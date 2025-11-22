AVIAH Protocol (AVIAH) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite AVIAH Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AVIAH augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte AVIAH Protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

AVIAH Protocol kainos prognozė
$5.97
+0.01%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:31:35(UTC+8)

AVIAH Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

AVIAH Protocol (AVIAH) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, AVIAH Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 5.97 prekybos kainą 2025 m.

AVIAH Protocol (AVIAH) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, AVIAH Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 6.2685 prekybos kainą 2026 m.

AVIAH Protocol (AVIAH) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AVIAH ateities kaina yra $ 6.5819 su 10.25% augimo norma.

AVIAH Protocol (AVIAH) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AVIAH ateities kaina yra $ 6.9110 su 15.76% augimo norma.

AVIAH Protocol (AVIAH) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AVIAH 2029 m. tikslinė kaina yra $ 7.2565, o augimo norma – 21.55%.

AVIAH Protocol (AVIAH) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AVIAH 2030 m. tikslinė kaina yra $ 7.6194, o augimo norma – 27.63%.

AVIAH Protocol (AVIAH) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. AVIAH Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 12.4112 prekybos kainą.

AVIAH Protocol (AVIAH) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. AVIAH Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 20.2165 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 5.97
    0.00%
  • 2026
    $ 6.2685
    5.00%
  • 2027
    $ 6.5819
    10.25%
  • 2028
    $ 6.9110
    15.76%
  • 2029
    $ 7.2565
    21.55%
  • 2030
    $ 7.6194
    27.63%
  • 2031
    $ 8.0003
    34.01%
  • 2032
    $ 8.4003
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 8.8204
    47.75%
  • 2034
    $ 9.2614
    55.13%
  • 2035
    $ 9.7245
    62.89%
  • 2036
    $ 10.2107
    71.03%
  • 2037
    $ 10.7212
    79.59%
  • 2038
    $ 11.2573
    88.56%
  • 2039
    $ 11.8201
    97.99%
  • 2040
    $ 12.4112
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės AVIAH Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 5.97
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 5.9708
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 5.9757
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 5.9945
    0.41%
AVIAH Protocol (AVIAH) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma AVIAH kaina yra $5.97. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

AVIAH Protocol (AVIAH) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė AVIAH, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $5.9708. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

AVIAH Protocol (AVIAH) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AVIAH, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $5.9757. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

AVIAH Protocol (AVIAH) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AVIAH kaina yra $5.9945. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė AVIAH Protocol kainų statistika

$ 5.97

$ 64.16K

$ 5.97
--
--
$ 64.16K
Naujausia AVIAH kaina yra $ 5.97. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.01%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 64.16K.
Be to, AVIAH turi -- apyvartą ir -- bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti AVIAH Protocol (AVIAH)

Bandote įsigyti AVIAH? Dabar galite AVIAH įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti AVIAH Protocol ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti AVIAH dabar

AVIAH Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje AVIAH Protocol, dabartinė AVIAH Protocol kaina yra 5.97USD. Apyvartinė AVIAH Protocol (AVIAH) pasiūla yra 0.00 AVIAH, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $--.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000999
    $ 5.973
    $ 5.96
  • 7 dienos
    0.01%
    $ 0.051000
    $ 5.973
    $ 5.91
  • 30 dienų
    -0.04%
    $ -0.270000
    $ 6.252
    $ 5.893
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas AVIAH Protocol kaina pasikeitė $0.000999, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas AVIAH Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $5.973 ir žemiausia $5.91. Kainos pokytis buvo 0.01%. Ši naujausia tendencija parodo AVIAH potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį AVIAH Protocol įvyko -0.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.270000 vertę. Tai rodo, kad AVIAH artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą AVIAH Protocol kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą AVIAH kainų istoriją

Kaip veikia AVIAH Protocol (AVIAH) kainų prognozės modulis?

AVIAH Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AVIAH kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius AVIAH Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AVIAH būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti AVIAH Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AVIAH ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AVIAH pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą AVIAH Protocol potencialą.

Kodėl AVIAH kainų prognozė yra svarbi?

AVIAH kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AVIAH dabar?
Pagal jūsų prognozes, AVIAH pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AVIAH kainų prognozė?
Remiantis AVIAH Protocol (AVIAH) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AVIAH kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AVIAH 2026 m.?
1 vieneto AVIAH Protocol (AVIAH) kaina šiandien yra $5.97. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AVIAH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AVIAH kaina 2027 m.?
AVIAH Protocol (AVIAH) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AVIAH kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AVIAH kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AVIAH Protocol (AVIAH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AVIAH kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AVIAH Protocol (AVIAH) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AVIAH 2030 m.?
1 vieneto AVIAH Protocol (AVIAH) kaina šiandien yra $5.97. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AVIAH padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AVIAH kainų prognozė 2040 metams?
AVIAH Protocol (AVIAH) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AVIAH kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:31:35(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.