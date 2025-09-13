3SPACE ART (PACE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite 3SPACE ART kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PACE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte 3SPACE ART kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

3SPACE ART kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
3SPACE ART Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

3SPACE ART (PACE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, 3SPACE ART galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.004890 prekybos kainą 2025 m.

3SPACE ART (PACE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, 3SPACE ART galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005134 prekybos kainą 2026 m.

3SPACE ART (PACE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PACE ateities kaina yra $ 0.005391 su 10.25% augimo norma.

3SPACE ART (PACE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PACE ateities kaina yra $ 0.005661 su 15.76% augimo norma.

3SPACE ART (PACE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PACE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.005944, o augimo norma – 21.55%.

3SPACE ART (PACE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PACE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.006241, o augimo norma – 27.63%.

3SPACE ART (PACE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. 3SPACE ART kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.010166 prekybos kainą.

3SPACE ART (PACE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. 3SPACE ART kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.016560 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.004890
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005134
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005391
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005661
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005944
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006241
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006553
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006881
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.007225
    47.75%
  • 2034
    $ 0.007586
    55.13%
  • 2035
    $ 0.007965
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008363
    71.03%
  • 2037
    $ 0.008782
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009221
    88.56%
  • 2039
    $ 0.009682
    97.99%
  • 2040
    $ 0.010166
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės 3SPACE ART kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.004890
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.004890
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.004894
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.004910
    0.41%
3SPACE ART (PACE) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma PACE kaina yra $0.004890. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

3SPACE ART (PACE) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė PACE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.004890. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

3SPACE ART (PACE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PACE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.004894. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

3SPACE ART (PACE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PACE kaina yra $0.004910. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė 3SPACE ART kainų statistika

--
----

--

$ 322.66K
$ 322.66K$ 322.66K

66.02M
66.02M 66.02M

--
----

--

Naujausia PACE kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, PACE turi 66.02M apyvartą ir $ 322.66K bendrą rinkos kapitalizaciją.

3SPACE ART istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje 3SPACE ART, dabartinė 3SPACE ART kaina yra 0.004890USD. Apyvartinė 3SPACE ART (PACE) pasiūla yra 66.02M PACE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $322,655.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -12.50%
    $ -0.000698
    $ 0.005963
    $ 0.004886
  • 7 dienos
    -13.34%
    $ -0.000652
    $ 0.006961
    $ 0.004886
  • 30 dienų
    -22.19%
    $ -0.001085
    $ 0.006961
    $ 0.004886
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas 3SPACE ART kaina pasikeitė $-0.000698, atspindinti -12.50% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas 3SPACE ART buvo prekiaujama aukščiausia $0.006961 ir žemiausia $0.004886. Kainos pokytis buvo -13.34%. Ši naujausia tendencija parodo PACE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį 3SPACE ART įvyko -22.19%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001085 vertę. Tai rodo, kad PACE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia 3SPACE ART (PACE) kainų prognozės modulis?

3SPACE ART Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PACE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius 3SPACE ART ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PACE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti 3SPACE ART kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PACE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PACE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą 3SPACE ART potencialą.

Kodėl PACE kainų prognozė yra svarbi?

PACE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PACE dabar?
Pagal jūsų prognozes, PACE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PACE kainų prognozė?
Remiantis 3SPACE ART (PACE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PACE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PACE 2026 m.?
1 vieneto 3SPACE ART (PACE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PACE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PACE kaina 2027 m.?
3SPACE ART (PACE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PACE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PACE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, 3SPACE ART (PACE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PACE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, 3SPACE ART (PACE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PACE 2030 m.?
1 vieneto 3SPACE ART (PACE) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PACE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PACE kainų prognozė 2040 metams?
3SPACE ART (PACE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PACE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.