2025-09-16 Tuesday

Nvidia upgrades GeForce Now with Blackwell RTX 5080 SuperPods

Nvidia upgrades GeForce Now with RTX 5080 SuperPods, replacing 4080 servers for Ultimate subscribers at no extra cost.
Cryptopolitan2025/09/13 17:58
Main Bitcoin Critic Peter Schiff Gives Epic Response to Tom Lee and Michael Saylor

The post Main Bitcoin Critic Peter Schiff Gives Epic Response to Tom Lee and Michael Saylor appeared on BitcoinEthereumNews.com. Peter Schiff, probably the most vocal and stubborn hater of Bitcoin, has done it again. This time the target for his bespoke crypto criticism was Fundstrat’s Tom Lee, who shared a selfie with Strategy’s Michael Saylor, captioning that post with “Bitcoin and Ethereum are friends.” For Schiff, though, they are rather “partners in crime,” as this is exactly how he commented on this photo. You Might Also Like The commentary landed perfectly after the previous day’s announcement that BitMine got 46,255 ETH from BitGo, which is about $201 million. That takes their total stash to 2,126,018 ETH, which is about $9.24 billion. As for Bitcoin, Saylor’s Strategy is still in a league of its own, with the software provider owning as much as 638,460 BTC right now, equivalent to $73.55 billion at current value. With average buy-in at $73,880 per BTC, that puts Strategy up almost 56% in profit.  Combine that with the fact that MSTR (MicroStrategy’s ticker) has a diluted market cap of $105 billion. Crypto controversies Schiff’s quick comment fit into his usual routine of criticizing crypto enthusiasm, but this time he aimed at two figures who speak for the two biggest coins on the market. One has incorporated Bitcoin into a corporate balance sheet, while the other highlights Ethereum’s broader financial potential. Together, they became a target too good to pass up for Schiff’s latest jab at crypto. You Might Also Like The post is definitely very special, as Lee has already had to deal with people who do not like him for shifting his focus to Ethereum through his work with BitMine Technologies, which was all about Bitcoin until the recent “Ethereum Treasury” hype. Source: https://u.today/main-bitcoin-critic-peter-schiff-gives-epic-response-to-tom-lee-and-michael-saylor
BitcoinEthereumNews2025/09/13 17:57
Is This Meme Coin The Next Dogecoin Or The Next Shiba Inu In The Making?

The post Is This Meme Coin The Next Dogecoin Or The Next Shiba Inu In The Making? appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 13 September 2025 | 11:45 Crypto analysts are in active discussions. The debate is whether Layer Brett represents the next Dogecoin (DOGE) or the next Shiba Inu (SHIB) in terms of potential. Both comparisons offer interesting perspectives. But both might miss the project’s unique characteristics. The debate highlights how meme coins have evolved beyond pure speculation toward substance and utility. Dogecoin’s (DOGE) legacy as the original meme coin Dogecoin created the meme coin category. Then demonstrated its potential for massive returns. The project maintained simplicity and focused on community engagement above all else. DOGE’s success stemmed from cultural relevance rather than technological innovation. However, Dogecoin’s growth potential today appears limited by its market size. The token requires unprecedented demand for significant price movement. This reality has analysts looking for newer projects with similar community potential but better growth dynamics. Shiba Inu’s (SHIB) evolution beyond pure meme status Shiba Inu built upon Dogecoin’s foundation while attempting to add more substance. The project developed ecosystem products like Shibarium to enhance utility. SHIB demonstrated how meme coins could evolve toward more sustainable models. Despite these efforts, Shiba Inu faces similar market cap constraints as Dogecoin. Its enormous circulating supply creates natural selling pressure that limits appreciation. The project’s growth potential appears modest compared to earlier stages. How Layer Brett (LBRETT) differs from both predecessors Layer Brett incorporates lessons from both Dogecoin and Shiba Inu’s experiences. The project maintains strong meme appeal while adding genuine Ethereum Layer 2 utility. This combination provides both community excitement and technological substance. The approach addresses the main criticism of pure meme coins regarding sustainability. By offering actual blockchain utility, Layer Brett might achieve more organic growth than its predecessors. This differentiation makes direct comparisons somewhat limited. Community engagement comparisons Dogecoin maintains one of crypto’s strongest communities…
BitcoinEthereumNews2025/09/13 17:56
Tether Unveils US-Regulated Dollar-Backed Stablecoin

Tether, the entity behind the USDT stablecoin, has announced plans to launch a new US-regulated stablecoin for American businesses and institutions.
Cryptodaily2025/09/13 17:53
Could This Be the Next Ethereum or Solana for 2025?

The post Could This Be the Next Ethereum or Solana for 2025? appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 13 September 2025 | 12:50 What if you had bought Ethereum at $0.30 or Solana under $1? Those crypto millionaire stories are painful reminders of missed chances. The truth is, most fortunes in crypto are made before launch, during the presale crypto 2025 stage. And today, the spotlight is firmly on BlockchainFX (BFX), a multi-asset crypto super app that could become the next 100x crypto. Already raising more than $7.2 million from over 9,000 buyers, BlockchainFX’s presale started at $0.01 and is now priced at $0.023. The clock is ticking, with scheduled price jumps every Monday until it reaches its confirmed $0.05 launch price. That means the window for cheap entry is closing fast—and for many, this is your second chance at a life-changing presale. Secure your BFX today with code BLOCK30 and get 30% more tokens—the best presale crypto to buy now. Why BlockchainFX Is Being Called the Best Crypto Presale 2025 Unlike many new crypto presale 2025 projects that rely on hype, BlockchainFX already delivers real-world functionality. It’s the first all-in-one super app where users can trade crypto, stocks, ETFs, gold, and forex seamlessly through a Web3 interface. This mix of DeFi and traditional finance makes it more than just another token—it’s a working platform. What sets it apart is utility plus rewards. BFX holders earn daily USDT staking payouts up to 90% APY—an opportunity to build crypto passive income even before launch. With debit card integration, users can also spend crypto directly in the real economy, a feature that only strengthens its claim as one of the best crypto presale projects 2025. The project’s credibility is reinforced by security audits from CertiK, Coinsult, and SolidProof, and a 4.87/5 trust score from early users. This isn’t vaporware—it’s an explosive presale backed by serious infrastructure and transparency.…
BitcoinEthereumNews2025/09/13 17:53
Circle executives: About 90% of USDC anchored asset reserves are managed by BlackRock

PANews reported on September 13th that according to Caixin, David A. Katz, Circle's Vice President of Strategy and Public Policy for Asia Pacific, stated at a forum in Singapore that digital assets must first ensure network security, with trading systems protected from hacker attacks. Secondly, digital assets must be backed one-to-one by real, high-quality, and highly liquid assets and held in custody by appropriate institutions. For example, approximately 90% of USDC's anchored reserves are held by BlackRock. Circle currently has over 900 employees, approximately 300 of whom are lawyers and compliance officers. Furthermore, digital assets such as stablecoins require government regulation to become part of the international financial system.
PANews2025/09/13 17:52
How Ozak AI’s Presale Token Could Outperform Bitcoin’s Next Bull Run

The post How Ozak AI’s Presale Token Could Outperform Bitcoin’s Next Bull Run appeared on BitcoinEthereumNews.com. The crypto market has always thrived on daring stories, and some projects capture that spirit better than others. Ozak AI, still in its presale phase, looks like one of those rare moments where blockchain and artificial intelligence meet not just on paper but in practice. That said, this is not another casual attempt to ride a trend but a structured plan with foundations already in motion. Furthermore, Ozak AI has positioned itself as an AI powerhouse and a decentralized network builder given the massive funding it has attracted in its presale so far, amounting to a whopping $2.9 million and selling 880 million tokens. The growing attention around OZak AI signals a confidence among investors and traders alike. This growing confidence is further bolstered by the listings of the Ozak AI on Coingecko and CoinMarketCap. Ozak AI Presale Momentum Could Challenge Bitcoin’s Grip on The Next Bull Market The presale has already reached its fifth stage with more than 880 million tokens sold, a figure that speaks to both strong participation and trust in the concept. Every buyer at this stage is not just purchasing tokens; they are making a bet on a protocol sitting at the crossroads of two industries with unstoppable momentum. Bitcoin still dominates headlines, yet news cycles often reward those who backed earlier-stage projects with practical frameworks. Ozak AI offers exactly that kind of framework, building on a Decentralized Physical Infrastructure Network, which means that storage and data management are spread across many nodes instead of centralized servers. This suggests that failures or manipulation become far harder, making the system naturally more robust. For anyone who has watched blockchain’s history, this type of fail-free design stands out as more than marketing—it’s the kind of architecture that real industries can adopt. Blockchain and Artificial Intelligence Make Ozak…
BitcoinEthereumNews2025/09/13 17:51
BlockchainFX Presale Raises $7.2M: Could This Be the Next Ethereum or Solana for 2025?

The truth is, most fortunes in crypto are made before launch, during the presale crypto 2025 stage. And today, the […] The post BlockchainFX Presale Raises $7.2M: Could This Be the Next Ethereum or Solana for 2025? appeared first on Coindoo.
Coindoo2025/09/13 17:50
Stablecoin injectie: Tether en Circle minten miljarden

Stablecoin injectie: Tether en Circle minten miljarden

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   In een maand tijd hebben Tether en Circle samen $12,75 miljard aan stablecoins gemint, een beweging die wereldwijd de aandacht trekt van handelaren en analisten. Zo’n grote injectie van digitale dollars op dit moment maakt het extra opvallend. De markt kijkt scherp toe. Wat is een stablecoin injectie en waarom is het relevant? De rol van stablecoins in het cryptosysteem Een stablecoin injectie betekent simpel gezegd dat er in korte tijd een grote hoeveelheid stablecoins in omloop wordt gebracht. Denk aan munten als USDT (van Tether) en USDC (van Circle), die aan de dollar zijn gekoppeld. Ze zijn essentieel voor het functioneren van de cryptomarkt doordat ze prijsstabiliteit combineren met snelle verhandelbaarheid. Stablecoins spelen een centrale rol in het verplaatsen van kapitaal tussen beurzen, in DeFi-applicaties en bij het tijdelijk parkeren van winsten. Ze slaan een brug tussen traditionele valuta en crypto, wat zorgt voor snelle transacties en meer stabiliteit. En hoe meer ervan in omloop is, hoe soepeler de markt kan draaien. Het zijn de digitale dollars waar de cryptowereld op leunt. Waarom een injectie impact heeft op de markt Als partijen als Tether of Circle ineens miljarden aan stablecoins minten, dan gaan er alarmbellen af. Niet omdat het ongewoon is, maar omdat het vaak iets aankondigt. Het kan wijzen op toenemende vraag, opkomende handelsactiviteit of simpelweg op strategische voorbereiding. Voor veel handelaren zijn zulke mintings een soort thermometer van de markt. Het betekent niet dat al dat geld direct in Bitcoin verdwijnt, maar het vrijmaken ervan zegt wél iets over het marktsentiment. Als die liquiditeit zich verplaatst naar risicovolle activa, wat flinke prijsschommelingen kan veroorzaken, zowel in positieve als negatieve richting. Tether(@Tether_to) just minted another 1B $USDT! Over the past month, #Tether and #Circle have minted $12.75B in stablecoins.https://t.co/Hpn4LisKe2https://t.co/6dITkpO0hm pic.twitter.com/0i1x8IZvpp — Lookonchain (@lookonchain) September 12, 2025 Tether en Circle minten samen $12,75 miljard in 30 dagen Grote volumes en ongebruikelijke timing Uit recente cijfers blijkt dat Tether en Circle gezamenlijk $12,75 miljard aan nieuwe stablecoins hebben toegevoegd. Opvallend: Tether voegde alleen al $1 miljard aan USDT toe in één keer. Ook Circle liet van zich horen met $677 miljoen aan USDC in amper drie uur tijd. Op sommige dagen liep dat zelfs op tot meer dan $1 miljard per dag. Deze transacties vallen buiten het normale patroon. Meestal worden stablecoins aangemaakt op basis van directe klantvraag. Maar deze omvang, en vooral de snelheid, wijzen op een andere insteek. Mogelijk bereiden de partijen zich voor op nieuwe institutionele instroom of zien ze kansen in een aanstaand marktherstel. Geen toelichting vanuit de uitgevers Opvallend is dat de betrokken bedrijven tot nu toe geen uitleg hebben gegeven over deze grote mintings. Noch Tether, noch Circle heeft publiekelijk uitgelegd waar de stablecoins precies voor bedoeld zijn. En hoewel dat vaker voorkomt, voedt het in dit geval flink wat speculatie. Eerdere situaties waarin stablecoins massaal werden gemint, gingen niet zelden gepaard met stevige koersbewegingen. Dat voedt het idee dat beurzen of OTC-diensten alvast voorraad aanleggen, misschien met het oog op grotere kapitaalstromen die eraan komen. Veel handelaren volgen de situatie dan ook nauwgezet. Marktimpact: liquiditeit, handel en koersverwachtingen De handelsvolumes met USDC stegen binnen 24 uur met 20%. Dat is een duidelijke toename. In de praktijk betekent het simpelweg dat er meer kapitaal beschikbaar is om te bewegen, of dat nu naar Bitcoin, Ethereum of andere tokens stroomt. Toch ligt het allemaal iets genuanceerder. Meer liquiditeit is op zich een goed teken, maar het betekent niet automatisch dat de prijzen omhoog schieten. Zeker nu de bredere economische omstandigheden, zoals het rentebeleid van de Federal Reserve, nog altijd voor onzekerheid zorgen. Veel handelaren kiezen er dan ook voor om hun posities zorgvuldig te managen. Onzekerheden en interpretatie van deze marktbeweging Vertrouwen of tactiek? Het roept de vraag op wat Tether en Circle precies van plan zijn. Gaat het hier om anticipatie op een grote instroom van nieuw geld? Of is het juist een defensieve zet, bedoeld om voorbereid te zijn op onrust? Duidelijk is dat het moment en de manier van uitgifte steeds strategischer worden ingezet. Interessant is dat dit alles gebeurt op een moment van mondiale economische onzekerheid. Inflatie, geopolitiek en renteveranderingen: alles speelt mee. In zo’n klimaat kan het klaarzetten van liquiditeit zowel voortkomen uit voorzichtigheid als uit het benutten van kansen. Gebrek aan transparantie als risicofactor Zonder uitleg van de uitgevers blijft het voor veel marktspelers gissen. En dat brengt risico’s met zich mee. Want hoe meer er wordt gemint zonder uitleg, hoe groter het wantrouwen kan worden. Critici wijzen er al langer op dat grote stablecoin-mintings, met name door Tether, soms worden gezien als manier om vraag te stimuleren die er misschien niet echt is. Hoewel daar nooit hard bewijs voor is geleverd, blijft het een gevoelig punt. Open communicatie zou hier veel kunnen wegnemen. Voorlopig blijft die echter uit. Yes,…. Higher…. pic.twitter.com/2cRkcFu0E0 — Shaun Edmondson (@EdmondsonShaun) September 12, 2025 Wat deze stablecoin injectie zegt over de cryptomarkt De recente miljardenstroom van Tether en Circle laat één ding duidelijk zien: stablecoins zijn onmisbaar geworden in de hedendaagse cryptomarkt. Ze vormen niet alleen de basis voor transacties, maar geven ook richting aan het sentiment. De uitgevers hebben geen verklaring gegeven over het doel van deze injectie. Maar dat er beweging komt, lijkt onvermijdelijk. Grote spelers bereiden zich voor, en dat maakt de komende weken cruciaal voor wie actief is in crypto, of simpelweg goed oplet. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Stablecoin injectie: Tether en Circle minten miljarden is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/09/13 17:46
Ethereum’s Vitalik Buterin Reacts as ChatGPT Exploit Leaks Private Emails

The post Ethereum’s Vitalik Buterin Reacts as ChatGPT Exploit Leaks Private Emails appeared first on Coinpedia Fintech News OpenAI’s latest update to ChatGPT was meant to make the AI assistant more useful by connecting it directly to apps like Gmail, Calendar, and Notion. Instead, it has exposed a serious security risk – one that has caught the attention of Ethereum’s Vitalik Buterin. You don’t want to miss this… read on. A Calendar Invite …
CoinPedia2025/09/13 17:44
