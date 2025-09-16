2025-09-16 Tuesday

CFTC orders Voyager co-founder to pay $750K

The post CFTC orders Voyager co-founder to pay $750K appeared on BitcoinEthereumNews.com. The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) won a federal court order that requires Voyager Digital co-founder and former CEO Stephen Ehrlich to pay $750,000, which will go back to customers hurt by Voyager’s collapse. The CFTC announced the settlement in a statement and said the $750,000 will be paid through Voyager’s bankruptcy process. The order also bans Ehrlich from registering with the CFTC or participating in commodity trading for three years. CFTC says Ehrlich misled Voyager customers The CFTC had sued Stephen Ehrlich in October 2023, asserting that he and his company had built a business model that promised customers safety while trading but exposed them to extreme risks. Voyager became a digital asset platform for people to trade and store their cryptocurrency, but the CFTC argued that the company’s operations were reckless and misleading.  Ehrlich misled investors by calling Voyager a “safe haven” for digital assets and comparing the platform to regulated financial institutions like banks. His comments gave people hope and a sense of peace, thinking the company would treat their money with the same care and oversight as those established institutions. But in reality, the company functioned without safeguards and never tried to protect its customers as promised.  Voyager also promised traders big profits of as much as 12% on different crypto deposits. These numbers were outstanding because banks and bonds only offered a fraction of it, so it convinced thousands to move their savings onto the platform. However, the CFTC said these returns were only possible because Voyager was involved in risky activity. The regulator claimed Voyager loaned billions of dollars in customer assets to third-party borrowers with high credit and market risk levels. However, unlike banks that require collateral and strict checks, the company had limited protections that left its customers exposed if the borrowers…
BitcoinEthereumNews2025/09/16 15:55
Ripple surprises the nonprofit: $25 million in RLUSD for SMEs and veterans

Ripple donates $25M in RLUSD to two US entities for microcredit and employment for veterans.
The Cryptonomist2025/09/16 15:55
What Is The Investment Outlook For XRP In Late 2025, And How Will A Federal Reserve Rate Cut Affect Its Price?

The post What Is The Investment Outlook For XRP In Late 2025, And How Will A Federal Reserve Rate Cut Affect Its Price? appeared on BitcoinEthereumNews.com. What Is The Investment Outlook For XRP In Late 2025, And How Will A Federal Reserve Rate Cut Affect Its Price? – BitcoinWorld Skip to content Home Crypto News What Is the Investment Outlook for XRP in Late 2025, and How Will a Federal Reserve Rate Cut Affect Its Price? Source: https://bitcoinworld.co.in/what-is-the-investment-outlook-for-xrp-in-late-2025-and-how-will-a-federal-reserve-rate-cut-affect-its-price/
BitcoinEthereumNews2025/09/16 15:54
MAGACOIN FINANCE Presale 75% Complete — Best Crypto Presale To Buy Before Launch

The post MAGACOIN FINANCE Presale 75% Complete — Best Crypto Presale To Buy Before Launch appeared on BitcoinEthereumNews.com. The MAGACOIN FINANCE presale is closing in on a major milestone, with more than 75% of tokens already sold. This progress highlights the project’s fast-rising demand and growing reputation as one of the best crypto presales of 2025. With the launch date approaching, investors are moving quickly to secure tokens before listings go live. Presale Progress: Demand Surges as 75% Sells Out The structured presale model has made MAGACOIN FINANCE one of the best crypto presale opportunities of 2025. Prices increase at each stage, meaning early buyers lock in the lowest entry points. So far, the project has raised more than $13.5 million from over 13,500 investors, and the momentum continues to build as buyers compete for allocations before the final stages close. Where to Buy MAGACOIN FINANCE Before Launch For now, the only place to buy MAGACOIN FINANCE is through its official presale website: https://magacoinfinance.com This remains the exclusive entry point until the token launches. For those searching for the best crypto presale, buying directly ensures guaranteed allocation at the presale price rather than waiting for higher prices on exchanges. Why Analysts Call It the Best Crypto Presale of 2025 Industry analysts have noted several reasons why MAGACOIN FINANCE is being ranked as one of the best crypto presales available right now: Strong presale demand — Selling through 75% of its allocation ahead of schedule. Investor-friendly tokenomics — Price rises are built into each stage, rewarding early participants. Mass adoption potential — Backed by a growing global investor base and viral community energy. Launch clarity — A confirmed launch price of $0.007 per token provides clear upside targets. These fundamentals separate MAGACOIN FINANCE from smaller presales and help position it as a serious contender for breakout performance in 2025. Launch Date as the Next Big Catalyst With the presale…
BitcoinEthereumNews2025/09/16 15:53
Turning digital assets into regular returns

The post Turning digital assets into regular returns appeared on BitcoinEthereumNews.com. Disclosure: This article does not represent investment advice. The content and materials featured on this page are for educational purposes only. Invro Mining is attracting attention with daily cloud mining payouts and flexible contract options designed for long-term stability. Summary Registered in the UK since 2016, Invro Mining offers contracts with payouts reaching up to 1,577 XRP per day. Users can start with a $15 bonus and daily check-in rewards, plus multi-crypto deposits and withdrawals. Expansion plans include new data centers in North America, Europe, and Asia, along with AI-powered computing services. As crypto markets continue to face turbulence, Invro Mining is offering investors a path to consistent daily earnings through cloud mining, with payouts reaching up to 1,577 XRP per day, all without the need for complex technical setups. The unpredictable swings of the digital asset market have led many traders to step away from operating personal mining rigs or engaging in short-term speculation. In contrast, cloud mining has become an increasingly popular alternative, eliminating technical barriers and making participation easy. For thousands of users, this shift has unlocked access to a reliable stream of passive income. Invro Mining’s latest contract options allow participants to earn substantial daily rewards, transforming crypto holdings into sustainable real-world returns. Getting started with Invro Mining Joining the platform is quick and straightforward: Sign up with an email address (new members receive a $15 bonus plus $0.75 daily check-in rewards). Purchase a mining contract. Begin receiving fixed daily payouts automatically. For more contract information, visit the contracts page on the Invro Mining platform. About Invro Mining Registered in the United Kingdom since 2016, Invro Mining has earned recognition as one of the industry’s most trusted platforms. Once a contract is activated, mining runs automatically on enterprise-grade hardware, supported by advanced system management to ensure…
BitcoinEthereumNews2025/09/16 15:51
KindlyMD Stock Falls 55% After PIPE Investor Share Registration

TLDR KindlyMD (NAKA) drops 55% after PIPE investor shares were registered for sale on Friday AI-focused mining stocks Bitfarms, IREN, and Hive continue strong performance with double-digit gains Tesla rises 6% to $420 following Elon Musk’s purchase of 2.6 million shares revealed in SEC filing NAKA CEO David Bailey tells short-term traders to exit, acknowledging [...] The post KindlyMD Stock Falls 55% After PIPE Investor Share Registration appeared first on CoinCentral.
Coincentral2025/09/16 15:49
Base L2 Surges Past $5B TVL With Solana Bridge & Token Plans

The post Base L2 Surges Past $5B TVL With Solana Bridge & Token Plans appeared on BitcoinEthereumNews.com. Coinbase-backed Layer-2 network Base is accelerating its climb into the upper ranks of Ethereum scaling solutions. It continues to lead on multiple metrics, including weekly transaction counts and daily active addresses. Base Records Explosive Growth and Ecosystem Momentum Sponsored With $5 billion in total value locked (TVL), a $4.5 billion stablecoin market cap, and daily revenues of $100,000, the project is now positioning itself as a serious contender in the increasingly competitive L2 ecosystem. Base TVL and stablecoins market cap. Source: DefiLlama Analyst Kyle Doops highlighted the scale of Base’s rise, pointing to the platform’s surging TVL and strong stablecoin activity as proof of traction. DeFi researchers ascribe this growth to real user activity instead of wash trading. “All the Base activity from my Farcaster wallet so far this year… It’s all meaningful transactions:  swaps, tips, mini apps, collectibles, and more,” wrote Horsefacts. Sponsored The activity reflects Base’s push to capture everyday on-chain behavior. From decentralized swaps to creator payments, the network is increasingly being used as a foundation for practical, user-facing applications rather than just liquidity mining or arbitrage. Base’s team has repeatedly emphasized its growth flywheel, designed to attract builders, creators, and users in a self-reinforcing loop. According to Aneri, group product manager at Coinbase, the model hinges on three stages. “Build with Base Batches… Grow with Base Build + onchain ads… Earn with the Base App,” Aneri explained. According to Aneri, this combination of development support, distribution, and monetization could be the formula that brings a billion people on-chain. Beyond positioning Base as an infrastructure provider, this approach also advertises Base as a platform for growth and funding. This differentiates it from other Layer-2s focused primarily on transaction throughput. Sponsored Base Plans Solana Bridge Amid Interoperability Foray The most eye-catching announcement from the BaseCamp event was launching…
BitcoinEthereumNews2025/09/16 15:48
Solana, Arbitrum and Base lead RWAs adoption

Solana, Arbitrum and Base achieved 800% growth for tokenized assets. RWAs broke above $30B, as the narrative remains strong for all related tokens and chains.
Cryptopolitan2025/09/16 15:46
Tom Lee voorziet monsterstijging voor Bitcoin en Ether in 4e kwartaal

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De bekende analist Tom Lee van Fundstrat en voorzitter van BitMine verwacht dat Bitcoin en Ether de komende drie maanden fors in waarde kunnen stijgen. Volgens hem zorgen een verwachte renteverlaging van de Amerikaanse centrale bank en een verbetering van de wereldwijde liquiditeit voor de perfecte omstandigheden voor een nieuwe rally. Renteverlaging goed voor vertrouwen Lee sprak maandag op de Amerikaanse zender CNBC. Hij wees erop dat de Federal Reserve naar verwachting woensdag de rente met 25 basispunten verlaagt. De markt acht de kans op een grotere verlaging van 50 basispunten klein, ongeveer 4 procent. Toch is volgens Lee zelfs een bescheiden verlaging voldoende om het vertrouwen te herstellen en de liquiditeit te vergroten. “De Fed kan opnieuw vertrouwen geven door te laten zien dat we weer in een cyclus van versoepeling zitten,” aldus Lee. “Een renteverlaging is een echte verbetering van de liquiditeit.” Vergelijking met 1998 en 2024 Lee vergelijkt de huidige situatie met eerdere periodes waarin de Fed op een “extended pause” stond en vervolgens de rente verlaagde, zoals in september 1998 en 2024. In beide gevallen zorgde dat voor een krachtige stijging van risicovolle assets. Hij verwacht dat Bitcoin en Ether opnieuw zo’n reactie zullen laten zien. “Ze zouden de komende drie maanden een monster move kunnen maken,” zei Lee. “Een enorme stijging.” Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading Tom Lee voorziet monsterstijging voor Bitcoin en Ether in 4e kwartaal document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Bitcoin en Ether gevoelig voor monetair beleid Op de vraag of Bitcoin en Ethereum nog steeds risicovolle beleggingen zijn, antwoordde Lee dat vooral Bitcoin sterk gevoelig is voor monetair beleid en liquiditeit. Ether deelt die eigenschap, maar heeft volgens hem nog een extra groeifactor. Volgens Lee is Ethereum namelijk een platform waar kunstmatige intelligentie en financiële markten samenkomen. Hij spreekt van een “ChatGPT moment” voor crypto. “Ethereum handelt bijna als Wall Street in 1971, toen de dollar loskwam van de goudstandaard en er een golf van innovatie volgde,” aldus Lee. “Ethereum is in essentie een groeiprotocol.” BitMine koopt massaal Ether BitMine, waar Lee voorzitter is, speelt in op deze visie door zelf grootschalig Ether te kopen. Het bedrijf maakte maandag bekend dat het 10,77 miljard dollar aan cash en crypto bezit, waarvan 9,7 miljard dollar in Ether. Dat komt overeen met 2,15 miljoen munten, bijna 1,8 procent van het totale aanbod. 1/6 BitMine provided its latest holdings update: $10.771 billion in total crypto + “moonshots” – 2,151,676 ETH at $4,632 per $ETH tokens – 192 $BTC coins – $214 million Eightco stake (NASDAQ-$ORBS) – unencumbered cash $569 million Keep reading Link… — Bitmine (NYSE-BMNR) $ETH (@BitMNR) September 15, 2025 Lee stelt dat de samenkomst van Wall Street die naar de blockchain beweegt en de opkomst van agentic AI een supercyclus voor Ethereum in gang zet. Op het moment van schrijven noteert Ether rond 4.500 dollar. Dat is weliswaar 2,7 procent lager dan een dag eerder, maar bijna 5 procent hoger dan een week geleden. Bitcoin staat rond 115.000 dollar. Volgens Lee kan de combinatie van een eerste renteverlaging in 2025, een ruimer monetair beleid en sterke seizoenspatronen zorgen voor een krachtige slotfase van het jaar. Daarmee zouden Bitcoin en Ether een van de opvallendste beleggingskansen van 2025 kunnen worden. Crypto marktinzichten 10xResearch - insights in de cryptomarkt Jarenlange expertise in markt onderzoek en technische insights Data gebaseerd op meer dan 50 trading algoritmes Meest recente en accurate marktanalyses 10xResearch review Registreer op 10xResearch Het bericht Tom Lee voorziet monsterstijging voor Bitcoin en Ether in 4e kwartaal is geschreven door Thom Derks en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/09/16 15:46
Altcoin season on the way? All the hidden signals

There is at least one clear signal in this regard, but it is not sufficient.
The Cryptonomist2025/09/16 15:45
