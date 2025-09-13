2025-09-16 Tuesday

Kriptovaliutų naujienos

Sekite karščiausias naujienas ir rinkos atnaujinimus iš kriptovaliutų pasaulio
UK trade groups urge gov to add blockchain to US tech deal

UK trade groups urge gov to add blockchain to US tech deal

The post UK trade groups urge gov to add blockchain to US tech deal appeared on BitcoinEthereumNews.com. United Kingdom trade groups urged the UK government to include blockchain technology in the “Tech Bridge” technology collaboration with the United States. A dozen UK trade groups representing the finance, technology and crypto industries made the request in a joint letter seen by Cointelegraph and addressed to UK Business Secretary Peter Kyle and Economic Secretary to the Treasury Lucy Rigby. According to the document, distributed ledger technology should be a “core strand” of the UK-US tech collaboration ahead of next week’s visit by US President Donald Trump. The initiative follows Trump’s embracing of blockchain technology and cryptocurrencies during his second term in the White House. The letter reads that “excluding digital assets from the UK-US Tech Bridge would be a missed opportunity,” and adds: “It risks leaving Britain on the sidelines while others — particularly in the Middle East and Asia — move ahead in setting the standards that will shape the future of finance.” Beginning of letter to UK government representatives. Source: Cointelegraph Related: ‘Everything is fine’: Coinbase mocks UK financial system in new video Big plans, possible obstacles Among the letter’s authors are the UK Cryptoasset Business Council (UKCBC), UK Finance and TheCityUK. The document highlights the importance of distributed ledger technology, noting that it “represents a technological transformation,” and adds: “Alongside other emerging technologies, it is driving the next generation of financial services and infrastructure – improving capital flows, facilitating faster and cheaper payments, driving efficiencies and productivity, and widening financial inclusion.” Simon Jennings, UKCBC executive director, told Cointelegraph that the trade group would like to “establish a transatlantic corridor for payments in stablecoins” between the two countries. Other ambitions include joint support for “the tokenization of traditional financial instruments” and developing “deep liquidity in transatlantic cryptoasset markets.” Jennings said Trump has confirmed his attendance, though there…
Whiterock
WHITE$0.0004131-1.45%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.548+0.10%
Movement
MOVE$0.1251+0.08%
Dalintis
BitcoinEthereumNews2025/09/13 16:24
Dalintis
Ram cancels plans of developing EV pickup trucks

Ram cancels plans of developing EV pickup trucks

The post Ram cancels plans of developing EV pickup trucks appeared on BitcoinEthereumNews.com. The Ram automaker has officially canceled the production of the electric Ram 1500 pickup truck due to slow consumer demand in North America. Production of the full-size EV pickup had been delayed since its launch at the Consumer Electronics Show (CES) 2023. The EV pickup was designed with a broad-shouldered build, extended cabin space, including the optional third-row jump seats, and two large battery packs offering 350-500 miles of range. The production set-off had been postponed several times beginning in 2024, 2025, and 2026.  Ram shifts focus to extended range EV pickups  A Stellantis company spokesperson revealed that due to a slowing demand for full-size battery electric pickups in North America, the automaker is reassessing its product strategy and will discontinue the development of full-size BEV pickups. The spokesperson added that the firm would instead focus on a range-extended pickup model, previously known as Ramcharger, which has now been renamed Ram 1500 REV.  The Ram 1500 REV combines several features, including a 92 kWh battery, a 3.6-liter V6 gasoline engine, and dual electric motors. The new model will feature 690 miles of range, including approximately 145 miles on battery, and deliver up to 647 horsepower with 610 lb-ft of torque. The range-extended pickup is expected to launch early next year with a projected price of $75,000.  The automaker believes the truck will provide exceptional range, towing capability, and payload performance. The car will feature multiple large interior displays, including a 14.5-inch infotainment screen, a 12.3-inch driver display, and a 10.25-inch passenger display.  Ram CEO Tim Kuniskis returned just last year and has overseen the turn of events for the brand. Antonio Filosa, who replaced Carlos Tavares as Stellantis CEO, has also implemented strategic adjustments such as scaling back initiatives. Filosa spoke at the Paris economic conference recently, stressing the importance…
CAR
CAR$0.010502+2.77%
BRC20.COM
COM$0.017386+2.47%
Love Bit
LB$0.00000054+6.50%
Dalintis
BitcoinEthereumNews2025/09/13 16:23
Dalintis
Father of Crypto Bills, French Hill, Says Market Structure Effort Should Tweak GENIUS

Father of Crypto Bills, French Hill, Says Market Structure Effort Should Tweak GENIUS

The post Father of Crypto Bills, French Hill, Says Market Structure Effort Should Tweak GENIUS appeared on BitcoinEthereumNews.com. U.S. Representative French Hill is among his House of Representatives colleagues watching from the sidelines as their Digital Asset Market Clarity Act is overhauled by senators, but he and Senator Cynthia Lummis seem to be in agreement that one of the bill’s aims should be to re-cast what Congress already did on stablecoins. So far, the Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins (GENIUS) Act is the marquee accomplishment for the crypto industry and its lawmaker allies in Washington. As the new law of the land, federal regulators are already beginning work to implement its oversight of U.S. stablecoin issuers. But that was a bill authored in the Senate after years of work in the House on similar texts, so when the House passed its Clarity Act this year on crypto market structure, it tied to that bill some changes to GENIUS. The tweaks outlined in Section 512 at the very tail end of that legislation include: A more detailed section on holding CEOs and chief financial officers legally liable to routinely disclose accurate financial data, adding an annual check from an accounting firm as a backstop for the issuers’ internal controls; A more detailed prohibition on non-financial companies getting into the stablecoin business; And assurance that a U.S. investor can “maintain a hardware wallet or software wallet for the purpose of facilitating the individual’s own lawful custody of digital assets,” and can engage in peer-to-peer transactions. “We just thought these were ways to make GENIUS stronger and better, based on work we’ve done in the House,” Hill said in an appearance this week at CoinDesk’s Policy and Regulation event in Washington. On the sidelines of that same event, Senator Cynthia Lummis, the staunch crypto advocate who heads the Senate Banking Committee’s digital assets subcommittee, said that she anticipates…
Union
U$0.01812-6.50%
Moonveil
MORE$0.08815-2.32%
BRC20.COM
COM$0.017386+2.47%
Dalintis
BitcoinEthereumNews2025/09/13 16:21
Dalintis
Bitcoin and Ethereum ETFs See Strong Inflows Ahead of Fed Rate Decision

Bitcoin and Ethereum ETFs See Strong Inflows Ahead of Fed Rate Decision

Highlights: Investors poured $642 million into Bitcoin ETFs, which shows growing trust in digital assets. Ethereum ETFs attracted $405 million as major funds and institutions increased their stakes. Strong ETF inflows reflect excitement ahead of Federal Reserve rate decisions impacting crypto. On September 12, Bitcoin spot (BTC) Exchange Traded Funds (ETFs) saw a net inflow of $642.35 million, led by Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) with $315.18 million. BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT) also added $264.71 million, while Bitwise Bitcoin ETF (BITB) and ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) gained $29.16 million and $19.37 million, respectively.  Besides this, VanEck Bitcoin ETF (HODL) added $8.24 million, and Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) recorded $5.69 million in inflows. According to the most recent data, Bitcoin spot ETFs now hold a total net asset value of $153.178 billion. The ratio of these ETF assets relative to Bitcoin’s overall market capitalization is 6.62%, while the cumulative net inflows over time have reached $56.831 billion. On September 12, Bitcoin spot ETFs recorded a total net inflow of $642 million, marking the fifth consecutive day of inflows. Ethereum spot ETFs saw a total net inflow of $406 million, their fourth consecutive day of inflows.https://t.co/Hj2Gs49bWa pic.twitter.com/TFPDcuoxVZ — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 13, 2025 André Dragosch, Bitwise Europe’s head of research, highlighted on X that daily ETF flows now strongly guide Bitcoin’s market trend. 9/ Taken together, these observations make it clear that #Bitcoin ETPs have become far more than an investor convenience. They are now a crucial determinant of market liquidity, performance, and the evolution of Bitcoin’s broader ecosystem. In fact, the share of performance… pic.twitter.com/gAVtZAqm7o — André Dragosch, PhD (@Andre_Dragosch) September 11, 2025 Ethereum ETFs See Strong Daily Inflows Spot Ethereum ETFs posted a daily net inflow of $405.55 million. Leading the gains, Fidelity Ethereum Fund (FETH) contributed $163.28 million, closely followed by BlackRock’s iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) with $165.56 million. Additional inflows came from Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) at $23.84 million, Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH) at $17.57 million, and Bitwise Ethereum ETF (ETHW), adding $16.62 million.  Smaller contributions were recorded by 21Shares Ethereum ETF (TETH) and VanEck Ethereum ETF (ETHV), which added $6.95 million and $6.79 million, respectively. Overall, Ethereum ETFs reached a total trading volume of $2.55 billion, with net assets totaling $30.35 billion. This represents 5.38% of Ethereum’s market capitalization, slightly up from the previous day, reflecting ongoing investor interest. Bitcoin Price and Market Overview Bitcoin is currently trading at $115,886, with a market capitalization of $2.3 trillion. Its daily trading volume has reached $48.24 billion. Meanwhile, Ethereum is priced at $4,724, with a market cap of $569.398 billion and a trading volume of $42.43 billion, marking September’s highest so far. The growing interest in ETFs continues to support both Bitcoin and Ethereum, driven largely by institutional demand. Recent updates in the global cryptocurrency landscape have also positively influenced the performance of these two major digital assets. ETFs See Strong Inflows Ahead of Federal Reserve Rate Decision Inflows into all U.S. spot Bitcoin ETFs have jumped above $2.3 billion over the past week. This surge comes ahead of the highly anticipated Federal Reserve rate cuts expected during the September FOMC meeting next week. Market watchers remain uncertain about the exact size of the cuts. While U.S. President Donald Trump has called for a 100-basis-point reduction, most analysts expect a smaller adjustment of around 25 basis points. A Reuters survey showed that 105 out of 107 economists anticipate the Federal Reserve will lower interest rates by 25 basis points, bringing the range to 4.00%–4.25% at its September 17 meeting. Many respondents also expect at least one more reduction in the following quarter, with up to three cuts possible before the end of the year. JUST IN: 105 out of 107 economists expect a 25 bps Fed rate cut on Sept. 17. – Reuters — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) September 12, 2025 eToro Platform Best Crypto Exchange Over 90 top cryptos to trade Regulated by top-tier entities User-friendly trading app 30+ million users 9.9 Visit eToro eToro is a multi-asset investment platform. The value of your investments may go up or down. Your capital is at risk. Don’t invest unless you’re prepared to lose all the money you invest. This is a high-risk investment, and you should not expect to be protected if something goes wrong.
Threshold
T$0.01673-1.29%
Union
U$0.01812-6.50%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.548+0.10%
Dalintis
Coinstats2025/09/13 16:20
Dalintis
AI Governance is a Red Flag: Vitalik Buterin Offers an Alternative

AI Governance is a Red Flag: Vitalik Buterin Offers an Alternative

The post AI Governance is a Red Flag: Vitalik Buterin Offers an Alternative appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Notes Vitalik Buterin warned that naive AI governance is too easily exploited. A recent demo showed how attackers could trick ChatGPT into leaking private data. Buterin’s “info finance” model promotes diversity, oversight, and resilience. Ethereum co-founder Vitalik Buterin warned his followers on X regarding the risks of relying on artificial intelligence (AI) for governance, arguing that current approaches are too easy to exploit. Buterin’s concerns followed another warning by EdisonWatch co-founder Eito Miyamura, who showed how malicious actors could hijack OpenAI’s new Model Context Protocol (MCP) to access private user data. This is also why naive “AI governance” is a bad idea. If you use an AI to allocate funding for contributions, people WILL put a jailbreak plus “gimme all the money” in as many places as they can. As an alternative, I support the info finance approach ( https://t.co/Os5I1voKCV… https://t.co/a5EYH6Rmz9 — vitalik.eth (@VitalikButerin) September 13, 2025 The Risks of Naive AI Governance Miyamura’s test revealed how a simple calendar invite with hidden commands could trick ChatGPT into exposing sensitive emails once the assistant accessed the compromised entry. Security experts noted that large language models cannot distinguish between genuine instructions and malicious ones, making them highly vulnerable to manipulation. We got ChatGPT to leak your private email data 💀💀 All you need? The victim’s email address. ⛓️‍💥🚩📧 On Wednesday, @OpenAI added full support for MCP (Model Context Protocol) tools in ChatGPT. Allowing ChatGPT to connect and read your Gmail, Calendar, Sharepoint, Notion,… pic.twitter.com/E5VuhZp2u2 — Eito Miyamura | 🇯🇵🇬🇧 (@Eito_Miyamura) September 12, 2025 Buterin said that this flaw is a major red flag for governance systems that place too much trust in AI. He argued that if such models were used to manage funding or decision-making, attackers could easily bypass safeguards with jailbreak-style prompts, leaving governance processes open to abuse.…
Threshold
T$0.01673-1.29%
Trust The Process
TRUST$0.000524-5.10%
BRC20.COM
COM$0.017386+2.47%
Dalintis
BitcoinEthereumNews2025/09/13 16:19
Dalintis
SEC Chair verklaart begin crypto bull run – de 3 sterkste Q3 2025 altcoins

SEC Chair verklaart begin crypto bull run – de 3 sterkste Q3 2025 altcoins

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De baas van de Amerikaanse beurswaakhond, de SEC, heeft duidelijk gezegd dat “Crypto’s tijd is gekomen.” Die woorden zorgen voor vertrouwen in de markt en stuwen de Bitcoin koers verder omhoog. Beleggers zien dit als een teken dat de volgende crypto bull run nu echt is begonnen. Terwijl Bitcoin sterker staat dan ooit, vallen drie populaire crypto in Q3 extra op. SEC geeft groen licht voor crypto Tijdens een toespraak in Parijs zei SEC voorzitter Paul Atkins dat de oude aanpak, waarbij vooral werd bestraft en vertraagd, voorbij is. Er komt een nieuw project genaamd Project Crypto. Het doel is duidelijke regels voor handel, staking en leningen in crypto. NEW: SEC Chair @SECPaulSAtkins says “CRYPTO’S TIME HAS COME.”‼️ pic.twitter.com/pGoQ41D6iF — Subjective Views (@subjectiveviews) September 10, 2025 Voor de markt betekent dit zekerheid. Minder angst voor plotselinge rechtszaken, meer duidelijkheid voor bedrijven en investeerders. Dat is precies wat grote partijen wilden horen. Als regels voorspelbaar zijn, durven pensioenfondsen, banken en grote vermogensbeheerders eerder in te stappen. De Bitcoin koers reageerde direct. Het vertrouwen dat de overheid niet langer tegenwerkt, maar juist kaders maakt, geeft beleggers vleugels. Het sentiment draait van onzekerheid naar optimisme. Waarom dit het startschot van een bull run kan zijn De timing van deze uitspraak is opvallend. De inflatie in de VS koelt af, de arbeidsmarkt hapert, en de kans op renteverlagingen in september is groot. Goedkoper geld betekent meer liquiditeit. In eerdere cycli leidde dat tot stevige crypto rally’s. Combineer dit met de nieuwe houding van de SEC, en je krijgt het perfecte recept voor een crypto bull run. De Bitcoin koers beweegt rond stevige steun en lijkt klaar om richting nieuwe records te gaan. Analisten zien het momentum groeien. Instroom in Bitcoin ETF’s neemt toe en lange termijn beleggers blijven stapelen. Wie naar de data kijkt, ziet dat adressen die nooit verkopen, juist nu een recordaantal Bitcoin vasthouden. Dat is vaak een voorbode van stijging. Bitcoin koers en de rol van altcoins in de bull run Elke bull run begint bij Bitcoin, maar daarna schuift de aandacht naar populaire crypto. Dat patroon zagen we in eerdere jaren ook. Eerst knalt Bitcoin, daarna volgen de altcoins die de meeste belofte tonen. In Q3 zijn er drie duidelijke winnaars: Aptos, Polkadot en Pepenode. Elk heeft zijn eigen reden om op te vallen en elk past in het grotere plaatje van een markt die weer durft vooruit te kijken. Aptos: snelheid en nieuwe deals Aptos is een blockchain die zich richt op hoge transactiesnelheid en schaalbaarheid. Waar veel netwerken vastlopen bij drukte, houdt Aptos de snelheid hoog. De afgelopen maanden sloot Aptos deals in Latijns-Amerika, onder andere om goedkope en snelle grensbetalingen mogelijk te maken. Vooral in landen waar veel geld naar familie in het buitenland gaat, kan dat groot worden. Storage is broken. Big Tech controls data. Web3 can’t rely on Web2 infra. It ends now.@ShelbyServes, Web3’s 1st cloud-grade infra, by @jump_ @AptosLabs. Decentralized, monetizable storage for data-rich apps. Hot by design. Chain-agnostic. Incentivized.https://t.co/5upCfuzVT5 pic.twitter.com/4CRT0jI1iB — Aptos (@Aptos) June 24, 2025 De crypto koers van APT reageerde positief op deze ontwikkelingen. Handelaren zien Aptos als een project dat echte problemen oplost en dat maakt het aantrekkelijk in een markt waar utility steeds belangrijker wordt. Polkadot: schakel tussen blockchains Polkadot wil blockchains met elkaar verbinden. In plaats van één chain die alles moet doen, bouwt Polkadot een netwerk waar meerdere ketens veilig naast elkaar draaien. Dat idee krijgt steeds meer tractie. In Q3 2025 steeg het optimisme rond DOT. Sentiment data van beurzen laten zien dat veel traders longposities innemen, in afwachting van een grote uitbraak. Ook speelt mee dat er een Polkadot ETF aanvraag bij de SEC ligt. Love powering Kaleo and hundreds of thousands of Pudgy Party players flexing their Pengus. https://t.co/yDhj3S9Nl3 — Polkadot (@Polkadot) September 11, 2025 Hoewel de beslissing is uitgesteld, zien beleggers de nieuwe houding van de SEC als positief. Als straks niet alleen Bitcoin en Ethereum, maar ook altcoins als DOT een ETF krijgen, kan dat miljarden aan nieuw kapitaal aantrekken. Lees ook ons artikel over Pudgy Penguins die partnerschap sluit met OpenSea. Pepenode: opkomende nieuwkomer tijdens bull run De derde naam is de verrassende Pepenode ($PEPENODE). Dit project combineert een mining-game met een slim mechanisme om tokens te verbranden. Iedere keer dat spelers upgrades doen, worden tokens vernietigd. Dat verkleint de voorraad en kan de waarde opdrijven. Dit model van schaarste gekoppeld aan activiteit spreekt handelaren aan. Het is geen simpele hype coin, maar een systeem waarin gebruik en tokenomics in elkaar grijpen. What do YOU think Pepe is listening to while mining? pic.twitter.com/lLW7Bz76OQ — PEPENODE (@pepenode_io) September 2, 2025 Omdat de token nog in presale zit, is het speculatiever dan Aptos of Polkadot. Maar juist in een crypto bull run zoeken beleggers vaak naar dit soort opkomende kansen. Als de lancering goed verloopt, kan de crypto koers van Pepenode explosief reageren. Je kunt tijdens de presale al beginnen met spelen en je eerste crypto’s minen. Nu naar Pepenode Wat betekent dit voor beleggers? De woorden van de SEC voorzitter markeren een omslagpunt. Na jaren van strijd tussen toezichthouders en crypto lijkt er nu een pad van samenwerking. Dat haalt onzekerheid uit de markt en trekt nieuwe investeerders aan. De Bitcoin koers profiteert als eerste, maar de echte winstkansen liggen vaak in de tweede fase van de bull run. Daar komen de populaire crypto in beeld. Aptos en Polkadot hebben sterke fundamenten en kans op institutionele steun. Pepenode speelt het spel slimmer met zijn deflatie mechanisme en gaming element. De markt is klaar voor een crypto bull run De uitspraak “crypto’s time has come” voelt als het officiële startschot van de volgende crypto bull run. De Bitcoin koers staat stevig en kijkt omhoog, terwijl populaire crypto zoals Aptos, Polkadot en Pepenode klaarstaan om mee te liften. Of dit weekend al een grote uitbraak brengt, weet niemand. Maar de toon is gezet. De markt kijkt vooruit, beleggers durven weer groter te denken en de race richting nieuwe records is begonnen. Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het bericht SEC Chair verklaart begin crypto bull run – de 3 sterkste Q3 2025 altcoins is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Threshold
T$0.01673-1.29%
SOLANIUM
SLIM$0.03723-1.27%
Hyperliquid
HYPE$52.85-0.80%
Dalintis
Coinstats2025/09/13 16:16
Dalintis
Ethereum Gains Momentum, Surpassing $4,700

Ethereum Gains Momentum, Surpassing $4,700

The post Ethereum Gains Momentum, Surpassing $4,700 appeared on BitcoinEthereumNews.com. Ethereum (ETH) has surged past the $4,700 mark with a remarkable performance, outpacing a broader cryptocurrency market rise of 1.24%. This increase is significantly supported by developments in the regulatory landscape, substantial acquisitions by prominent investors, and a favorable technical outlook. Continue Reading:Ethereum Gains Momentum, Surpassing $4,700 Source: https://en.bitcoinhaber.net/ethereum-gains-momentum-surpassing-4700
Sunrise Layer
RISE$0.010855-6.41%
BRC20.COM
COM$0.017386+2.47%
GAINS
GAINS$0.02528--%
Dalintis
BitcoinEthereumNews2025/09/13 16:15
Dalintis
Ram stops plans to develop 1500 REV electric pickup

Ram stops plans to develop 1500 REV electric pickup

Stellantis’ Ram brand has canceled the development of its full-size electric pickup Ram 1500 due to slow demand.
Dalintis
Cryptopolitan2025/09/13 16:14
Dalintis
AlphaPepe emerges as retail traders’ top meme coin pick after $130,000 presale surge

AlphaPepe emerges as retail traders’ top meme coin pick after $130,000 presale surge

The meme coin sector remains one of the most talked-about areas of crypto in 2025. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), and Pepe (PEPE) have proven that community-driven tokens can deliver spectacular gains, but new investors continue to look for the “next big one.” Increasingly, retail traders are pointing to AlphaPepe (ALPE), which has already raised […] The post AlphaPepe emerges as retail traders’ top meme coin pick after $130,000 presale surge appeared first on Live Bitcoin News.
SHIBAINU
SHIB$0.00001304-0.38%
TOP Network
TOP$0.000096--%
BitShiba
SHIBA$0.000000000586-2.49%
Dalintis
LiveBitcoinNews2025/09/13 16:13
Dalintis
Investor Who Called Ethereum’s $700 to $4,800 Rally in 2021 Shares Crypto Token That Could Recreate These Gains in 2025

Investor Who Called Ethereum’s $700 to $4,800 Rally in 2021 Shares Crypto Token That Could Recreate These Gains in 2025

The post Investor Who Called Ethereum’s $700 to $4,800 Rally in 2021 Shares Crypto Token That Could Recreate These Gains in 2025 appeared first on Coinpedia Fintech News The investor who accurately predicted Ethereum’s surge from $700 to $4,800 in 2021 has now highlighted a new crypto project. This time, attention is on Little Pepe (LILPEPE), a meme coin that is no longer just about humor. Instead, it is combining internet culture with a powerful blockchain framework.  Investors are taking note, and momentum …
TokenFi
TOKEN$0.01354-1.31%
GAINS
GAINS$0.02528--%
Pepe
PEPE$0.00001078-0.36%
Dalintis
CoinPedia2025/09/13 16:12
Dalintis

Populiarios naujienos

Daugiau

Abu Dhabi’s ORQO Group was established to provide a platform for Ripple’s stablecoin RLUSD

Polymarket sparks token launch rumors after SEC filing

Polkadot passed the 1721 referendum and officially launched 2.0 elastic expansion

NEWT announces token economics: initial circulation is 215 million, 10% of total will be used for initial airdrops and community rewards

Babylon unveils trustless BTC vaults for DeFi and staking