kainų istoriją

Kaip veikia Dolos The Bully (BULLY) kainų prognozės modulis?

Dolos The Bully Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BULLY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Dolos The Bully ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BULLY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Dolos The Bully kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BULLY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BULLY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Dolos The Bully potencialą.

Kodėl BULLY kainų prognozė yra svarbi?

BULLY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BULLY dabar?
Pagal jūsų prognozes, BULLY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BULLY kainų prognozė?
Remiantis Dolos The Bully (BULLY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BULLY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BULLY 2026 m.?
1 vieneto Dolos The Bully (BULLY) kaina šiandien yra $0.000771. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BULLY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BULLY kaina 2027 m.?
Dolos The Bully (BULLY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BULLY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BULLY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dolos The Bully (BULLY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BULLY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Dolos The Bully (BULLY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BULLY 2030 m.?
1 vieneto Dolos The Bully (BULLY) kaina šiandien yra $0.000771. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BULLY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BULLY kainų prognozė 2040 metams?
Dolos The Bully (BULLY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BULLY kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:46:40(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.