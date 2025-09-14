2025-09-16 Tuesday

Kriptovaliutų naujienos

Sekite karščiausias naujienas ir rinkos atnaujinimus iš kriptovaliutų pasaulio
Wat gaat de Ethereum koers doen na de ETF instroom van $11 miljard?

Wat gaat de Ethereum koers doen na de ETF instroom van $11 miljard?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Ethereum heeft opnieuw kort de grens van $4.700 bereikt. Deze stap komt op een moment dat zowel institutionele investeerders als technische modellen wijzen op verdere groei. Ook de macro-economische omstandigheden werken mee. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen en wellicht de vorige all-time high breken? Ethereum koers richting psychologische grens Bekende analisten melden op X dat Ethereum een nieuwe fase is ingegaan. Merlijn The Trader zei dat investeerders eerder $1.500 belachelijk maakten, $2.200 in twijfel trokken en $4.000 negeerden, maar dat de grafieken nu richting vijf cijfers wijzen. Volgens hem is deze cyclus anders, omdat de rol van Wall Street en de invloed van ETH ETF’s de koers extra duwen. Cas Abbé verwees naar de Ethereum Rainbow Chart van Blockchaincenter.net. Dit model gebruikt een logaritmische schaal met kleuren die waarderingszones aangeven. Bij een stand rond $4.600 bevindt Ethereum zich nog ver onder het “bubble” niveau van $9.000 tot $10.000. Abbé herinnerde eraan dat in 2021 velen dachten dat ETH was vastgelopen rond $1.400, waarna de koers later dat jaar naar een all-time high van $4.881 ging. $ETH rainbow chart is telling a very clear picture. Ethereum price is yet to reach bubble territory, which is sitting around $9K-$10K level. Imagine calling for an ETH top at $1,400 in 2021; the people are making the same mistake now. pic.twitter.com/7C7Ltb64d1 — Cas Abbé (@cas_abbe) September 13, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading Wat gaat de Ethereum koers doen na de ETF instroom van $11 miljard? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Instroom in ETH ETF’s zorgt voor aanboddruk Sinds de goedkeuring van spot ETH ETF’s door de Amerikaanse SEC in juli 2024 is er een sterke instroom van kapitaal zichtbaar. Volgens gegevens van CoinShares ging er in 2025 al meer dan $11 miljard naar deze producten, met in augustus alleen al $2,87 miljard in één week. Het grootste deel van dit geld kwam vanuit de VS. BlackRock’s iShares Ethereum fonds kreeg de meeste instroom. Analisten zeggen dat deze ETF’s tokens uit de markt halen en daarmee voor een aanbodtekort zorgen. Standard Chartered verhoogde daarom zijn verwachtingen. De bank voorziet een koersdoel van $7.500 in 2025, $12.000 in 2026 en mogelijk $25.000 in 2028. Belangrijke redenen hiervoor zijn het toenemende gebruik van Ethereum in DeFi en de groeiende rol van institutionele partijen. Technische signalen bevestigen trend voor Ethereum koers Ethereum bereikte dit jaar een all-time high van $4.953 maar viel daarna iets terug. Sommige analisten vinden een correctie richting $4.000 een kans om een stevigere basis te leggen voor de volgende beweging. De grens van $5.000 geldt als psychologisch belangrijk. Een overtuigende doorbraak boven dit niveau kan volgens technische modellen leiden tot prijsontdekking in nieuwe zones. De Relative Strength Index (RSI) geeft op korte termijn een overbought signaal, maar in de langere trend blijven de indicatoren positief. Volgens Standard Chartered zorgen de combinatie van ETF instroom en een afnemend aanbod voor omstandigheden die hogere waarderingen in de hand werken. THE ETHEREUM RUN IS WRITING ITSELF. Retail laughed at $1,500. Doubted at $2,200. Ignored $4,000. Now the chart is screaming five digits. $10K $ETH isn’t a maybe, it’s inevitable. Cycles repeat. But this time, ETFs + Wall Street fuel the fire. pic.twitter.com/V1IP7uDiMC — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) September 12, 2025 Macro-economie ondersteunt risicovolle assets Ook de wereldwijde economie speelt mee. De Federal Reserve staat op het punt de rente in 2025 twee keer te verlagen, mogelijk al vanaf volgende week. Lagere rentes maken risicovolle beleggingen aantrekkelijker, omdat de opbrengsten op staatsobligaties en spaarrentes afnemen. Voor Ethereum komt daar nog bij dat het aanbod sinds de Merge deflatoir is geworden. Dit betekent dat er tijdens perioden van hoge netwerkactiviteit meer ETH wordt verbrand dan nieuw uitgegeven. Daardoor neemt de circulerende voorraad langzaam af. In combinatie met de vraag vanuit ETF’s kan dit voor extra druk op de Ethereum koers zorgen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Wat gaat de Ethereum koers doen na de ETF instroom van $11 miljard? is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Threshold
T$0.01674-1.41%
Cashaa
CAS$0.001401+1.96%
Index Cooperative
INDEX$1.179-3.83%
Dalintis
Coinstats2025/09/14 20:01
Dalintis
Why New Crypto Investors Favour Mutuum Finance (MUTM) Over Shiba Inu (SHIB) In 2025

Why New Crypto Investors Favour Mutuum Finance (MUTM) Over Shiba Inu (SHIB) In 2025

The post Why New Crypto Investors Favour Mutuum Finance (MUTM) Over Shiba Inu (SHIB) In 2025 appeared on BitcoinEthereumNews.com. Why new crypto investors favour Mutuum Finance (MUTM) over Shiba Inu (SHIB) in 2025 is becoming clear. The Shiba Inu price has continued showing weak performance, while Mutuum Finance is gaining traction with investors seeking practical use cases.  At the start of this week, Shiba Inu is still struggling under the 200-day EMA, while Mutuum Finance is progressing through its presale and attracting thousands of holders. The growing shift is being reflected in both trading activity and investor preference, highlighting why this new crypto is attracting attention as one of the best cryptos to buy now. Shiba Inu Price Struggles Continue Shiba Inu has been recording multiple week-on-week losses in recent months. Investors have been waiting for a breakout, but the price has mostly stayed flat. Consequently, new projections now point to a possible low near $0.00001032. Moreover, the token is showing bearish signs as it fails to rise above the $0.00001259 support. In addition, Shiba Inu’s trading volume has dropped by nearly 47% over the last few days. This decline in volume reflects reduced investor activity. Furthermore, interest in meme tokens has been falling as traders focus more on coins with real-world applications. Consequently, Shiba Inu is facing strong pressure from newer projects offering practical benefits. Therefore, while it still has a large following, the question of whether Shiba Inu remains the best crypto to invest in is increasingly being asked. Mutuum Finance Presale Update Mutuum Finance (MUTM) is currently in Phase 6 of its presale, which is already 40% sold out. The current token price stands at $0.035, reflecting a 250% increase from the first phase price of $0.01. Phase 6 has raised $15,680,000 so far, with a total of 16,280 holders participating.  The presale is selling out quickly, and after Phase 6, the price will climb by…
NEAR
NEAR$2.685+2.09%
RealLink
REAL$0.06279-0.71%
SHIBAINU
SHIB$0.00001305-0.60%
Dalintis
BitcoinEthereumNews2025/09/14 20:01
Dalintis
Japanese City Iizuka Pilots IOTA-Based Digital IDs for Faster, Safer Evacuations

Japanese City Iizuka Pilots IOTA-Based Digital IDs for Faster, Safer Evacuations

Salima drew attention to a program that plans to use IOTA as a tool for advancing disaster preparedness and awareness campaigns. A planned demonstration will build the Turing Certs Evacuation Shelter Authentication System using Turing Certs’ DID and VC technology. A new disaster preparedness project is rolling out in Iizuka, Fukuoka. Japan is no stranger [...]]]>
Manchester City Fan
CITY$1.0404-0.65%
MIOTAC
IOTA$0.1886-0.15%
VinuChain
VC$0.00259-5.47%
Dalintis
Crypto News Flash2025/09/14 20:00
Dalintis
MemeCore rallies 12% to new ATH – Still, caution remains

MemeCore rallies 12% to new ATH – Still, caution remains

Spot gains face futures resistance as traders bet against MemeCore’s rally.
GAINS
GAINS$0.02528-0.15%
Aethir
ATH$0.0599+1.92%
Dalintis
Coinstats2025/09/14 20:00
Dalintis
Altcoin Gems 2025: BlockchainFX Price Prediction Points to $1+ While BlockSack Sets Stage and Eggman Closes Half of Sale

Altcoin Gems 2025: BlockchainFX Price Prediction Points to $1+ While BlockSack Sets Stage and Eggman Closes Half of Sale

How many times have you looked back and wished you had bought Solana at $0.20 or Polygon at $0.02? Those missed chances are the kind of regret that still keeps traders awake at night. But in 2025, a new opportunity is on the table — and this time, you don’t have to be the one
Threshold
T$0.01674-1.41%
Gems
GEMS$0.20029-4.07%
Altcoin
ALTCOIN$0.0005262-10.09%
Dalintis
Coinstats2025/09/14 20:00
Dalintis
XRP and BTC Investors Take Note: SunnyMining Cloud Mining Offers a New Choice

XRP and BTC Investors Take Note: SunnyMining Cloud Mining Offers a New Choice

Whether you are a long-term BTC holder or an XRP investor seeking steady returns in a volatile market, SunnyMining provides a new path.
Bitcoin
BTC$115,356.29+0.22%
XRP
XRP$3.0315+1.32%
Cloud
CLOUD$0.12634+1.79%
Dalintis
Coinstats2025/09/14 20:00
Dalintis
Top Crypto Presales 2025: MAGACOIN FINANCE Outshines Layer Brett and Bitcoin Hyper in ROI Potential

Top Crypto Presales 2025: MAGACOIN FINANCE Outshines Layer Brett and Bitcoin Hyper in ROI Potential

Crypto presales dominate 2025. MAGACOIN FINANCE leads with massive ROI forecasts, while Layer Brett and Bitcoin Hyper battle for investor momentum.
Hyperlane
HYPER$0.30426-0.71%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Solayer
LAYER$0.5178-2.37%
Dalintis
Blockchainreporter2025/09/14 20:00
Dalintis
World’s First XRPL Hub Coming to Greece in 2026, Anodos Labs Confirms

World’s First XRPL Hub Coming to Greece in 2026, Anodos Labs Confirms

Anodos Labs has unveiled plans to establish the world’s first XRPL-focused hub in Thessaloniki by 2026, marking a milestone for Greece’s blockchain landscape. The initiative will drive economic growth and job creation while expanding the XRPL ecosystem into new industries. Thessaloniki, often seen as a city with untapped technological potential, will now host Greece’s pioneering […]
Manchester City Fan
CITY$1.0404-0.65%
Nowchain
NOW$0.00594+2.59%
Dalintis
Tronweekly2025/09/14 20:00
Dalintis
Bitcoin Could Reach Astonishing Heights: Winklevoss Insight

Bitcoin Could Reach Astonishing Heights: Winklevoss Insight

The post Bitcoin Could Reach Astonishing Heights: Winklevoss Insight appeared on BitcoinEthereumNews.com. Tyler and Cameron Winklevoss, notable for their pioneering roles in Bitcoin investment, foresee a remarkable ascent for the cryptocurrency’s value. Appearing on Fox Business, they projected Bitcoin could eventually achieve a valuation of $1 million, framing it as “Gold 2.0.” Their remarks underscore Bitcoin’s untapped prospects as it remains in its formative phase. Continue Reading:Bitcoin Could Reach Astonishing Heights: Winklevoss Insight Source: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-could-reach-astonishing-heights-winklevoss-insight
FOX Token
FOX$0.02889+2.41%
BRC20.COM
COM$0.01739+2.56%
LayerNet
NET$0.00009687+0.83%
Dalintis
BitcoinEthereumNews2025/09/14 19:56
Dalintis
Bitcoin Treasury Firm Empery Digital Completes $14.5 Million Share Buyback Program

Bitcoin Treasury Firm Empery Digital Completes $14.5 Million Share Buyback Program

PANews reported on September 14th that BitcoinTreasuries, in a post on the X platform, announced that Nasdaq-listed company Empery Digital has executed a $14.5 million share repurchase program, repurchasing approximately 2 million shares at a price below its net asset value. Recent data shows that Empery Digital currently holds 4,081.39 bitcoins, with a total purchase price of approximately $480 million and an average purchase price of $117,517 per bitcoin.
LayerNet
NET$0.00009687+0.83%
Dalintis
PANews2025/09/14 19:53
Dalintis

Populiarios naujienos

Daugiau

Stablecoins: Unlocking Revolutionary Payment Solutions Beyond Card Fees

Data: Hong Kong virtual asset ETF trading volume today is approximately HK$61.82 million

Base opens to the native token: the turning point of BaseCamp 2025. TVL over 5 billion

A whale deposited 20 million USDC into Hyperliquid in the early morning, and spent $5.97 million to buy HYPE

Israel says it attacked Iran's nuclear weapons development organization headquarters overnight