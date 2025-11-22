Amazon.com xStock (AMZNX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Amazon.com xStock kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AMZNX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Amazon.com xStock kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Amazon.com xStock kainos prognozė
$221.44
+2.33%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:18:52(UTC+8)

Amazon.com xStock Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Amazon.com xStock (AMZNX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Amazon.com xStock galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 221.44 prekybos kainą 2025 m.

Amazon.com xStock (AMZNX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Amazon.com xStock galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 232.512 prekybos kainą 2026 m.

Amazon.com xStock (AMZNX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AMZNX ateities kaina yra $ 244.1376 su 10.25% augimo norma.

Amazon.com xStock (AMZNX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AMZNX ateities kaina yra $ 256.3444 su 15.76% augimo norma.

Amazon.com xStock (AMZNX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AMZNX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 269.1617, o augimo norma – 21.55%.

Amazon.com xStock (AMZNX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AMZNX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 282.6197, o augimo norma – 27.63%.

Amazon.com xStock (AMZNX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Amazon.com xStock kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 460.3578 prekybos kainą.

Amazon.com xStock (AMZNX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Amazon.com xStock kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 749.8744 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 221.44
    0.00%
  • 2026
    $ 232.512
    5.00%
  • 2027
    $ 244.1376
    10.25%
  • 2028
    $ 256.3444
    15.76%
  • 2029
    $ 269.1617
    21.55%
  • 2030
    $ 282.6197
    27.63%
  • 2031
    $ 296.7507
    34.01%
  • 2032
    $ 311.5883
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 327.1677
    47.75%
  • 2034
    $ 343.5261
    55.13%
  • 2035
    $ 360.7024
    62.89%
  • 2036
    $ 378.7375
    71.03%
  • 2037
    $ 397.6744
    79.59%
  • 2038
    $ 417.5581
    88.56%
  • 2039
    $ 438.4360
    97.99%
  • 2040
    $ 460.3578
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Amazon.com xStock kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 221.44
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 221.4703
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 221.6523
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 222.3500
    0.41%
Amazon.com xStock (AMZNX) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma AMZNX kaina yra $221.44. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Amazon.com xStock (AMZNX) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė AMZNX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $221.4703. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Amazon.com xStock (AMZNX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AMZNX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $221.6523. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Amazon.com xStock (AMZNX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AMZNX kaina yra $222.3500. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Amazon.com xStock kainų statistika

$ 221.44
+2.33%

$ 1.92M
8.68K
$ 71.76K
--

Naujausia AMZNX kaina yra $ 221.44. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.33%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 71.76K.
Be to, AMZNX turi 8.68K apyvartą ir $ 1.92M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Amazon.com xStock (AMZNX)

Bandote įsigyti AMZNX? Dabar galite AMZNX įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Amazon.com xStock ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti AMZNX dabar

Amazon.com xStock istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Amazon.com xStock, dabartinė Amazon.com xStock kaina yra 221.53USD. Apyvartinė Amazon.com xStock (AMZNX) pasiūla yra 0.00 AMZNX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.92M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.02%
    $ 4.0400
    $ 229.82
    $ 215.73
  • 7 dienos
    -0.05%
    $ -13.5299
    $ 238.39
    $ 215.73
  • 30 dienų
    0.01%
    $ 1.1100
    $ 257.91
    $ 215.73
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Amazon.com xStock kaina pasikeitė $4.0400, atspindinti 0.02% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Amazon.com xStock buvo prekiaujama aukščiausia $238.39 ir žemiausia $215.73. Kainos pokytis buvo -0.05%. Ši naujausia tendencija parodo AMZNX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Amazon.com xStock įvyko 0.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $1.1100 vertę. Tai rodo, kad AMZNX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Amazon.com xStock kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą AMZNX kainų istoriją

Kaip veikia Amazon.com xStock (AMZNX) kainų prognozės modulis?

Amazon.com xStock Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AMZNX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Amazon.com xStock ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AMZNX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Amazon.com xStock kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AMZNX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AMZNX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Amazon.com xStock potencialą.

Kodėl AMZNX kainų prognozė yra svarbi?

AMZNX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AMZNX dabar?
Pagal jūsų prognozes, AMZNX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AMZNX kainų prognozė?
Remiantis Amazon.com xStock (AMZNX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AMZNX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AMZNX 2026 m.?
1 vieneto Amazon.com xStock (AMZNX) kaina šiandien yra $221.44. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AMZNX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AMZNX kaina 2027 m.?
Amazon.com xStock (AMZNX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AMZNX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AMZNX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Amazon.com xStock (AMZNX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AMZNX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Amazon.com xStock (AMZNX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AMZNX 2030 m.?
1 vieneto Amazon.com xStock (AMZNX) kaina šiandien yra $221.44. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AMZNX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AMZNX kainų prognozė 2040 metams?
Amazon.com xStock (AMZNX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AMZNX kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.