Aster Inu (ASTERINU) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Aster Inu kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ASTERINU augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Aster Inu kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Aster Inu kainos prognozė
$0.000169
+6.28%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:54:43(UTC+8)

Aster Inu Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Aster Inu (ASTERINU) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Aster Inu galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000169 prekybos kainą 2025 m.

Aster Inu (ASTERINU) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Aster Inu galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000177 prekybos kainą 2026 m.

Aster Inu (ASTERINU) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ASTERINU ateities kaina yra $ 0.000186 su 10.25% augimo norma.

Aster Inu (ASTERINU) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ASTERINU ateities kaina yra $ 0.000195 su 15.76% augimo norma.

Aster Inu (ASTERINU) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ASTERINU 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000205, o augimo norma – 21.55%.

Aster Inu (ASTERINU) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ASTERINU 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000215, o augimo norma – 27.63%.

Aster Inu (ASTERINU) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Aster Inu kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000351 prekybos kainą.

Aster Inu (ASTERINU) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Aster Inu kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.000572 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000169
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000177
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000186
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000195
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000205
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000215
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000226
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000237
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000249
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000262
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000275
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000289
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000303
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000318
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000334
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000351
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Aster Inu kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 0.000169
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 0.000169
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000169
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 0.000169
    0.41%
Aster Inu (ASTERINU) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma ASTERINU kaina yra $0.000169. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Aster Inu (ASTERINU) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė ASTERINU, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000169. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Aster Inu (ASTERINU) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ASTERINU, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000169. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Aster Inu (ASTERINU) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ASTERINU kaina yra $0.000169. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Aster Inu kainų statistika

$ 0.000169
$ 0.000169$ 0.000169

+6.28%

$ 167.31K
$ 167.31K$ 167.31K

990.00M
990.00M 990.00M

$ 961.80
$ 961.80$ 961.80

+961.80%

Naujausia ASTERINU kaina yra $ 0.000169. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +6.28%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 961.80.
Be to, ASTERINU turi 990.00M apyvartą ir $ 167.31K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Aster Inu (ASTERINU)

Bandote įsigyti ASTERINU? Dabar galite ASTERINU įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Aster Inu ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ASTERINU dabar

Aster Inu istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Aster Inu, dabartinė Aster Inu kaina yra 0.000169USD. Apyvartinė Aster Inu (ASTERINU) pasiūla yra 0.00 ASTERINU, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $167.31K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000001
    $ 0.000171
    $ 0.000159
  • 7 dienos
    -0.17%
    $ -0.000036
    $ 0.000263
    $ 0.000159
  • 30 dienų
    -0.56%
    $ -0.000216
    $ 0.000451
    $ 0.000159
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Aster Inu kaina pasikeitė $-0.000001, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Aster Inu buvo prekiaujama aukščiausia $0.000263 ir žemiausia $0.000159. Kainos pokytis buvo -0.17%. Ši naujausia tendencija parodo ASTERINU potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Aster Inu įvyko -0.56%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000216 vertę. Tai rodo, kad ASTERINU artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Aster Inu kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ASTERINU kainų istoriją

Kaip veikia Aster Inu (ASTERINU) kainų prognozės modulis?

Aster Inu Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ASTERINU kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Aster Inu ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ASTERINU būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Aster Inu kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ASTERINU ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ASTERINU pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Aster Inu potencialą.

Kodėl ASTERINU kainų prognozė yra svarbi?

ASTERINU kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ASTERINU dabar?
Pagal jūsų prognozes, ASTERINU pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ASTERINU kainų prognozė?
Remiantis Aster Inu (ASTERINU) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ASTERINU kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ASTERINU 2026 m.?
1 vieneto Aster Inu (ASTERINU) kaina šiandien yra $0.000169. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ASTERINU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ASTERINU kaina 2027 m.?
Aster Inu (ASTERINU) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ASTERINU kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ASTERINU kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Aster Inu (ASTERINU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ASTERINU kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Aster Inu (ASTERINU) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ASTERINU 2030 m.?
1 vieneto Aster Inu (ASTERINU) kaina šiandien yra $0.000169. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ASTERINU padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ASTERINU kainų prognozė 2040 metams?
Aster Inu (ASTERINU) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ASTERINU kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.