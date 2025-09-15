2025-09-16 Tuesday

Attention: Entering a Critical Week – Numerous Economic Developments and Altcoin Events Are Coming Up – Here’s What to Follow Day by Day, Hour by Hour

Attention: Entering a Critical Week – Numerous Economic Developments and Altcoin Events Are Coming Up – Here's What to Follow Day by Day, Hour by Hour

The cryptocurrency market is gearing up for a new week of economic developments and altcoin events. Here's a list. Continue Reading: Attention: Entering a Critical Week – Numerous Economic Developments and Altcoin Events Are Coming Up – Here’s What to Follow Day by Day, Hour by Hour
Altcoin
ALTCOIN$0.0005276-9.95%
SphereX
HERE$0.00025+25.00%
Coinstats2025/09/15 05:31
Sad Over Missing SUI? Arctic Pablo’s Presale Finale Could Be One of the Top New Crypto Presales to Invest in September 2025

Sad Over Missing SUI? Arctic Pablo's Presale Finale Could Be One of the Top New Crypto Presales to Invest in September 2025

Every crypto cycle leaves behind a trail of regret. Traders look back at the charts of coins they almost bought and wonder how different their lives could have been. In 2017 it was Ethereum. In 2021 it was Shiba Inu. In 2023 it was Aptos. And in 2025, many are now realizing they missed their […]
SUI
SUI$3.5718+0.86%
TOP Network
TOP$0.000096--%
BitShiba
SHIBA$0.000000000602+0.16%
Coinstats2025/09/15 05:30
Aurora Could Appear in These 15 States Tonight

Aurora Could Appear in These 15 States Tonight

The post Aurora Could Appear in These 15 States Tonight appeared on BitcoinEthereumNews.com. Topline The northern lights will be more visible than previously expected Sunday night, according to the National Oceanic and Atmospheric Administration’s updated space weather forecast, as minor geomagnetic storm effects could lead to more aurora activity across the northern United States. Minor geomagnetic storm effects could cause the aurora to appear brighter Sunday night. Getty Images Key Facts Forecasters at NOAA predict a Kp index of five out of nine, meaning a potentially “brighter” aurora with “more auroral activity (motion and formations).” A G1-level geomagnetic storm could affect Earth’s magnetic field, forecasters said, due to the impacts of coronal hole high speed streams—solar winds that escape from ”cooler, less dense” regions of the sun. Which States Could See The Aurora? The aurora could be viewable in states along the U.S.-Canadian border, according to NOAA. These include all of North Dakota and Minnesota, along with nearly all of Wisconsin, most of Michigan, South Dakota, Montana and Washington. The Northern Idaho panhandle could also see auroral activity, as well as northeastern Wyoming and northern Iowa. On the East Coast, the northern lights could be visible in northern Upstate New York, northern Vermont, northern New Hampshire and northern Maine. Additionally, the aurora could appear over Alaska, with a large portion of the state within the “high likelihood” range to see the lights Sunday, according to NOAA. What’s The Best Way To View The Northern Lights? Prospective northern lights viewers should move away from bright city lights and toward the Earth’s magnetic north pole. Viewers should also seek a vantage point with an “unobstructed view toward the north,” NOAA forecasters say. The northern lights are most active within two hours before and after midnight, according to NOAA. Lights could still be present before and after this time period, though they may be less appealing.…
Union
U$0.018141-2.93%
Manchester City Fan
CITY$1.0404-0.90%
SUN
SUN$0.020388-1.11%
BitcoinEthereumNews2025/09/15 05:30
Pakistan’s crypto regulator invites crypto firms to get licensed, serve 40 million local users

Pakistan's crypto regulator invites crypto firms to get licensed, serve 40 million local users

Pakistan is looking for crypto firms who have already been regulated in major jurisdictions to serve its 40 million crypto users with Sharia-compliant service.
GET
GET$0.0084+0.84%
Major
MAJOR$0.15995-0.02%
Coinstats2025/09/15 05:26
Watch Out: 29 Altcoins Have Massive Token Unlocks Coming Up Next Week – Here’s the Day-by-Day, Hour-by-Hour List

Watch Out: 29 Altcoins Have Massive Token Unlocks Coming Up Next Week – Here's the Day-by-Day, Hour-by-Hour List

The post Watch Out: 29 Altcoins Have Massive Token Unlocks Coming Up Next Week – Here’s the Day-by-Day, Hour-by-Hour List appeared on BitcoinEthereumNews.com. The cryptocurrency market has seen a partial recovery in the past week, with Bitcoin trading 4.1% higher than last week. On the altcoin front, Ethereum showed an impressive performance with a 7.7% gain. Furthermore, numerous altcoins will see significant token unlocks this coming week. Here’s the token unlock calendar we’ve prepared specifically for you at Bitcoinsistemi.com. (All times are stated as UTC+3 Türkiye time) NuCypher (NU) Market Value: $75.50 million Amount of Tokens to Unlock: $10.96 million (14.51% of market capitalization) Date: September 15, 2025, 03:00 WalletConnect Token (WCT) Market Value: $57.22 million Amount of Tokens to Unlock: $1.23 million (2.16% of market capitalization) Date: September 15, 2025, 03:00 StarkNet (STRK) Market Value: $539.81 million Amount of Tokens to Unlock: $16.94 million (3.15% of market capitalization) Date: September 15, 2025, 15:00 Cyber (CYBER) Market Value: $93.47 million Amount of Tokens to Unlock: $1.39 million (1.49% of market capitalization) Date: September 15, 2025, 18:00 Arbitrum (ARB) Market Value: $2.73 billion Amount of Tokens to Unlock: $48.27 million (1.77% of market capitalization) Date: September 16, 2025, 03:00 Zebec Network (ZBCN) Market Value: $356.97 million Amount of Tokens to Unlock: $8.67 million (2.43% of market capitalization) Date: September 16, 2025, 03:00 valve (VALVE) Market Value: $130.80 million Amount of Tokens to Unlock: $5.41 million (4.14% of market capitalization) Date: September 16, 2025, 03:00 GoPlus (GPS) Market Value: $41.34 million Amount of Tokens to Unlock: $2.39 million (5.80% of market value) Date: September 16, 2025, 03:00 LimeWire (LMWR) Market Value: $33.30 million Amount of Tokens to Unlock: $1.53 million (4.58% of market value) Date: September 16, 2025, 03:00 Velo (VELO) Market Value: $272.59 million Amount of Tokens to Unlock: $49.34 million (18.11% of market capitalization) Date: September 17, 2025, 03:00 Caldera (ERA) Market Value: $114.21 million Amount of Tokens to Unlock: $5.54 million (4.86%…
STRK
STRK$0.1383-0.78%
Altcoin
ALTCOIN$0.0005276-9.95%
VELO
VELO$0.0153-0.13%
BitcoinEthereumNews2025/09/15 05:22
One Presale Roars Toward 1000x Gains in 2025

One Presale Roars Toward 1000x Gains in 2025

The post One Presale Roars Toward 1000x Gains in 2025 appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 15 September 2025 | 00:15 Once considered a playful sideshow to Bitcoin and Ethereum, meme coins are now redefining wealth creation. From Dogecoin’s rocket to Shiba Inu’s legendary ascent, these tokens have ignited cultural revolutions. The question investors now face is simple: which are the best new meme coins to buy now? That brings the spotlight to BullZilla ($BZIL), the mutant force reshaping how presales are done. This is no ordinary ERC-20 token. Designed with a mutation mechanism where prices climb every 48 hours or instantly after $100K raised, BullZilla turns time itself into scarcity. With a 24-stage BullZilla Presale, a lore-driven roadmap, and the roar burn deflationary trigger, $BZIL is engineered for nothing short of Next 1000x Meme Coin potential. But Bull Zilla isn’t the only name roaring in the arena. Alongside it, Turbo (TURBO), Cat in a Dog’s World (MEW), Popcat (POPCAT) and Cheems (CHEEMS). Each brings something wild, unexpected, and culturally explosive. Together, they form the frontline of the top meme coins to invest in 2025. The BullZilla presale is live now, and joining early ensures the maximum perks in what could be the early presale crypto wave of wealth multiplication. BullZilla ($BZIL): Breaking Records in Presale Bull Zilla is not just another meme token riding the waves of internet jokes. Instead, it fuses cultural energy with structured tokenomics, making it one of the most compelling answers to the question of the best crypto to buy today. Built on Ethereum, BullZilla tells its story through a 24-chapter cinematic lore where every chapter ties directly into token mechanics. This narrative-driven design creates ongoing engagement while its economic structure ensures that investors have more than just hype to hold onto. What makes BullZilla ($BZIL) different is how it builds scarcity and rewards loyalty. The presale operates on…
Threshold
T$0.01675-0.41%
Waves
WAVES$1.1316-0.55%
Turbo
TURBO$0.004016-0.04%
BitcoinEthereumNews2025/09/15 05:18
Pakistan Invites Crypto Giants to Apply for Licenses

Pakistan Invites Crypto Giants to Apply for Licenses

The post Pakistan Invites Crypto Giants to Apply for Licenses appeared on BitcoinEthereumNews.com. Pakistan invites global crypto firms to apply for licenses under strict regulations, aiming to build a safe, inclusive, and modern digital finance system. Pakistan is moving forward in the world of digital finance. The country has invited global crypto companies to apply for licenses. These companies are large exchanges, Virtual Asset Service Providers (VASPs). The invitation was made by the Pakistan Virtual Asset Regulatory Authority (PVARA). This is a major step to bring international crypto firms to the Pakistani market. Pakistan Introduces Strict Crypto Licensing Rules for Global Firms PVARA was established under the Virtual Assets Ordinance 2025. The law was passed on July 8 and printed in the official Gazette on July 9. This law empowers PVARA to regulate and supervise the virtual asset industry. It also ensures that crypto businesses abide by global rules. These include rules from the Financial Action Task Force (FATF), the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank. The key objective of PVARA is to ensure that digital finance is safe and legal in Pakistan. The authority wants to protect the users against fraud and illegal activities. For this reason, all crypto firms have to abide by strict rules. They have to comply with standards for anti-money laundering (AML), counter-terrorism financing (CFT) and cyber security. Related Reading: Pakistan and El Salvador Sign MoU to Cooperate on Bitcoin Strategy | Live Bitcoin News Only companies that are already licensed by top international regulators can apply. Such regulators include the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), the UK’s Financial Conduct Authority (FCA), and the European Union’s VASP framework. Others are the Monetary Authority of Singapore (MAS) and the UAE’s Virtual Assets Regulatory Authority (VARA). Applicants are also required to adhere to know-your-customer (KYC) rules. The finance ministry revealed that there are more than 40 million…
Union
U$0.018141-2.93%
Moonveil
MORE$0.08867-1.56%
TOP Network
TOP$0.000096--%
BitcoinEthereumNews2025/09/15 05:16
Dogecoin koers breekt uit driehoekspatroon: Kan DOGE naar $0,45?

Dogecoin koers breekt uit driehoekspatroon: Kan DOGE naar $0,45?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Dogecoin heeft een duidelijke technische uitbraak laten zien. De munt steeg de afgelopen week met ruim 30% en noteert nu rond $0,29. Kan de Dogecoin koers deze stijgende lijn doorzetten? Enkele analisten zijn in ieder geval positief over DOGE. Technische niveaus bepalen richting van de Dogecoin koers Analisten zien verschillende koersdoelen voor Dogecoin. Een eerste zone ligt rond $0,45, waar de bovengrens van een meerjarige structuur samenkomt. Een verder scenario richt zich op $0,60, wat aansluit bij de projectie van de driehoek. De Relative Strength Index (RSI), een indicator die meet of een munt overgekocht of oververkocht is, laat nog geen extreme waarden zien. Hierdoor is er ruimte voor verdere beweging voordat de markt tekenen van oververhitting toont. Dogecoin cycle 3 loading.$DOGE cycle | Memecoin cycle pic.twitter.com/X3Yo5QflmP — EᴛʜᴇʀNᴀꜱʏᴏɴᴀL (@EtherNasyonaL) September 13, 2025 Naast de grafieken zijn ook de on-chain data positief. Een belangrijke graadmeter is de MVRV Z-Score. Deze vergelijkt de huidige prijs met de gemiddelde aankoopprijs van holders. Bij hoge waarden boven 7 ontstaat vaak risico op overwaardering. Toen Dogecoin in 2021 bijna $0,74 bereikte, liep de Z-Score zelfs op tot boven 20. Op dit moment ligt de waarde rond 1,35. Dat betekent dat de meeste holders geen buitensporige winsten hebben en dat er nog ruimte is voor verdere koopdruk. Lage waarden wijzen meestal op een markt die niet is overbelast en waar nog ruimte voor groei aanwezig is. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading Dogecoin koers breekt uit driehoekspatroon: Kan DOGE naar $0,45? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Komt er een DOGE ETF? In november 2023 maakte Dogecoin in korte tijd een stijging van meer dan 200%. De huidige combinatie van technische patronen en on-chain gegevens vertoont overeenkomsten met dat moment. Ook nu zien analisten een kans op een versnelling, mede doordat er nieuwe beleggingsproducten komen zoals Dogecoin ETF’s. Deze producten maken het voor traditionele beleggers eenvoudiger om blootstelling aan DOGE te krijgen. Afgelopen vrijdag stond de lancering van de Rex-Osprey DOGE ETF gepland als een mogelijke historische mijlpaal. Eric Balchunas, senior ETF-analist bij Bloomberg, meldde echter een dag eerder dat de introductie is uitgesteld, vermoedelijk tot aanstaande donderdag. Ondanks dit uitstel zette de Dogecoin koers zijn opmars voort. Volgens analisten zien beleggers regulatoire hobbels steeds vaker als normale stappen binnen het goedkeuringsproces. Het uitstel past in de strategie van de SEC om extra tijd te winnen. De toezichthouder heeft te maken met een ongekende achterstand van meer dan 90 aanvragen voor crypto-ETF’s. Recente vertragingen bij onder andere de Bitwise Dogecoin ETF en de Grayscale Hedera ETF, die beiden zijn doorgeschoven naar 12 november, laten deze zien dat veel aanvragen worden uitgesteld. Wat kunnen we van de DOGE koers verwachten? Als de huidige trend doorzet, ligt $0,45 binnen bereik. Bij een sterke voortzetting kan ook $0,60 in beeld komen. De technische patronen, het volume en de on-chain gegevens ondersteunen deze mogelijkheid. Belangrijk blijft dat de RSI niet te snel richting overbought verschuift. De combinatie van technische kracht en een gezonde on-chain situatie wijst erop dat Dogecoin nog niet aan een eindfase van zijn rally zit. De munt heeft bewezen dat hij onverwachte bewegingen kan brengen, vaak los van de bredere markt. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Dogecoin koers breekt uit driehoekspatroon: Kan DOGE naar $0,45? is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Just Memecoin
MEMECOIN$0.002033+6.71%
Index Cooperative
INDEX$1.182-3.58%
BRC20.COM
COM$0.01736+2.40%
Coinstats2025/09/15 05:16
Amazon’s AWS leads cloud market, yet slowdown leaves some investors hesitant

Amazon's AWS leads cloud market, yet slowdown leaves some investors hesitant

The post Amazon’s AWS leads cloud market, yet slowdown leaves some investors hesitant appeared on BitcoinEthereumNews.com. Amazon Web Services is still ahead in the cloud business, but its latest performance is leaving some investors on edge. In 2025, AWS remains the biggest piece of Amazon’s profit machine, yet the pace of its growth is starting to lag. While the company raked in strong revenue in the second quarter, that momentum is getting overshadowed by the much faster rise of Microsoft’s Azure and Google Cloud. Matt Garman, the current CEO of AWS, told Yahoo Finance’s Opening Bid that the company is still early in its journey. “We’re in the very early stages, but there is such enormous promise in the technology,” Matt said. He added that AWS is building tools meant for startups, major corporations, and public institutions to create AI-powered software and what he called “agentic workflows.” But that promise hasn’t translated into stock movement. Amazon’s stock is only up 4.5% in 2025, while the S&P 500 has climbed 12%. Azure grows faster as AWS chases capacity In the April–June quarter, AWS pulled in $30.9 billion, growing 17.5% year-over-year. It was a small win over the $30.8 billion analysts had projected. But compared to Azure’s 39% revenue jump to $29.9 billion, AWS’s lead is looking a lot less secure. Google Cloud also posted impressive results, reaching $13.6 billion in Q2 after a 32% jump, beating the $13.14 billion expectation. All this has sparked debate on whether Amazon can keep holding the top spot. Azure’s recent gains have been powered by its partnership with OpenAI, something Amazon doesn’t currently have. Instead, AWS is banking on its partnership with Anthropic, hoping that growing demand for both generative AI and older enterprise needs will give it the edge. Brian Nowak, a senior analyst at Morgan Stanley, pointed to this in a note to clients. He expects that AWS could…
Threshold
T$0.01675-0.41%
CreatorBid
BID$0.09927-1.75%
Sunrise Layer
RISE$0.010855-6.41%
BitcoinEthereumNews2025/09/15 05:15
5 Best Crypto to Buy Today: One Presale Roars Toward 1000x Gains in 2025

5 Best Crypto to Buy Today: One Presale Roars Toward 1000x Gains in 2025

From Dogecoin’s rocket to Shiba Inu’s legendary ascent, these tokens have ignited cultural revolutions. The question investors now face is […] The post 5 Best Crypto to Buy Today: One Presale Roars Toward 1000x Gains in 2025 appeared first on Coindoo.
BitShiba
SHIBA$0.000000000602+0.16%
GAINS
GAINS$0.02528-0.19%
Nowchain
NOW$0.00594+2.76%
Coindoo2025/09/15 05:15
