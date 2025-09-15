2025-09-16 Tuesday

Ethereum onder druk: breekt de prijs of volgt een terugval?

Ethereum onder druk: breekt de prijs of volgt een terugval?

Ethereum hangt momenteel in een spannend gebied. De koers beweegt rond de $4.600 en zit daarmee nét onder een belangrijke weerstand. Terwijl de bulls proberen door te stoten, lijkt het erop dat de markt even gas terugneemt. De koers zakt licht, met een daling van 0,95% in de afgelopen 24... Het bericht Ethereum onder druk: breekt de prijs of volgt een terugval? verscheen het eerst op Blockchain Stories.
Discover Efficiency: LSEG Rolls Out Its Digital Markets Infrastructure

Discover Efficiency: LSEG Rolls Out Its Digital Markets Infrastructure

The LSEG launched its Blockchain-based DMI platform for private funds. The first transaction was successfully completed with MCM Fund 1. Continue Reading:Discover Efficiency: LSEG Rolls Out Its Digital Markets Infrastructure The post Discover Efficiency: LSEG Rolls Out Its Digital Markets Infrastructure appeared first on COINTURK NEWS.
Shiba Inu And Dogecoin Traders Chase New RWA Presale

Shiba Inu And Dogecoin Traders Chase New RWA Presale

The post Shiba Inu And Dogecoin Traders Chase New RWA Presale appeared on BitcoinEthereumNews.com. After fairly long meme rallies, many Shiba Inu and Dogecoin traders are now rotating capital into presales that promise real utility and stable growth. One presale getting serious traction is Avalon X (AVLX).  The Avalon X presale is currently in Stage 1 at $0.005 per token. Traders who were once hooked to Shiba Inu price and Dogecoin price spikes are increasingly buying Avalon X crypto to diversify into real estate-backed cryptocurrency options and capture potential upside before CEX listings.  Why are Shiba Inu and Dogecoin Traders Seeking Alternatives? Both Shiba Inu and Dogecoin delivered massive returns in past cycles. However, recent on-chain data show more volatile funding rates and episodic liquidity for memecoins. As Shiba Inu price and Dogecoin price stabilize, retail capital is testing RWA crypto presales like Avalon X that combine real-world use with token mechanics designed to hold value.  Moreover, Shiba Inu and Dogecoin are not suitable for those looking to minimize risk in their investment portfolios. In this case, tokenized property cryptos, such as Avalon X, present asset-backed stability.  Why is Avalon X Considered The Next Big Crypto 2025? Avalon X markets AVLX coin as a utility token. It is, therefore, a real estate tokenization use case that gives special hospitality perks, staking yields, and exclusive membership benefits based on investment tiers.  The project gets physical asset backing from Grupo Avalon, which lends it credibility. Moreover, the whitepaper reveals a fixed 2 billion supply and a 7% burn to reduce supply over time.  A key reason why meme traders are comfortable locking AVLX before listings is its platform security. Trusted and reputable agencies like Certik have audited Avalon X. For investors who moved from SHIB or DOGE to RWA crypto presales, safety is a big concern.  Moreover, the overall market is positive about Avalon X real…
US Democrats urge Scott Bessent to press China on overproduction

US Democrats urge Scott Bessent to press China on overproduction

Democrats told Scott Bessent to demand China reduce industrial overproduction during trade talks in Spain.
Data: Hong Kong virtual asset ETF trading volume today is approximately HK$40.784 million

Data: Hong Kong virtual asset ETF trading volume today is approximately HK$40.784 million

PANews reported on September 15th that Hong Kong stock market data showed that as of the close of trading, the trading volume of all Hong Kong virtual asset ETFs today was approximately HK$40.784 million. Among them: The trading volume of China Asset Management Bitcoin ETF (3042.HK/9042.HK/83042.HK) was HK$10.5715 million, and the trading volume of China Asset Management Ethereum ETF (03046.HK/09046.HK/83046.HK) was HK$23.42887 million. The trading volume of Harvest Bitcoin ETF (03439.HK/09439.HK) was HK$831,900, and the trading volume of Harvest Ethereum ETF (03179.HK/09179.HK) was HK$1,146,200; The trading volume of Bosera Bitcoin ETF (03008.HK/09008.HK) was HK$2.1044 million, and the trading volume of Bosera Ethereum ETF (03009.HK/09009.HK) was HK$2.7012 million. Note: All of the above virtual asset ETFs have Hong Kong dollar counters and US dollar counters, and only two ETFs of China Asset Management also have RMB counters.
Europe’s IPO pipeline dries up as sellers favor M&A over volatile listings

Europe’s IPO pipeline dries up as sellers favor M&A over volatile listings

The post Europe’s IPO pipeline dries up as sellers favor M&A over volatile listings appeared on BitcoinEthereumNews.com. Europe’s IPO engine has all but stalled. Klarna, the Swedish payments giant and one of Europe’s most valuable fintechs, isn’t even considering local stock exchanges. Instead, it’s going straight to New York. That’s where the money is, and that’s where others are going too. So far this year, 153 companies have gone public in the U.S., raising $17.7 billion. Europe? Just 57 deals. $5.5 billion. That’s it. According to reporting from CNBC, the gap isn’t closing anytime soon. Tommy Rueger, global co-head of Equity Capital Markets at UBS, said Asia has been “incredibly active this year” and is leading alongside North America. Tommy said there are “pockets of strength” in Europe, but admitted the real momentum is outside the continent. Kevin Foley, global head of Capital Markets at JP Morgan, called Europe’s IPO market “muted,” while saying the U.S. already has more than 30 IPOs in the pipeline for the rest of the year. Investors ditch long IPO timelines for faster M&A deals Companies in Europe are tired of waiting. The IPO process takes too long, between three to twelve months, and the risks are high. Jonathan Murray, co-head of ECM for EMEA at Mizuho, said, “The IPO process is quite long, and during that process you can have market risk.” Speaking from Tokyo, where he’s pitching European companies to Asian investors, Jonathan pointed out how quickly deals can fall apart. One bad day in the markets or a peer stock crash can nuke valuations overnight. And the market isn’t even performing well. The MSCI France index is up only 4.5% this year. Other European indexes only started recovering in August after crashing earlier in the spring. Barclays strategist Emmanuel Cau said while the U.S., China, and Japan are hitting new highs, Europe is stuck; no AI momentum, and way…
Ethereum Foundation Releases Privacy-Focused Roadmap For Network, Lists Out Priority Goals

Ethereum Foundation Releases Privacy-Focused Roadmap For Network, Lists Out Priority Goals

The Ethereum Foundation released a roadmap on Friday, Sep. 12, to bring end-to-end privacy features across the network's application layer.read more
Bitcoin Price Prediction This Week, SEP 15-21: Will the Fed Rate Cut Spark a Rally?

Bitcoin Price Prediction This Week, SEP 15-21: Will the Fed Rate Cut Spark a Rally?

The post Bitcoin Price Prediction This Week, SEP 15-21: Will the Fed Rate Cut Spark a Rally? appeared first on Coinpedia Fintech News The crypto market is heading into one of its most important weeks of the year. All eyes are on Bitcoin price as the U.S. Federal Reserve prepares to announce its decision on interest rates on September 17.  Meanwhile, analyst CrypNuevo believes these events could trigger a massive rally for Bitcoin, while altcoins are already showing …
Taproot-dev: ‘trolling value’ was niet voorzien

Taproot-dev: ‘trolling value’ was niet voorzien

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Toen de Taproot-upgrade in november 2021 werd geactiveerd, bouwde de Bitcoin (BTC)-community grote verwachtingen op rond verbeteringen op het vlak van privacy, efficiëntie, en meer geavanceerde scripting mogelijkheden. Zo zouden de Schnorr-handtekeningen onder andere multi-signatures efficiënter maken en de privacy verhogen, doordat complexe transacties er minder complex uit zouden zien. Echter, volgens een aantal critici hebben sommige beloften zich nog niet waargemaakt. Onvoorziene gevolgen van ontwikkelingen na de upgrade De Bitcoin Core ontwikkelaar Jimmy Song is zo’n criticus. Hij stelt dat door deze situatie er niet alleen technische tekortkomingen zichtbaar worden, maar ook maatschappelijke effecten. De mogelijkheid dat Taproot gebruikt zou worden voor allerlei niet-financiële toepassingen zoals Ordinals, BRC-20 tokens en zelfs spam transacties werd bij de ontwerp besprekingen onvoldoende ingecalculeerd door de ontwikkelaars. Een van de features die Taproot beloofde was dat Schnorr-handtekeningen en de geavanceerdere scriptmogelijkheden meer flexibiliteit zouden brengen, én dat sommige transacties efficiënter zouden worden. Maar in de praktijk blijkt, zegt Song, dat sommige praktijkvoorbeelden juist complexer uitpakken dan de traditionele multisig-oplossingen. De gebruikservaring is niet altijd eenvoudig, omdat er meer onderlinge communicatie, meerdere handtekeningenrondes en dus meer complexiteit ontstaat. Een ander effect is de opkomst van wat Song “trolling value” noemt. Taproot maakt ongewenste of onverwachte gebruikstoepassingen mogelijk, doordat features open zijn en geen beperkingen kennen. De sociale en experimentele kant, zoals Ordinals of Runes, werden ingezet om creatieve of provocerende content op de keten te brengen. Voor sommige Bitcoiners is dit een enorme bron van irritatie geworden, terwijl het voor anderen een bevestiging is van het ideaal waarin er geen censuur plaatsvindt. Discussies binnen Bitcoin Core zorgen voor splitsing Binnen de ontwikkelaarsgroep van Bitcoin Core is er ondertussen discussie ontstaan over hoe ver experimenten mogen gaan. Moet Bitcoin alleen voor puur geld zijn, of is er ook ruimte voor artistieke, experimentele en non-financiële toepassingen? Jimmy Song behoort tot de groep die kritisch is. Hij wijst erop dat privacy en beveiliging beloften niet zijn ingelost, en juist dat deze experimentele toepassingen ongewenste risico’s of kosten met zich meebrengen. Tegelijk pleiten anderen ervoor dat experimenten hoort bij de decentralisatie. Zolang een transactie geldig is volgens de vaste regels, dan moet het toegestaan zijn. Deze groep ziet Taproot en de experimenten eromheen als onderdeel van wat Bitcoin kan worden, inclusief bredere expressiviteit. Een duidelijke splitsing, die niet verder van elkaar lijkt af te kunnen staan. Gevolgen voor de acceptatie van Taproot-update Hoe beïnvloeden deze onverwachte ontwikkelingen de mate waarin Taproot wordt geaccepteerd? Aan de ene kant zien we dat sommige gebruikers en ontwikkelaars teleurgesteld zijn. De beloften van privacy en efficiëntie zijn niet allemaal uitgekomen en de extra complexiteit schrikt momenteel juist af. Dat kan bijdragen aan wantrouwen of traagheid in adoptie, zeker bij partijen die waarde hechten aan gebruiksgemak of zekerheid van het netwerk. Aan de andere kant bieden deze “experimentele” toepassingen nieuwe kansen. Voor liefhebbers van creatief blockchain-gebruik, voor kunstenaars, voor mensen die waarde hechten aan ruimere vrijheid in wat mogelijk is op de keten, is Taproot een belangrijk en zeer welkom instrument. Zo dragen Ordinals en Runes naar verluidt bij aan de inkomsten van miners door transactiekosten, wat sommige aanhangers zien als versterking van de beveiliging van Bitcoin op termijn. Verder is er de sociale factor, doordat Taproot meer ruimte biedt voor wat sommige gebruikers als trollen, sommigen als kunst of vrije expressie zien, groeit de discussie over wat Bitcoin “moet” zijn. De spanning tussen de puur economische, monetaire visie en de bredere culturele visie is scherper geworden. Die spanning bepaalt mede of bedrijven, wallet-software en andere infrastructuur aanbieders Taproot-features gaan ondersteunen, en hoe ze die gaan presenteren bij hun klanten. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Taproot-dev: ‘trolling value’ was niet voorzien is geschreven door Nick de Jong en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Pakistan Opens Crypto Licensing to International Exchanges

Pakistan Opens Crypto Licensing to International Exchanges

New regulatory authority seeks global partners for market with 40 million users and $300 billion in annual trading
