Openverse Network (BTG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Openverse Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BTG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Openverse Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Openverse Network kainos prognozė
$7.54
$7.54$7.54
-1.47%
USD
Faktinis
Prognozė
Openverse Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Openverse Network (BTG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Openverse Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 7.54 prekybos kainą 2025 m.

Openverse Network (BTG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Openverse Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 7.9170 prekybos kainą 2026 m.

Openverse Network (BTG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BTG ateities kaina yra $ 8.3128 su 10.25% augimo norma.

Openverse Network (BTG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BTG ateities kaina yra $ 8.7284 su 15.76% augimo norma.

Openverse Network (BTG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BTG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 9.1649, o augimo norma – 21.55%.

Openverse Network (BTG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BTG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 9.6231, o augimo norma – 27.63%.

Openverse Network (BTG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Openverse Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 15.6751 prekybos kainą.

Openverse Network (BTG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Openverse Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 25.5331 prekybos kainą.

Trumpalaikės Openverse Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 7.54
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 7.5410
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 7.5472
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 7.5709
    0.41%
Openverse Network (BTG) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma BTG kaina yra $7.54. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Openverse Network (BTG) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė BTG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $7.5410. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Openverse Network (BTG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BTG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $7.5472. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Openverse Network (BTG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BTG kaina yra $7.5709. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Openverse Network kainų statistika

$ 7.54
$ 7.54

-1.47%

$ 14.33M
$ 14.33M

1.90M
1.90M

$ 65.63K
$ 65.63K

--

Naujausia BTG kaina yra $ 7.54. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.47%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 65.63K.
Be to, BTG turi 1.90M apyvartą ir $ 14.33M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Openverse Network (BTG)

Bandote įsigyti BTG? Dabar galite BTG įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Openverse Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti BTG dabar

Openverse Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Openverse Network, dabartinė Openverse Network kaina yra 7.54USD. Apyvartinė Openverse Network (BTG) pasiūla yra 0.00 BTG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $14.33M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.028999
    $ 8
    $ 7.169
  • 7 dienos
    -0.18%
    $ -1.6629
    $ 9.788
    $ 7.169
  • 30 dienų
    -0.54%
    $ -9.0800
    $ 19
    $ 6.461
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Openverse Network kaina pasikeitė $0.028999, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Openverse Network buvo prekiaujama aukščiausia $9.788 ir žemiausia $7.169. Kainos pokytis buvo -0.18%. Ši naujausia tendencija parodo BTG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Openverse Network įvyko -0.54%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-9.0800 vertę. Tai rodo, kad BTG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Openverse Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą BTG kainų istoriją

Kaip veikia Openverse Network (BTG) kainų prognozės modulis?

Openverse Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BTG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Openverse Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BTG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Openverse Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BTG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BTG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Openverse Network potencialą.

Kodėl BTG kainų prognozė yra svarbi?

BTG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BTG dabar?
Pagal jūsų prognozes, BTG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BTG kainų prognozė?
Remiantis Openverse Network (BTG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BTG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BTG 2026 m.?
1 vieneto Openverse Network (BTG) kaina šiandien yra $7.54. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BTG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BTG kaina 2027 m.?
Openverse Network (BTG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BTG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BTG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Openverse Network (BTG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BTG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Openverse Network (BTG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BTG 2030 m.?
1 vieneto Openverse Network (BTG) kaina šiandien yra $7.54. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BTG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BTG kainų prognozė 2040 metams?
Openverse Network (BTG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BTG kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.