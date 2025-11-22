AMD (AMDON) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite AMD kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek AMDON augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte AMD kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

AMD kainos prognozė
$203.17
$203.17$203.17
+2.90%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:54:15(UTC+8)

AMD Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

AMD (AMDON) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, AMD galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 203.17 prekybos kainą 2025 m.

AMD (AMDON) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, AMD galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 213.3285 prekybos kainą 2026 m.

AMD (AMDON) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. AMDON ateities kaina yra $ 223.9949 su 10.25% augimo norma.

AMD (AMDON) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. AMDON ateities kaina yra $ 235.1946 su 15.76% augimo norma.

AMD (AMDON) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AMDON 2029 m. tikslinė kaina yra $ 246.9544, o augimo norma – 21.55%.

AMD (AMDON) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, AMDON 2030 m. tikslinė kaina yra $ 259.3021, o augimo norma – 27.63%.

AMD (AMDON) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. AMD kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 422.3758 prekybos kainą.

AMD (AMDON) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. AMD kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 688.0057 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 203.17
    0.00%
  • 2026
    $ 213.3285
    5.00%
  • 2027
    $ 223.9949
    10.25%
  • 2028
    $ 235.1946
    15.76%
  • 2029
    $ 246.9544
    21.55%
  • 2030
    $ 259.3021
    27.63%
  • 2031
    $ 272.2672
    34.01%
  • 2032
    $ 285.8805
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 300.1746
    47.75%
  • 2034
    $ 315.1833
    55.13%
  • 2035
    $ 330.9425
    62.89%
  • 2036
    $ 347.4896
    71.03%
  • 2037
    $ 364.8641
    79.59%
  • 2038
    $ 383.1073
    88.56%
  • 2039
    $ 402.2627
    97.99%
  • 2040
    $ 422.3758
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės AMD kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 203.17
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 203.1978
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 203.3648
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 204.0049
    0.41%
AMD (AMDON) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma AMDON kaina yra $203.17. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

AMD (AMDON) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė AMDON, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $203.1978. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

AMD (AMDON) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė AMDON, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $203.3648. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

AMD (AMDON) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma AMDON kaina yra $204.0049. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė AMD kainų statistika

$ 203.17
$ 203.17$ 203.17

+2.90%

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

8.00K
8.00K 8.00K

$ 93.34K
$ 93.34K$ 93.34K

--

Naujausia AMDON kaina yra $ 203.17. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +2.90%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 93.34K.
Be to, AMDON turi 8.00K apyvartą ir $ 1.63M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti AMD (AMDON)

Bandote įsigyti AMDON? Dabar galite AMDON įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti AMD ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti AMDON dabar

AMD istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje AMD, dabartinė AMD kaina yra 203.17USD. Apyvartinė AMD (AMDON) pasiūla yra 0.00 AMDON, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.63M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.780000
    $ 207.43
    $ 195.83
  • 7 dienos
    -0.18%
    $ -47.6100
    $ 251.31
    $ 195.83
  • 30 dienų
    -0.12%
    $ -30.0700
    $ 598.19
    $ 195.83
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas AMD kaina pasikeitė $0.780000, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas AMD buvo prekiaujama aukščiausia $251.31 ir žemiausia $195.83. Kainos pokytis buvo -0.18%. Ši naujausia tendencija parodo AMDON potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį AMD įvyko -0.12%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-30.0700 vertę. Tai rodo, kad AMDON artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą AMD kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą AMDON kainų istoriją

Kaip veikia AMD (AMDON) kainų prognozės modulis?

AMD Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas AMDON kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius AMD ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą AMDON būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti AMD kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja AMDON ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina AMDON pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą AMD potencialą.

Kodėl AMDON kainų prognozė yra svarbi?

AMDON kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į AMDON dabar?
Pagal jūsų prognozes, AMDON pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio AMDON kainų prognozė?
Remiantis AMD (AMDON) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama AMDON kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 AMDON 2026 m.?
1 vieneto AMD (AMDON) kaina šiandien yra $203.17. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AMDON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama AMDON kaina 2027 m.?
AMD (AMDON) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 AMDON kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė AMDON kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AMD (AMDON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė AMDON kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, AMD (AMDON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 AMDON 2030 m.?
1 vieneto AMD (AMDON) kaina šiandien yra $203.17. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, AMDON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia AMDON kainų prognozė 2040 metams?
AMD (AMDON) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 AMDON kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 22:54:15(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.