XRP Supply’s Fall on Coinbase Extends to 90%, New Data Confirms

XRP Supply’s Fall on Coinbase Extends to 90%, New Data Confirms

The post XRP Supply’s Fall on Coinbase Extends to 90%, New Data Confirms appeared on BitcoinEthereumNews.com. Coinbase’s XRP has fallen almost 90% in just three months, according to new information from XRPWallets. At the beginning of the summer, the leading U.S. crypto exchange held around 970 million XRP in 52 cold wallets. Ten of these held 26.8 million coins each, and the rest held another 16.8 million combined. This made Coinbase one of the largest visible holders of XRP in the market. But then something switched, and now, by the middle of September, only six cold wallets are still active, each with about 16.5 million XRP, leaving the total close to 99 million, a level not seen in years. You Might Also Like This is an 89.79% drop from June, which happened against the background of consistent transfers between Coinbase and unknown wallets all summer. One of those, like the 16.5 million XRP worth $51.4 million that moved into Coinbase, happened just this weekend, sparking further debate among traders. Where XRP going? Some may think that big companies and institutions like BlackRock might be buying XRP through Coinbase for their own customers, but nothing is known for sure. The on-chain data only shows balances leaving the exchange, not where the coins go after they leave cold storage or how they might be used later. You Might Also Like Amid all this, XRP remains the third largest cryptocurrency after Bitcoin and Ethereum, with a market value of around $183 billion. This makes it even more surprising that Coinbase’s role in storing XRP becomes much smaller, as it raises questions about whether coins are being moved into new custody solutions, private vaults, or alternative trading routes. Source: https://u.today/xrp-supplys-fall-on-coinbase-extends-to-90-new-data-confirms
BitcoinEthereumNews2025/09/14 22:07
Here’s the ‘nuclear projection’ that will send XRP to $943

Here’s the ‘nuclear projection’ that will send XRP to $943

The post Here’s the ‘nuclear projection’ that will send XRP to $943 appeared on BitcoinEthereumNews.com. A cryptocurrency analyst has outlined a potential scenario tied to XRP’s role in cross-border payments that could push the asset close to the $1,000 mark. The outlook, shared by analyst Diana in an X post on September 12, builds on a projection from Ripple CEO Brad Garlinghouse, who suggested that XRP could capture 14% of SWIFT’s $1.5 quadrillion annual flows within the next five years. According to the analyst, if XRP managed to secure that 14% share, roughly $210 trillion, nearly eight times the size of the U.S. economy, even a fraction passing through its liquidity pools could propel the token into uncharted territory, far beyond previous highs. Diana also noted that XRP’s potential extends beyond SWIFT, as the token is already linked to key global financial infrastructure.  This includes the DTCC, which handles $3 quadrillion in settlements, U.S. and Japanese banks holding $37.5 trillion in deposits, and payment giants like Visa, Mastercard, and American Express, which process $26 trillion annually.  4️⃣ THE NUMBERS GET WILD 🔢 Conservative math:• 1% of $530T global flows = ~$96/XRP Speculative liquidity squeeze:• 5.6B effective float = $943/XRP ⚡️ Yes, that’s three digits. And it’s not hopium — it’s math. — Diana (@InvestWithD) September 12, 2025 Ripple’s technology is also positioned to play a central role in the rapidly growing tokenization market, expected to reach trillions in value over the coming decade. Using conservative assumptions, the analyst pointed out that if XRP captured just 1% of the $530 trillion in global payment flows, its price could climb to around $96. Under a more speculative liquidity squeeze scenario, where XRP’s effective float is about 5.6 billion tokens, the valuation could surge to $943 per coin. XRP price analysis  If XRP were to hit $943, it would mark a rally of over 30,000%, giving the token…
BitcoinEthereumNews2025/09/14 22:06
MAGACOIN FINANCE 2025—Why Analysts Rank It The Best Altcoin Presale To Buy

MAGACOIN FINANCE 2025—Why Analysts Rank It The Best Altcoin Presale To Buy

The post MAGACOIN FINANCE 2025—Why Analysts Rank It The Best Altcoin Presale To Buy appeared on BitcoinEthereumNews.com. The crypto market is entering a new growth phase as investors look beyond established giants like Bitcoin and Ethereum. Increasingly, attention is shifting toward Ethereum-based presale projects that combine viral appeal with proven blockchain infrastructure. Among these, MAGACOIN FINANCE has emerged as one of the most closely watched coins of the year. This article explains what the MAGACOIN FINANCE coin is, how its presale is structured, why it has captured early investor attention, and how analysts view its potential in MAGACOIN FINANCE price prediction 2025 models. What Is the MAGACOIN FINANCE Coin? MAGACOIN FINANCE is an ERC-20 token built on the Ethereum network. Unlike typical meme coins, it has been designed with clear presale mechanics, community scaling potential, and a strong political theme that resonates with a wide audience.The project leverages Ethereum’s robust smart contract infrastructure, giving investors security and compatibility across wallets, exchanges, and DeFi platforms. Its identity also distinguishes it from generic presales — the token branding has helped create early momentum that is now driving attention from both retail buyers and analysts. Presale Structure and Tokenomics The presale is structured in multiple stages, with the token price rising incrementally as each round sells out. Early buyers benefit from the lowest entry levels, while later participants pay more as investor demand increases. Key details include: Launch price: Set at $0.007, offering clarity for early investors. Presale rounds: Each stage raises the token cost slightly, rewarding first movers. Token allocation: A large share is reserved for community growth and exchange liquidity, which is essential for stable post-listing performance. This structured presale model mirrors the format used successfully by earlier Ethereum-based projects, ensuring that growth is tied to both capital inflows and community participation. Growing Investor Interest The presale has already secured more than 13,500 buyers globally, raising in excess…
BitcoinEthereumNews2025/09/14 22:04
Bitcoin’s Biggest Threat May Be Coming From Inside Corporate Treasuries

Bitcoin’s Biggest Threat May Be Coming From Inside Corporate Treasuries

The post Bitcoin’s Biggest Threat May Be Coming From Inside Corporate Treasuries appeared on BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin 14 September 2025 | 17:00 David Bailey, CEO of Bitcoin treasury firm Nakamoto, has voiced frustration with how companies are reshaping the corporate crypto narrative. He argues that by adding weaker altcoins to balance sheets, firms are blurring what was once a straightforward strategy: holding Bitcoin as a reserve asset. Bailey criticized what he called “toxic financing” and the repackaging of failed projects as new instruments. He warned that too many firms are chasing trends without vision, undermining the legitimacy of the entire treasury sector. The way forward, he said, is simple: grow and monetize balance sheets effectively. Those who succeed will expand assets, while those who mismanage will be swallowed up by stronger players. Comparing Bitcoin treasury firms to traditional banks, Bailey said the industry is essentially building “Bitcoin banks” or, at minimum, Bitcoin-focused financial institutions. In his view, the sector is entering a critical testing phase where only a few will endure. His comments come as a growing number of publicly listed companies diversify beyond Bitcoin. Some firms, like Mill City Ventures III, have even unveiled strategies centered on altcoins such as Sui, fueling debate over risk and long-term viability. Data shows companies now hold nearly $118 billion worth of Bitcoin, while interest in Ethereum and other tokens has been rising. Ethereum, in particular, has gained traction thanks to staking yields, with over 3% of its supply already in corporate treasuries. Not all investors welcome this shift. Galaxy Digital’s Mike Novogratz suggested Bitcoin’s recent sideways trading may be tied to treasury demand spilling into other assets. Meanwhile, some venture capital voices warn that only a handful of Bitcoin treasury firms will survive, predicting that poorly managed ones could spiral toward collapse. The growing appetite for non-Bitcoin treasuries highlights both the maturing of corporate crypto strategies and the…
BitcoinEthereumNews2025/09/14 22:03
$7.5T in US money market funds could soon be seeking a new home

$7.5T in US money market funds could soon be seeking a new home

The post $7.5T in US money market funds could soon be seeking a new home appeared on BitcoinEthereumNews.com. $7.5 trillion is now parked in U.S. money market funds. This vast amount of capital marks a new all-time high that risk asset traders are closely watching. Why? Because as yields trend lower and the Fed prepares to cut rates, this colossal dry powder could be primed to flood into risk assets, including tech stocks and Bitcoin. Money market funds and the dry powder dilemma Money market funds have soared by almost $100 billion in just days. Bar Chart posted the figure at $7.4 trillion on September 9, only to be updated on September 13 to $7.5 trillion. $7.5T in money market funds (Source: Barchart) Semantics? Maybe, either way, it’s a huge wave of liquidity that could soon be looking for a new home. Traditionally, this much cash on the sidelines signals huge pent-up appetite for risk, especially as interest rates fall and safe returns shrink. Every rate cut makes holding cash less attractive. So once the Fed slashes rates, investors will seek out higher-yielding, risk-on opportunities, such as Bitcoin and growth stocks. The Fed’s upcoming rate cut is a hot topic. Most crypto traders and institutional analysts expect fresh liquidity to flow into markets after the cut, catalyzing new bull runs for volatile assets. Lower rates mean easy capital, looser financial conditions, and less incentive to stay parked in money market funds. Voices of caution: not everyone wants a rate cut It’s not a unanimous party, as CryptoSlate reported yesterday. Vocal critics, such as economist and goldbug Peter Schiff, call the Fed’s rate cut a “huge mistake,” warning it could reignite inflation and put the dollar at risk as a reserve currency. Schiff argues that constantly easier money is fueling dangerous bubbles and eroding long-term economic stability, pointing to gold’s rally as a forward signal of policy error. The…
BitcoinEthereumNews2025/09/14 22:02
Shibarium getroffen door flash loan hack van $2,4 miljoen

Shibarium getroffen door flash loan hack van $2,4 miljoen

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Een flash loan-aanval heeft de Shibarium-brug met Ethereum geraakt. Daarbij verdween voor meer dan $2,4 miljoen aan crypto, waaronder ETH en SHIB. Het team zette direct noodmaatregelen in en onderzoekt samen met partners hoe dit kon gebeuren. Hoe de aanval verliep De aanvaller gebruikte geleende tokens om in één blok 4,6 miljoen BONE te kopen en tijdelijk validator-stemrecht te verkrijgen. Daarmee konden ze een kwaadaardige transactie tekenen die het mogelijk maakte om 224,57 ETH en 92,6 miljard SHIB van de brug te verplaatsen. Ook KNINE-tokens ter waarde van zo’n $700.000 kwamen in hun bezit, maar bleven door een blokkade van K9 Finance onverkoopbaar. UPDATE 13/09/25 What we know so far about the recent incident How the exploit was executed: • The attacker used funds from the bridge hack in the same block as the attack to acquire 4.6M BONE to temporarily gain validator voting power, attempting to do it in one… https://t.co/4Ft1VMxeBv — Shib (@Shibtoken) September 13, 2025 Reactie van ontwikkelaars Na de aanval werden staking en unstaking direct gepauzeerd. De 4,6 miljoen BONE-tokens die de aanvaller gebruikte, zitten vast in het validator-systeem en kunnen niet worden opgenomen. Tegelijk zijn fondsen verplaatst naar een multisig-opslag, terwijl beveiligingsbedrijven Hexens, Seal911 en PeckShield onderzoek doen naar de hack. Shiba Inu bevestigt dat 10 van de 12 validatorsleutels tijdelijk werden misbruikt, al weigerden K9 Finance en Unification hun handtekening te zetten. Gevolgen voor de markt De koers van BONE schoot kort na de aanval omhoog van $0,16 naar bijna $0,29, maar zakte snel terug richting $0,20. SHIB steeg licht, met een plus van 4,5% in 24 uur. Ontwikkelaars onderzoeken nog of ook andere tokens uit het Shibarium-ecosysteem, zoals LEASH en TREAT, risico lopen. Voorlopig zijn deze activa niet verplaatst. Presale crypto?Stap als eerste in een nieuw presale project dat misschien wel 100x gaat! De beste presale crypto vinden is natuurlijk wat elke crypto trader wil. Nu Powell bekend heeft gemaakt dat de rentes mogelijk omlaag gaan, lijken we zomaar eens aan de vooravond van een nieuwe bull run kunnen staan. Mocht dit kloppen, is het de uitgelezen kans om ook de presale markt in de gaten te houden.… Continue reading Shibarium getroffen door flash loan hack van $2,4 miljoen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Wat er op het spel staat Volgens lead developer Kaal Dhairya was de aanval waarschijnlijk maanden voorbereid. Hij noemt de aanval “sophisticated” en zegt dat zowel opsporingsdiensten als beveiligingspartners zijn ingeschakeld. Er wordt zelfs gesproken over een bounty als de hacker besluit de fondsen terug te geven. Voor investeerders en gebruikers blijft het voornaamste risico dat bruggen naar Ethereum een zwak punt blijven, ondanks extra veiligheidsmaatregelen. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch Het bericht Shibarium getroffen door flash loan hack van $2,4 miljoen is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/09/14 22:01
Iran threatens to withdraw from nuclear talks if Europe presses economic sanctions

Iran threatens to withdraw from nuclear talks if Europe presses economic sanctions

Iran says if Europe pulls the trigger on UN sanctions, nuclear inspections are off. On Sunday, Tehran’s Supreme National Security Council warned that the entire agreement with the International Atomic Energy Agency could be scrapped if France, Germany, or the UK go ahead with reinstating old Security Council measures. According to the statement, “those arrangements […]
Cryptopolitan2025/09/14 22:01
XRP’s $15B liquidity shock fades – Is $3.80 finally in sight?

XRP’s $15B liquidity shock fades – Is $3.80 finally in sight?

Will persistent DEX demand be enough to carry XRP past $3.80?
Coinstats2025/09/14 22:00
Flip 0.1 ETH Into 20 ETH? While Shiba Inu Aims for 20x, Ozak AI Presale Points to 100x Gains

Flip 0.1 ETH Into 20 ETH? While Shiba Inu Aims for 20x, Ozak AI Presale Points to 100x Gains

Ethereum (ETH), which trades close to $4650, continues to anchor the wider crypto market as investors are ready for one of the fastest cycles so far. With support for $4,800, $5,200, $6,000, $4,500, $4,200, and $4,000, ETH is still a top option for long-term holders. Meanwhile, Meme Sikkas fans look at Shiba Inu (Shib), an
Coinstats2025/09/14 22:00
Avalanche Faces Make-or-Break Moment at $30.50 Resistance Level

Avalanche Faces Make-or-Break Moment at $30.50 Resistance Level

Avalanche (AVAX) is drawing market attention as it hovers near a key resistance level around $30, a level that has again and again denied progression since 2022. With strong volume and momentum backing its latest attempt, the coming days could decide whether AVAX secures a breakout or stays range-bound. The current value of Avalanche is […]
Tronweekly2025/09/14 22:00
