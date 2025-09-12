Broak on Base (BROAK) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Broak on Base kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek BROAK augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Broak on Base kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Broak on Base kainos prognozė
$0.001824
$0.001824$0.001824
-3.74%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:34:50(UTC+8)

Broak on Base Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Broak on Base (BROAK) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Broak on Base galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001824 prekybos kainą 2025 m.

Broak on Base (BROAK) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Broak on Base galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.001915 prekybos kainą 2026 m.

Broak on Base (BROAK) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. BROAK ateities kaina yra $ 0.002010 su 10.25% augimo norma.

Broak on Base (BROAK) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. BROAK ateities kaina yra $ 0.002111 su 15.76% augimo norma.

Broak on Base (BROAK) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BROAK 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.002217, o augimo norma – 21.55%.

Broak on Base (BROAK) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, BROAK 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.002327, o augimo norma – 27.63%.

Broak on Base (BROAK) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Broak on Base kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.003791 prekybos kainą.

Broak on Base (BROAK) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Broak on Base kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.006176 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.001824
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001915
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002010
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002111
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002217
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002327
    27.63%
  • 2031
    $ 0.002444
    34.01%
  • 2032
    $ 0.002566
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.002694
    47.75%
  • 2034
    $ 0.002829
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002971
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003119
    71.03%
  • 2037
    $ 0.003275
    79.59%
  • 2038
    $ 0.003439
    88.56%
  • 2039
    $ 0.003611
    97.99%
  • 2040
    $ 0.003791
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Broak on Base kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.001824
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.001824
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.001825
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.001831
    0.41%
Broak on Base (BROAK) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma BROAK kaina yra $0.001824. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Broak on Base (BROAK) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė BROAK, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.001824. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Broak on Base (BROAK) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė BROAK, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.001825. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Broak on Base (BROAK) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma BROAK kaina yra $0.001831. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Broak on Base kainų statistika

$ 0.001824
$ 0.001824$ 0.001824

-3.74%

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

618.54M
618.54M 618.54M

$ 23.61K
$ 23.61K$ 23.61K

--

Naujausia BROAK kaina yra $ 0.001824. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -3.74%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 23.61K.
Be to, BROAK turi 618.54M apyvartą ir $ 1.13M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Broak on Base (BROAK)

Bandote įsigyti BROAK? Dabar galite BROAK įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Broak on Base ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti BROAK dabar

Broak on Base istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Broak on Base, dabartinė Broak on Base kaina yra 0.001824USD. Apyvartinė Broak on Base (BROAK) pasiūla yra 0.00 BROAK, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.13M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.03%
    $ -0.000073
    $ 0.00197
    $ 0.001777
  • 7 dienos
    -0.08%
    $ -0.000178
    $ 0.003007
    $ 0.00157
  • 30 dienų
    -0.46%
    $ -0.001605
    $ 0.00496
    $ 0.00157
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Broak on Base kaina pasikeitė $-0.000073, atspindinti -0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Broak on Base buvo prekiaujama aukščiausia $0.003007 ir žemiausia $0.00157. Kainos pokytis buvo -0.08%. Ši naujausia tendencija parodo BROAK potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Broak on Base įvyko -0.46%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001605 vertę. Tai rodo, kad BROAK artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Broak on Base kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą BROAK kainų istoriją

Kaip veikia Broak on Base (BROAK) kainų prognozės modulis?

Broak on Base Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas BROAK kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Broak on Base ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą BROAK būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Broak on Base kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja BROAK ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina BROAK pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Broak on Base potencialą.

Kodėl BROAK kainų prognozė yra svarbi?

BROAK kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į BROAK dabar?
Pagal jūsų prognozes, BROAK pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio BROAK kainų prognozė?
Remiantis Broak on Base (BROAK) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama BROAK kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 BROAK 2026 m.?
1 vieneto Broak on Base (BROAK) kaina šiandien yra $0.001824. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BROAK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama BROAK kaina 2027 m.?
Broak on Base (BROAK) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 BROAK kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė BROAK kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Broak on Base (BROAK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė BROAK kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Broak on Base (BROAK) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 BROAK 2030 m.?
1 vieneto Broak on Base (BROAK) kaina šiandien yra $0.001824. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, BROAK padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia BROAK kainų prognozė 2040 metams?
Broak on Base (BROAK) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 BROAK kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:34:50(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.