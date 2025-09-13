Stablecoin injectie: Tether en Circle minten miljarden

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord In een maand tijd hebben Tether en Circle samen $12,75 miljard aan stablecoins gemint, een beweging die wereldwijd de aandacht trekt van handelaren en analisten. Zo’n grote injectie van digitale dollars op dit moment maakt het extra opvallend. De markt kijkt scherp toe. Wat is een stablecoin injectie en waarom is het relevant? De rol van stablecoins in het cryptosysteem Een stablecoin injectie betekent simpel gezegd dat er in korte tijd een grote hoeveelheid stablecoins in omloop wordt gebracht. Denk aan munten als USDT (van Tether) en USDC (van Circle), die aan de dollar zijn gekoppeld. Ze zijn essentieel voor het functioneren van de cryptomarkt doordat ze prijsstabiliteit combineren met snelle verhandelbaarheid. Stablecoins spelen een centrale rol in het verplaatsen van kapitaal tussen beurzen, in DeFi-applicaties en bij het tijdelijk parkeren van winsten. Ze slaan een brug tussen traditionele valuta en crypto, wat zorgt voor snelle transacties en meer stabiliteit. En hoe meer ervan in omloop is, hoe soepeler de markt kan draaien. Het zijn de digitale dollars waar de cryptowereld op leunt. Waarom een injectie impact heeft op de markt Als partijen als Tether of Circle ineens miljarden aan stablecoins minten, dan gaan er alarmbellen af. Niet omdat het ongewoon is, maar omdat het vaak iets aankondigt. Het kan wijzen op toenemende vraag, opkomende handelsactiviteit of simpelweg op strategische voorbereiding. Voor veel handelaren zijn zulke mintings een soort thermometer van de markt. Het betekent niet dat al dat geld direct in Bitcoin verdwijnt, maar het vrijmaken ervan zegt wél iets over het marktsentiment. Als die liquiditeit zich verplaatst naar risicovolle activa, wat flinke prijsschommelingen kan veroorzaken, zowel in positieve als negatieve richting. Tether(@Tether_to) just minted another 1B $USDT! Over the past month, #Tether and #Circle have minted $12.75B in stablecoins.https://t.co/Hpn4LisKe2https://t.co/6dITkpO0hm pic.twitter.com/0i1x8IZvpp — Lookonchain (@lookonchain) September 12, 2025 Tether en Circle minten samen $12,75 miljard in 30 dagen Grote volumes en ongebruikelijke timing Uit recente cijfers blijkt dat Tether en Circle gezamenlijk $12,75 miljard aan nieuwe stablecoins hebben toegevoegd. Opvallend: Tether voegde alleen al $1 miljard aan USDT toe in één keer. Ook Circle liet van zich horen met $677 miljoen aan USDC in amper drie uur tijd. Op sommige dagen liep dat zelfs op tot meer dan $1 miljard per dag. Deze transacties vallen buiten het normale patroon. Meestal worden stablecoins aangemaakt op basis van directe klantvraag. Maar deze omvang, en vooral de snelheid, wijzen op een andere insteek. Mogelijk bereiden de partijen zich voor op nieuwe institutionele instroom of zien ze kansen in een aanstaand marktherstel. Geen toelichting vanuit de uitgevers Opvallend is dat de betrokken bedrijven tot nu toe geen uitleg hebben gegeven over deze grote mintings. Noch Tether, noch Circle heeft publiekelijk uitgelegd waar de stablecoins precies voor bedoeld zijn. En hoewel dat vaker voorkomt, voedt het in dit geval flink wat speculatie. Eerdere situaties waarin stablecoins massaal werden gemint, gingen niet zelden gepaard met stevige koersbewegingen. Dat voedt het idee dat beurzen of OTC-diensten alvast voorraad aanleggen, misschien met het oog op grotere kapitaalstromen die eraan komen. Veel handelaren volgen de situatie dan ook nauwgezet. Marktimpact: liquiditeit, handel en koersverwachtingen De handelsvolumes met USDC stegen binnen 24 uur met 20%. Dat is een duidelijke toename. In de praktijk betekent het simpelweg dat er meer kapitaal beschikbaar is om te bewegen, of dat nu naar Bitcoin, Ethereum of andere tokens stroomt. Toch ligt het allemaal iets genuanceerder. Meer liquiditeit is op zich een goed teken, maar het betekent niet automatisch dat de prijzen omhoog schieten. Zeker nu de bredere economische omstandigheden, zoals het rentebeleid van de Federal Reserve, nog altijd voor onzekerheid zorgen. Veel handelaren kiezen er dan ook voor om hun posities zorgvuldig te managen. Onzekerheden en interpretatie van deze marktbeweging Vertrouwen of tactiek? Het roept de vraag op wat Tether en Circle precies van plan zijn. Gaat het hier om anticipatie op een grote instroom van nieuw geld? Of is het juist een defensieve zet, bedoeld om voorbereid te zijn op onrust? Duidelijk is dat het moment en de manier van uitgifte steeds strategischer worden ingezet. Interessant is dat dit alles gebeurt op een moment van mondiale economische onzekerheid. Inflatie, geopolitiek en renteveranderingen: alles speelt mee. In zo’n klimaat kan het klaarzetten van liquiditeit zowel voortkomen uit voorzichtigheid als uit het benutten van kansen. Gebrek aan transparantie als risicofactor Zonder uitleg van de uitgevers blijft het voor veel marktspelers gissen. En dat brengt risico’s met zich mee. Want hoe meer er wordt gemint zonder uitleg, hoe groter het wantrouwen kan worden. Critici wijzen er al langer op dat grote stablecoin-mintings, met name door Tether, soms worden gezien als manier om vraag te stimuleren die er misschien niet echt is. Hoewel daar nooit hard bewijs voor is geleverd, blijft het een gevoelig punt. Open communicatie zou hier veel kunnen wegnemen. Voorlopig blijft die echter uit. Yes,…. Higher…. pic.twitter.com/2cRkcFu0E0 — Shaun Edmondson (@EdmondsonShaun) September 12, 2025 Wat deze stablecoin injectie zegt over de cryptomarkt De recente miljardenstroom van Tether en Circle laat één ding duidelijk zien: stablecoins zijn onmisbaar geworden in de hedendaagse cryptomarkt. Ze vormen niet alleen de basis voor transacties, maar geven ook richting aan het sentiment. De uitgevers hebben geen verklaring gegeven over het doel van deze injectie. Maar dat er beweging komt, lijkt onvermijdelijk. Grote spelers bereiden zich voor, en dat maakt de komende weken cruciaal voor wie actief is in crypto, of simpelweg goed oplet. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Stablecoin injectie: Tether en Circle minten miljarden is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.