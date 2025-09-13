2025-09-16 Tuesday

Kriptovaliutų naujienos

Sekite karščiausias naujienas ir rinkos atnaujinimus iš kriptovaliutų pasaulio
Why It's Important to Preserve Encyclopedias for the Future

Why It's Important to Preserve Encyclopedias for the Future

Encyclopedias represent the old way of storing vast amounts of knowledge. As fewer and fewer books are printed, these are printed relics of our past. They represent a vast store of knowledge without electricity.
FUTURECOIN
FUTURE$0.12659-4.93%
WHY
WHY$0.00000003108-9.80%
Dalintis
Hackernoon2025/09/13 22:00
Dalintis
Tether to Launch USAT Stablecoin in the United States

Tether to Launch USAT Stablecoin in the United States

Tether plans to launch USAT stablecoin in the U.S. by year-end, led by former White House official Bo Hines. The move follows new U.S. stablecoin rules under the GENIUS Act, with Anchorage Digital Bank set to issue the token. Tether, the company behind the world’s biggest stablecoin, is preparing to launch a new token in [...]]]>
Union
U$0.018038-5.85%
Whiterock
WHITE$0.0004104-2.00%
Movement
MOVE$0.125-0.07%
Dalintis
Crypto News Flash2025/09/13 21:59
Dalintis
AlphaPepe leads September’s hottest presales alongside BullZilla, LayerBrett, Remittix and RollBlock

AlphaPepe leads September’s hottest presales alongside BullZilla, LayerBrett, Remittix and RollBlock

AlphaPepe leads September presales with live staking, prize pools, and instant token distribution, outshining BullZilla, LayerBrett, Remittix, and RollBlock.
TokenFi
TOKEN$0.01352-1.24%
SecondLive
LIVE$0.01814-1.94%
Dalintis
Blockchainreporter2025/09/13 21:57
Dalintis
Over the past hour, the entire network has experienced a liquidation of over $50 million, mainly due to long orders.

Over the past hour, the entire network has experienced a liquidation of over $50 million, mainly due to long orders.

PANews reported on September 13 that Coinglass data showed that in the past hour, the entire network had a liquidation of US$51.857 million, of which long positions had a liquidation of US$42.6475 million and short positions had a liquidation of US$9.2094 million.
Dalintis
PANews2025/09/13 21:57
Dalintis
Tapzi Outshines MAGACOIN & BlockDAG in September

Tapzi Outshines MAGACOIN & BlockDAG in September

The post Tapzi Outshines MAGACOIN & BlockDAG in September appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 13 September 2025 | 16:44 Discover the best crypto to buy today as Tapzi outshines BlockDAG and Magacoin with 186% presale gains and strong Web3 gaming fundamentals. In 2025, crypto presales remain one of the most effective ways for investors to gain early exposure to digital assets. By securing allocations before the tokens list publicly, participants can often buy in at deeply discounted rates, capturing significant upside once demand builds on exchanges. Presales not only offer attractive entry points but also provide insights into a project’s fundamentals, tokenomics, and market vision; factors that increasingly separate sustainable ventures from short-term hype. This shift matters because the presale landscape has grown saturated. Hundreds of projects launch each year, yet only a handful deliver meaningful gains beyond initial speculation. Investors have become more discerning, no longer chasing every opportunity but instead looking for transparent models, adoption-driven mechanics, and clear roadmaps. In short, investing in the best crypto presales to buy today isn’t just about price entry; it’s about long-term resilience. Within this context, three names have drawn market attention: Tapzi, BlockDAG, and Magacoin.  While BlockDAG promotes its technical edge with directed acyclic graph consensus, its prolonged presale phases and uncertain adoption curve raise concerns. Magacoin, meanwhile, leans on meme appeal but lacks the robust ecosystem investors now demand. Tapzi, by contrast, distinguishes itself as the world’s first skill-based Web3 PvP gaming hub with transparent tokenomics and a fixed supply of 5 billion tokens. Currently priced at $0.0035 in presale and projected to list at $0.01, Tapzi offers a potential 186% return. Its positioning in the $124.7B Web3 gaming market makes it a standout among today’s presales. Tapzi Vs Magacoin Finance Vs BlockDAG Comparison Presales are often the first point of evaluation for investors, as they provide access to tokens before market…
Threshold
T$0.01673-0.71%
Hyperliquid
HYPE$52.79-0.99%
Moonveil
MORE$0.08843-1.99%
Dalintis
BitcoinEthereumNews2025/09/13 21:57
Dalintis
Bitcoin Price Unfazed at $116K Despite Trump’s Latest Threats Against Russia and China

Bitcoin Price Unfazed at $116K Despite Trump’s Latest Threats Against Russia and China

BTC sits close to its 3-week high marked earlier today.
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.54+0.10%
Bitcoin
BTC$115,333.37+0.28%
Dalintis
CryptoPotato2025/09/13 21:56
Dalintis
Trump vows coordinated NATO sanctions on Russia, massive tariffs on Chinese imports

Trump vows coordinated NATO sanctions on Russia, massive tariffs on Chinese imports

The post Trump vows coordinated NATO sanctions on Russia, massive tariffs on Chinese imports appeared on BitcoinEthereumNews.com. Donald Trump is demanding immediate action from NATO and America’s G-7 allies. In a public message posted on Truth Social, the U.S. President said he’s ready to hit Russia with heavy sanctions, but only if all NATO countries commit fully and stop buying Russian oil. “NATO’S commitment to WIN has been far less than 100%,” Trump wrote. “The purchase of Russian Oil, by some, has been shocking! It greatly weakens your negotiating position, and bargaining power, over Russia.” Trump then said he’s also pushing for all NATO members to apply massive tariffs on China, ranging from 50% to 100%, which would only be removed after the war in Ukraine ends. He argued that China has “a strong control, and even grip, over Russia,” and that harsh tariffs would help “break that grip.” Trump also repeated his claim that the war “would never have started if I was President,” calling the war “Biden’s and Zelenskyy’s,” and saying his only goal now is “to help stop it, and save thousands of Russian and Ukrainian lives.” G-7 responds with tariffs, asset seizures, oil crackdowns Trump isn’t waiting on symbolic gestures. He wants tariffs slapped on India too, for continuing to buy Russian oil. He already doubled tariffs on Indian imports to 50%, but said more could follow if Europe doesn’t match the U.S. response.  During a call with senior U.S. and EU officials this week in Washington, he said the U.S. would mirror any tariffs placed by European allies. But only if they all commit. “I am ready to ‘go’ when you are,” he said in the Truth post. “Just say when?” The Biden administration was replaced in 2024, and Trump’s return has shifted the U.S. position on Russia’s war in Ukraine. He’s pushing the Group of Seven to approve tariffs as high…
LETSTOP
STOP$0.1232-6.46%
Gravity
G$0.01118-1.23%
Threshold
T$0.01673-0.71%
Dalintis
BitcoinEthereumNews2025/09/13 21:54
Dalintis
Blockstream Alerts Users of Fake Email Phishing Campaign Targeting Wallets

Blockstream Alerts Users of Fake Email Phishing Campaign Targeting Wallets

TLDR Phishing emails mimic official updates, directing users to malicious websites. Blockstream confirms no data breach but urges users to avoid suspicious downloads. In H1 2025, phishing scams caused $410 million in crypto crime losses. Experts recommend verifying updates only through official channels to stay safe. Blockstream has issued an urgent warning about a new [...] The post Blockstream Alerts Users of Fake Email Phishing Campaign Targeting Wallets appeared first on CoinCentral.
Safe Token
SAFE$0.4261-0.56%
Haven1
H1$0.00633-11.09%
Dalintis
Coincentral2025/09/13 21:51
Dalintis
Galaxy’s Solana Season Boost Fuels Hype – Why Snorter Token Could Ride Next

Galaxy’s Solana Season Boost Fuels Hype – Why Snorter Token Could Ride Next

The post Galaxy’s Solana Season Boost Fuels Hype – Why Snorter Token Could Ride Next appeared on BitcoinEthereumNews.com. Galaxy’s Solana Season Boost Fuels Hype – Why Snorter Token Could Ride Next Sign Up for Our Newsletter! For updates and exclusive offers enter your email. As a crypto writer, Krishi splits his time between decoding the chaos of the markets and writing about it in a way that doesn’t put you to sleep. He’s been at it for nearly two years in the crypto trenches. Yes, he regrets missing the magnificent rallies that came before that (who doesn’t!), but he’s more than ready to put his money where his words are. Before diving headfirst into crypto, Krishi spent over five years writing for some of the biggest names in tech, including TechRadar, Tom’s Guide, and PC Gaming, covering everything from gadgets and cybersecurity to gaming and software. When he’s not scouring and writing about the latest happenings in crypto, Krishi trades the forex market while keeping crypto in his long-term HODL plans. He’s a Bitcoin believer, though he never lets that bias creep into his writing. This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy Center or Cookie Policy. I Agree Source: https://bitcoinist.com/galaxy-solana-season-boost-why-snorter-token-could-ride-next/
Threshold
T$0.01673-0.71%
holoride
RIDE$0.000967-6.47%
Hyperliquid
HYPE$52.79-0.99%
Dalintis
BitcoinEthereumNews2025/09/13 21:49
Dalintis
Ozak AI: De Nieuwe AI-Crypto die Cardano kan Inhalen

Ozak AI: De Nieuwe AI-Crypto die Cardano kan Inhalen

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Ozak AI is hard op weg een vaste waarde te worden in crypto-discussies. Dat is niet voor niets. Ozak AI combineert slimme infrastructuur, AI en samenwerkingen tot een technisch vooruitstrevend project. Het mikt op een stevige positie naast gevestigde namen als Cardano en XRP. Wat maakt Ozak AI technisch en strategisch onderscheidend? Ozak AI en de kracht van DePIN-technologie Technische infrastructuur en schaalbaarheid De kern van Ozak AI draait om een relatief nieuwe categorie binnen crypto: DePIN, oftewel Decentralized Physical Infrastructure Networks. In essentie is het een combinatie van AI, blockchain en fysieke hardware, gebundeld in een decentraal opererend netwerk. Binnen dit kader ontwikkelt Ozak AI het Ozak Stream Network (OSN), een datalaag die snelle communicatie tussen blockchains mogelijk maakt. Dit is met name relevant voor toepassingen waar vertraging geen optie is, zoals geautomatiseerde handel of real-time analyses. De kracht van OSN zit in de modulaire structuur. Ontwikkelaars kunnen het netwerk flexibel uitbreiden of aanpassen. Daarmee ontstaat een systeem dat meegroeit met de toepassing, zonder centrale knelpunten. Dat vergroot de schaalbaarheid en maakt het aantrekkelijk voor verschillende sectoren. Voorspellende modules voor brede toepassingen Een ander opvallend onderdeel zijn de Prediction Agents. Deze AI-modules leveren marktinzichten op basis van zowel live blockchaindata als externe bronnen zoals Pyth Network. Gebruikers kunnen zonder technische achtergrond hun voorkeuren instellen en direct inzichten genereren. De combinatie van schaalbare infrastructuur en toegankelijke AI-analyse maakt deze modules breed toepasbaar. Ozak AI toont hiermee een concreet voorbeeld van hoe AI-tools geïntegreerd kunnen worden binnen de bredere blockchaininfrastructuur. Why Ozak AI’s $0.01 Token Could Be the Smartest Flip Against Solana and XRP Gainshttps://t.co/EL1uVEdsM1 — John Morgan (@johnmorganFL) September 13, 2025 Wat onderscheidt Ozak AI van andere AI-tokens? Volledig infrastructuurecosysteem Veel AI-crypto’s beperken zich tot één functie of model. Ozak AI zet in op een compleet ecosysteem waarin datastromen, rekenkracht en machine learning samenkomen. Dit maakt het project technisch veelzijdiger dan veel andere AI-tokens. Een onderscheidend element is de multi-chain architectuur. Omdat Ozak AI niet gebonden is aan één netwerk, is het inzetbaar op meerdere blockchains. Dat verhoogt de interoperabiliteit en vergroot het bereik. Met toevoegingen als Data Vaults, bedoeld voor het langdurig opslaan van datasets, legt het project een fundament voor toepassingen met serieuze databehoefte. Transparantie, tokenfunctionaliteit en incentives De tokenverdeling van Ozak AI is helder: 30% gaat naar de presale, 30% naar het ecosysteem en de community, 20% is bestemd voor reserves en de overige 20% wordt verdeeld over liquiditeit en het team. Deze transparantie is positief in een markt waar onduidelijkheid nog vaak voorkomt. De $OZ-token wordt gebruikt binnen het ecosysteem, onder meer voor toegang tot functionaliteit, governance en beloningen. De contracten zijn geverifieerd door CertiK, wat bijdraagt aan de geloofwaardigheid. Is Ozak AI een serieuze uitdager voor Cardano? Cardano staat bekend om zijn academische benadering en stabiele infrastructuur. Ozak AI positioneert zich anders: het richt zich op praktische inzetbaarheid en snelheid van ontwikkeling. Waar Cardano soms traag innoveert, biedt Ozak AI al functionerende tools. Deze focus op directe toepassing maakt Ozak AI tot een technisch relevante aanvulling binnen het landschap. Of het Cardano in marktaandeel zal passeren valt nog te bezien, maar het project ontwikkelt zich op een manier die investeerders met een technische insteek zal aanspreken. Een groeiende positie in de bredere cryptomarkt Ozak AI nestelt zich in een marktsegment dat tot voor kort werd gedomineerd door traditionele Layer-1 netwerken en generieke AI-tokens. Waar veel projecten moeite hebben om daadwerkelijk functionerende toepassingen te leveren, presenteert Ozak AI al een reeks operationele tools en partnerships. Dit versterkt zijn geloofwaardigheid bij zowel particuliere investeerders als institutionele partijen. Tegelijkertijd speelt het in op actuele markttrends zoals cross-chain interoperabiliteit, data-analyse en infrastructuur-decentralisatie. Daarmee sluit het aan bij de bredere verschuiving binnen crypto naar projecten die meer doen dan alleen tokenomics. Ozak AI lijkt zijn positie gestaag uit te bouwen als infrastructuurproject met daadwerkelijke use-cases, en dat biedt potentieel voor een solide plek binnen de volgende generatie van Web3-oplossingen. Ozak AI x AIxBlock We’re teaming up with @AIxBlock, the all-in-one platform that’s making AI development easier for everyone – from building and training models to automating workflows with no-code tools, all while keeping things secure and privacy-focused. Together, we’ll dive… pic.twitter.com/3iiDtfS3k9 — Ozak AI (@OzakAGI) September 8, 2025 Ademruimte voor adoptie en groei Ozak AI biedt een infrastructuur die meer is dan een hypegevoelige token. Door te bouwen aan schaalbaarheid, technische degelijkheid en betrokken community, ontstaat er ruimte voor duurzame groei. Voor geïnteresseerden in projecten die niet alleen op marketing leunen, maar inzetten op technische innovatie en gebruikstoepassing, is Ozak AI op dit moment een interessante kandidaat. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Ozak AI: De Nieuwe AI-Crypto die Cardano kan Inhalen is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Threshold
T$0.01673-0.71%
RealLink
REAL$0.06279-0.52%
Streamflow
STREAM$0.05722+3.30%
Dalintis
Coinstats2025/09/13 21:46
Dalintis

Populiarios naujienos

Daugiau

Abu Dhabi’s ORQO Group was established to provide a platform for Ripple’s stablecoin RLUSD

Polymarket sparks token launch rumors after SEC filing

Polkadot passed the 1721 referendum and officially launched 2.0 elastic expansion

NEWT announces token economics: initial circulation is 215 million, 10% of total will be used for initial airdrops and community rewards

Babylon unveils trustless BTC vaults for DeFi and staking