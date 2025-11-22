Abbott (ABTON) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Abbott kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek ABTON augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Abbott kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Abbott kainos prognozė
$127.49
+0.14%
USD
Faktinis
Prognozė
Abbott Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Abbott (ABTON) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Abbott galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 127.49 prekybos kainą 2025 m.

Abbott (ABTON) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Abbott galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 133.8645 prekybos kainą 2026 m.

Abbott (ABTON) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. ABTON ateities kaina yra $ 140.5577 su 10.25% augimo norma.

Abbott (ABTON) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. ABTON ateities kaina yra $ 147.5856 su 15.76% augimo norma.

Abbott (ABTON) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ABTON 2029 m. tikslinė kaina yra $ 154.9648, o augimo norma – 21.55%.

Abbott (ABTON) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, ABTON 2030 m. tikslinė kaina yra $ 162.7131, o augimo norma – 27.63%.

Abbott (ABTON) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Abbott kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 265.0425 prekybos kainą.

Abbott (ABTON) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Abbott kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 431.7263 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 127.49
    0.00%
  • 2026
    $ 133.8645
    5.00%
  • 2027
    $ 140.5577
    10.25%
  • 2028
    $ 147.5856
    15.76%
  • 2029
    $ 154.9648
    21.55%
  • 2030
    $ 162.7131
    27.63%
  • 2031
    $ 170.8487
    34.01%
  • 2032
    $ 179.3912
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 188.3607
    47.75%
  • 2034
    $ 197.7788
    55.13%
  • 2035
    $ 207.6677
    62.89%
  • 2036
    $ 218.0511
    71.03%
  • 2037
    $ 228.9537
    79.59%
  • 2038
    $ 240.4014
    88.56%
  • 2039
    $ 252.4214
    97.99%
  • 2040
    $ 265.0425
    107.89%
Trumpalaikės Abbott kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • November 22, 2025(Šiandien)
    $ 127.49
    0.00%
  • November 23, 2025(Rytoj)
    $ 127.5074
    0.01%
  • November 29, 2025(Šią savaitę)
    $ 127.6122
    0.10%
  • December 22, 2025(30 dienų)
    $ 128.0139
    0.41%
Abbott (ABTON) Kainų prognozė šiandien

November 22, 2025(Šiandien) numatoma ABTON kaina yra $127.49. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Abbott (ABTON) Kainos prognozavimas rytoj

November 23, 2025(Rytoj), kainos prognozė ABTON, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $127.5074. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Abbott (ABTON) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal November 29, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė ABTON, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $127.6122. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Abbott (ABTON) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma ABTON kaina yra $128.0139. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Abbott kainų statistika

$ 127.49
$ 127.49$ 127.49

+0.14%

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

13.30K
13.30K 13.30K

$ 68.60K
$ 68.60K$ 68.60K

--

Naujausia ABTON kaina yra $ 127.49. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.14%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 68.60K.
Be to, ABTON turi 13.30K apyvartą ir $ 1.70M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Abbott (ABTON)

Bandote įsigyti ABTON? Dabar galite ABTON įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Abbott ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti ABTON dabar

Abbott istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Abbott, dabartinė Abbott kaina yra 127.51USD. Apyvartinė Abbott (ABTON) pasiūla yra 0.00 ABTON, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.70M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 1.2599
    $ 129.26
    $ 126.2
  • 7 dienos
    -0.02%
    $ -3.0100
    $ 133.43
    $ 122.71
  • 30 dienų
    0.00%
    $ 0.169999
    $ 133.43
    $ 122.42
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Abbott kaina pasikeitė $1.2599, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Abbott buvo prekiaujama aukščiausia $133.43 ir žemiausia $122.71. Kainos pokytis buvo -0.02%. Ši naujausia tendencija parodo ABTON potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Abbott įvyko 0.00%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.169999 vertę. Tai rodo, kad ABTON artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Abbott kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą ABTON kainų istoriją

Kaip veikia Abbott (ABTON) kainų prognozės modulis?

Abbott Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas ABTON kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Abbott ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą ABTON būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Abbott kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja ABTON ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina ABTON pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Abbott potencialą.

Kodėl ABTON kainų prognozė yra svarbi?

ABTON kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į ABTON dabar?
Pagal jūsų prognozes, ABTON pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio ABTON kainų prognozė?
Remiantis Abbott (ABTON) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama ABTON kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 ABTON 2026 m.?
1 vieneto Abbott (ABTON) kaina šiandien yra $127.49. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ABTON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama ABTON kaina 2027 m.?
Abbott (ABTON) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 ABTON kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė ABTON kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Abbott (ABTON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė ABTON kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Abbott (ABTON) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 ABTON 2030 m.?
1 vieneto Abbott (ABTON) kaina šiandien yra $127.49. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, ABTON padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia ABTON kainų prognozė 2040 metams?
Abbott (ABTON) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 ABTON kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.